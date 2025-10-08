Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất: Chạm trán Qatar giờ cực muộn, không đài nào phát sóng

N ÚI CAO CHỜ U.23 Việt Nam

Hôm qua 7.10, U.23 VN đã lên đường sang UAE tập huấn. Thầy trò quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh sẽ có 2 trận giao hữu với U.23 Qatar trong thời gian tập luyện tại Tây Á. Đây là chuyến đi đặc biệt quan trọng, trong bối cảnh U.23 VN rơi vào bảng A với các đội tuyển U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan.

Sau 5 năm, U.23 VN lại nằm ở bảng đấu với 2/3 đối thủ đến từ Tây Á. Tại sân chơi U.23 châu Á, bóng đá vùng Vịnh mang lại cho U.23 VN kỷ niệm buồn nhiều hơn vui.

U.23 VN sẵn sàng vượt núi Ảnh: VFF

Năm 2016, U.23 VN toàn thua 3 trận, trong đó có các thất bại trước U.23 Jordan (1-3) và U.23 UAE (2-3), qua đó dừng bước tại vòng bảng. Năm 2020, U.23 VN để hòa U.23 Jordan (0-0) và U.23 UAE (0-0), bị loại với 2 điểm sau 3 trận.

Năm 2022, U.23 VN dừng bước trước U.23 Ả Rập Xê Út, lại là một đại diện Tây Á, với trận thua 0-2 ở tứ kết. Đến năm 2024, U.23 VN phá "dớp" Tây Á khi thắng U.23 Kuwait (2-0) ở vòng bảng, nhưng rồi lại tiếp tục bị U.23 Iraq (một đội tuyển vùng Vịnh) loại, sau trận thua 0-1 ở tứ kết.

Mùa giải duy nhất U.23 VN thực sự là "hung thần" của các đội Tây Á, đó là VCK U.23 châu Á 2018. Tại đây, đội bóng của HLV Park Hang-seo đã hòa U.23 Syria (0-0) ở vòng bảng, rồi đánh bại U.23 Iraq và U.23 Qatar trên chấm luân lưu ở tứ kết và bán kết để đoạt ngôi á quân chung cuộc.

Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh

Tuy nhiên, cần nhìn nhận, VCK U.23 châu Á 2018 là giải đấu mà bóng đá trẻ VN đã chơi vượt ngưỡng để tạo kỳ tích. Mà đã là kỳ tích thì khó trông mong xuất hiện nhiều lần. Ở các VCK gần đây như năm 2022 và 2024, U.23 VN đã chơi đúng với năng lực, đều đi đến tứ kết rồi bị các đội Tây Á loại.

Rõ ràng khoảng cách trình độ giữa đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik với các đội U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Iraq hay U.23 Jordan vẫn là bài toán nan giải. Điểm chung của các thất bại trước đối thủ Tây Á của bóng đá VN xưa nay nằm ở thể lực và sức mạnh. Các cầu thủ trẻ VN nhanh nhẹn, khéo léo, kỹ thuật cá nhân tốt, nhưng lại đuối trong tranh chấp tay đôi. Đồng thời, U.23 VN ở các giải vừa qua cũng không đủ thể lực để đua sức với đối thủ đến những giây cuối cùng. Hậu quả là cứ mỗi khi thủng lưới, Khuất Văn Khang cùng đồng đội gần như không có hy vọng ngược dòng.

V ƯỢT NGƯỠNG

HLV Kim Sang-sik có lẽ hiểu rõ với thời gian tập trung huấn luyện ít ỏi (chỉ khoảng 10 - 12 ngày mỗi tháng), ông không thể một tay nâng tầm thể lực học trò.

Dù rằng giáo án với cường độ tập luyện không bóng khốc liệt của ông Kim đã giúp U.23 VN rắn rỏi hơn, nhưng khó mong có một cú đột phá ấn tượng về thể lực cầu thủ nếu chỉ trông đợi ở HLV người Hàn Quốc. Các cầu thủ cần được xây nền tảng từ CLB, còn thầy Kim chỉ tận dụng những gì tốt nhất.

Các cầu thủ trẻ luôn đặt quyết tâm cao

Trong thời gian 3 tháng còn lại, HLV Kim Sang-sik cùng ê kíp huấn luyện (dẫn đầu là quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh) đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm như: cải thiện chất lượng đường chuyền, cự ly đội hình và kiểm soát tốt khoảng trống sau lưng hàng thủ.

Khi không thể đấu tay đôi sòng phẳng, U.23 VN phải chọn cách đá khôn ngoan. Phòng ngự với cự ly hợp lý, đảm bảo liên kết chặt chẽ giữa các tuyến để bọc lót, bắt người, chuyền bóng tốt để chuyển đổi trạng thái từ thủ sang công (và ngược lại), đồng thời tránh để lộ khoảng trống khi dâng cao…, đó là con đường U.23 VN của ông Park đã đi để viết nên câu chuyện cổ tích ở Thường Châu cách đây 7 năm.

U.23 VN rất khó tái lập kỳ tích, nhưng ở sân chơi trẻ học trò thầy Kim chỉ cần tốt hơn chính mình, vượt qua giới hạn bản thân. "Núi" Tây Á dù có cao, toàn đội cũng đã sẵn sàng chinh phục.

Hai trận giao hữu bổ ích tại UAE

Chia sẻ trước khi đội lên đường sang UAE tập huấn, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh cho biết: “U.23 Việt Nam vẫn đang thực hiện đúng lộ trình hướng tới SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026. Trước mắt, đội sẽ có các giai đoạn tập trung khác nhau để kiểm nghiệm và hoàn thiện lực lượng. Với riêng đợt tập trung tháng 10 này, HLV trưởng Kim Sang-sik đã trao đổi rất cụ thể về chuyên môn. Đội cần chú trọng khả năng chuyền bóng, giữ cự ly đội hình hợp lý và tạo khoảng trống phía sau hàng phòng ngự”.

Trong thời gian tập huấn tại UAE, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu hai trận giao hữu quốc tế với U.23 Qatar, vào ngày 9.10 và 13.10 (đều vào 19 giờ theo giờ địa phương, tức 22 giờ theo giờ Việt Nam). Đây cũng là khung giờ mà U.23 Việt Nam sẽ thi đấu tại giải U.23 châu Á.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, đây là cơ hội quý giá để đội được thử thách và đánh giá lực lượng: “Việc gặp các đối thủ có trình độ cao như U.23 Qatar là rất hữu ích. Hai trận đấu này sẽ giúp ban huấn luyện đánh giá rõ hơn tiềm năng, khả năng thích ứng và xác định thêm những cầu thủ chất lượng để báo cáo HLV trưởng Kim Sang-sik, qua đó chuẩn bị tốt cho các đợt tập trung tiếp theo”.



Vì là trận giao hữu tại nước bạn nên sẽ không có bản quyền truyền hình và không đài nào phát sóng trên lãnh thổ Việt Nam.