Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hai lãnh đạo VFF được FIFA tin tưởng, bổ nhiệm vào các ban chức năng quan trọng

Thu Bồn
Thu Bồn
08/10/2025 11:16 GMT+7

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Văn Phú được FIFA bổ nhiệm tham gia Ban Y học, còn Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Thanh Hà được FIFA bổ nhiệm vào Ban Bóng đá nữ nhiệm kỳ 2025-2029.

Tổng thư ký VFF và Phó tổng thư ký VFF được FIFA tín nhiệm

FIFA vừa có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF làm Ủy viên Ban Y học FIFA nhiệm kỳ 2025-2029. Theo thông báo chính thức của FIFA, quyết định này được thông qua tại cuộc họp của Hội đồng FIFA ngày 2.10.2025. Với vai trò là Ủy viên Ban Y học FIFA, ông Nguyễn Văn Phú sẽ cùng các chuyên gia y học thể thao hàng đầu thế giới tham gia tư vấn, xây dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách, quy định y học trong bóng đá, góp phần bảo đảm sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho các cầu thủ trên toàn cầu.

Hiện nay, ông Nguyễn Văn Phú cũng là Ủy viên Ban Y học của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Việc ông tiếp tục được FIFA tín nhiệm lựa chọn tham gia Ban Y học thể hiện sự ghi nhận đối với năng lực chuyên môn, uy tín cá nhân, đồng thời phản ánh bước tiến quan trọng của bóng đá Việt Nam trong quá trình hội nhập và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Hai lãnh đạo VFF được FIFA tin tưởng, bổ nhiệm vào các ban chức năng quan trọng- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF

ẢNH: VFF

Cùng thời điểm, FIFA cũng chính thức thông báo quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hà - Phó tổng thư ký VFF trở thành Ủy viên Ban Bóng đá nữ FIFA nhiệm kỳ 2025-2029.

Theo thông tin của FIFA, trong vai trò thành viên Ban Bóng đá nữ, bà Nguyễn Thanh Hà sẽ cùng các đại diện đến từ các liên đoàn thành viên trên toàn thế giới tham gia xây dựng, tư vấn và định hướng phát triển hệ thống các giải bóng đá nữ cấp CLB và đội tuyển, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng đá nữ toàn cầu.

Hai lãnh đạo VFF được FIFA tin tưởng, bổ nhiệm vào các ban chức năng quan trọng- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó tổng thư ký VFF

ẢNH: VFF

Hiện nay, bà Nguyễn Thanh Hà cũng đang là Ủy viên Ban Bóng đá nữ của AFC. Việc bà Nguyễn Thanh Hà được FIFA tín nhiệm lựa chọn là sự ghi nhận năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý và đóng góp tích cực của bà trong công tác phát triển bóng đá nữ Việt Nam, đồng thời thể hiện vị thế ngày càng được nâng cao của VFF trong hệ thống bóng đá quốc tế, đặc biệt ở lĩnh vực bóng đá nữ – một trong những điểm sáng nổi bật của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây.

