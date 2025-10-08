Đội tuyển Việt Nam mài sắc miếng đánh tấn công, quyết thắng đối thủ kém 62 bậc trên bảng xếp hạng

Ngày 7.10, đội tuyển VN đón chào 2 cầu thủ Đức Chiến (bị căng cơ đùi sau) và Tiến Dũng (quá tải lưng) chính thức trở lại tập luyện sau những ngày được bác sĩ đội tuyển chăm sóc riêng. Tin vui này giúp HLV Kim Sang-sik lần đầu tiên đứng lớp các buổi tập với đầy đủ 23 cầu thủ. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tập trung nâng cao hiệu suất các mảng miếng tấn công cho đội tuyển VN.

Trước đó trong ngày tập trung đội tuyển VN tại TP.HCM, ông Kim khi nói chuyện với học trò đã đặc biệt nhắn nhủ các cầu thủ từ U.23 VN phải cố gắng sinh hoạt và tập luyện theo đội, tích lũy kinh nghiệm từ các đàn anh. Ông Kim thể hiện sự kỳ vọng nơi các cầu thủ trẻ, trong chiến lược từng bước thay máu đội tuyển. Đáp lại, các đàn anh trong đội thể hiện sự đón chào, sát cánh cùng tuyển thủ U.23 VN, tạo sự cạnh tranh tích cực. Điều này đem đến kỳ vọng về làn gió mới sẽ nhanh chóng trưởng thành, tạo động lực phát triển mới cho đội tuyển VN.

Đội tuyển VN rất nghiêm túc chuẩn bị cho hai trận gặp Nepal Ảnh: Nguyên Khang

Khi đã có đầy đủ con người tốt nhất, đội tuyển VN đang tập trung mài sắc các miếng đánh tấn công, nhằm hướng đến màn trình diễn và kết quả tốt trước Nepal. Trách nhiệm ghi bàn sẽ trao cho những đàn anh giàu kinh nghiệm như Tiến Linh, Tuấn Hải và cùng với đó là các chân sút U.23 VN như Đình Bắc, Thanh Nhàn, Gia Hưng. Bên cạnh đó, hàng thủ với Duy Mạnh, Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Tiến Anh… sẽ vẫn phải bảo đảm sự chắc chắn trước đối thủ Nepal kém VN đến 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Tìm hiểu kỹ lối chơi của đội tuyển Nepal

Ngày 5.10, Nepal chính thức công bố danh sách đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho 2 trận gặp VN tại sân Gò Đậu (ngày 9.10) và sân Thống Nhất (ngày 14.10). Các trợ lý của HLV Kim Sang-sik đã lên kế hoạch nghiên cứu con người và lối chơi của đối thủ, từ đó đề ra phương án ứng phó cụ thể. Trong danh sách 24 cầu thủ Nepal của HLV Matt Ross đem sang VN lần này, có sự góp mặt của rất nhiều cầu thủ trẻ. Họ có sức trẻ và khát khao vươn lên thể hiện mình, góp sức cho đội tuyển Nepal, nhưng ngược lại, họ còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ngôi sao lớn nhất của Nepal là chân sút Anja Bista (27 tuổi) đã ghi 13 bàn sau 70 trận. Thực tế, Nepal đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Malaysia trong trận thua 0-2 hồi tháng 3.2025. Do đó, ông Kim không hề chủ quan, thay vào đó yêu cầu toàn đội phải thật sự tập trung nghiêm túc cho 2 trận đấu với Nepal.

Ngày 7.10, có khá nhiều CĐV đến sân Gò Đậu từ sáng sớm xếp hàng mua vé xem trận VN gặp Nepal. Điều này cho thấy sức hút của đội tuyển VN với người hâm mộ vẫn rất lớn. Người hâm mộ bóng đá VN hy vọng sẽ chứng kiến đội tuyển VN chơi bóng với cường độ cao, bóp nghẹt lối đá của đối thủ, như đã làm được trong trận thắng Lào 5-0 trên sân Gò Đậu. Đó cũng sẽ là ngày thi đấu đặc biệt của Tiến Linh, trở lại sân bóng nơi anh từng có 10 năm cống hiến trong màu áo CLB Becamex Bình Dương trước đây. Tiến Linh càng có động lực khi anh muốn san bằng thành tích ghi 27 bàn cho đội tuyển quốc gia giống người thầy hiện tại là HLV Lê Huỳnh Đức.