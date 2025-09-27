U.23 Việt Nam xây chắc hàng thủ cho VCK U.23 châu Á

Sự ổn định đặc biệt

Sau bước đắp nền tại giải giao hữu CFA Team China 2025, đội tuyển U.23 VN đã được HLV Kim Sang-sik trực tiếp dẫn dắt ở 2 giải chính thức U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á 2026. Trong chuỗi 7 trận toàn thắng liên tiếp đến lúc này, ông Kim luôn đặc biệt giữ nguyên sự ổn định cho hàng phòng ngự, trong khi luôn thử nghiệm, xoay tua ở các vị trí khác. Thủ môn Trung Kiên và 3 trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh đã đá chính trong toàn bộ 4 trận đấu ở giải U.23 Đông Nam Á 2025. Tại vòng loại giải U.23 châu Á 2026, bộ tứ hàng thủ tiếp tục được giữ nguyên ngoại trừ Tuấn Phong đá chính thay Lý Đức trận gặp U.23 Singapore. Cách dùng người này cho thấy HLV Kim Sang-sik đặc biệt đề cao sự ổn định cho hàng phòng ngự đội tuyển U.23 VN. Điều này khá giống với thói quen của người tiền nhiệm Park Hang-seo luôn ưu tiên giữ nguyên sự ổn định ở khâu phòng ngự.

Hàng thủ đội tuyển U.23 VN (trái) đã không để thủng lưới bàn nào tại vòng loại giải U.23 châu Á 2026 ẢNH: MINH TÚ

Bình luận viên (BLV) Đặng Phương Nam nhận định: "Chúng ta có thể thấy rằng HLV Kim Sang-sik luôn giữ nguyên trong đội hình xuất phát gồm thủ môn Trung Kiên và 3 trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh. Điều đó cho thấy sự tin tưởng của nhà cầm quân người Hàn Quốc với những cầu thủ này, đặc biệt ở vị trí trung vệ. Họ sẽ là bộ khung chủ chốt để xây chắc hàng thủ U.23 VN tại SEA Games 33 và giải U.23 châu Á 2026.

Phải thừa nhận rằng các trung vệ còn lại như Văn Hà, Tuấn Phong, Đức Anh, Quang Kiệt… vẫn còn khá non về kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc. Đó là lý do giải thích vì sao trong 7 trận chính thức liên tiếp ông Kim giữ nguyên bộ 3 trung vệ quen thuộc. Những thay đổi nếu có rất ít hoặc chủ yếu vào cuối trận khi mọi thứ đã an bài. Nói cách khác, ông Kim không có nhiều sự lựa chọn khi sự chênh lệch giữa đội hình chính và dự bị là khá rõ ràng. Một mặt, chúng ta kỳ vọng bộ khung chính của hàng thủ sẽ trưởng thành nhanh chóng và ngày càng vững vàng hơn. Nhưng mặt khác, thực tế này cũng để lại nỗi lo. Để bảo đảm sự ổn định cho chặng đường dài ở một giải đấu sẽ cần phải có 5 - 6 cầu thủ có trình độ tương đương".

Cần cải thiện thêm 'đôi cánh'

Khác với các trung vệ, HLV Kim Sang-sik lại thường xuyên luân phiên cầu thủ ở 2 biên trong 2 giải đấu thành công vừa qua. Tại giải U.23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia, Phi Hoàng ở biên trái và Anh Quân ở biên phải thường xuyên ra sân từ đầu và thi đấu ngày một tốt lên. Đến vòng loại giải U.23 châu Á 2026 trên sân Việt Trì, người ta thấy Văn Khang có trận được kéo về chạy cánh trái trong khi Minh Phúc đá chính trước U.23 Singapore và U.23 Yemen. Điều này cho thấy ông Kim thường luân chuyển ở 2 biên, nơi đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi lối chơi của đội tuyển U.23 VN.

BLV Đặng Phương Nam nói thêm: "Có thể thấy HLV Kim Sang-sik đang khá an tâm ở 2 biên với Phi Hoàng, Văn Khang ở biên trái và Anh Quân, Minh Phúc, Văn Cường nơi biên phải. Số lượng và chất lượng con người ở 2 vị trí này như thế dù còn hơi mong manh nhưng tạm ổn. Trước mắt chúng ta sẽ phải tạm hài lòng với quân số này, đặc biệt ở vị trí hậu vệ trái vì bản thân các CLB V-League đang gặp rất nhiều khó khăn để tìm ra nhân tố mới. Tin vui là hàng thủ U.23 VN đang chơi ổn định, với chỉ 2 bàn thua trong 7 trận chính thức gần nhất".

Theo BLV Đặng Phương Nam, chắc chắn HLV Kim Sang-sik vẫn dõi theo các giải đấu chuyên nghiệp bao gồm V-League và giải hạng nhất để tìm kiếm thêm nhân tố mới cho hàng thủ đội tuyển U.23 VN. Đáng mừng khi những nhân tố chủ chốt của tuyến phòng ngự đều đang đá chính và thi đấu ổn định ở V-League 2025-2026. Điều này sẽ giúp họ càng cứng cáp, vững vàng và tự tin hơn nữa khi bước vào 2 giải đấu quan trọng SEA Games 33 vào tháng 12.2025 và VCK giải U.23 châu Á vào tháng 1.2026.

"Việc SEA Games 33 và VCK giải U.23 châu Á chỉ cách nhau khoảng 2 tuần sẽ tốt cho U.23 VN nhiều hơn là hại vì với các cầu thủ trẻ thì chưa đến mức bị bào sức đâu. Việc họ thi đấu thực chiến càng nhiều sẽ càng giúp họ tích lũy kinh nghiệm trận mạc. Cộng thêm quá trình khổ luyện và trui rèn khắc nghiệt tại V-League sẽ giúp các tuyển thủ trẻ thêm trưởng thành. Tôi hy vọng ông Kim và ban huấn luyện sẽ phát hiện được thêm một số gương mặt mới để bổ sung cho hàng phòng ngự, bảo đảm chất lượng và bề dày lực lượng hơn nữa, giúp đội tuyển U.23 VN có thể tự tin hướng đến thành tích tốt ở sân chơi châu lục", BLV Đặng Phương Nam chia sẻ.