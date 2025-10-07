Đội tuyển Việt Nam bất ngờ tập kín, HLV Kim Sang-sik tính toán kỹ nhân sự đấu Nepal

'Tre già kèm măng trẻ'

Sự góp mặt của những cái tên như Đình Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn… bên cạnh các trụ cột như Tiến Linh, Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng… chính là công thức kết hợp hài hòa giữa sức trẻ và sự từng trải ở đội tuyển VN. Đây không chỉ là cách giúp các cầu thủ trẻ "chống sốc" khi lên đội tuyển mà còn là bài học sống động từ thực tế sân cỏ - nơi họ được nhìn, học và chiến đấu bên các đàn anh. Đúng như cựu HLV Phan Thanh Hùng từng chia sẻ: "Muốn cầu thủ trẻ tiến bộ nhanh, hãy để họ thi đấu bên cạnh những người giàu kinh nghiệm". Đây chính là triết lý đang được áp dụng tại đội tuyển VN.

Nhật Minh lần đầu lên đội tuyển, có thể được đá chính ở trận gặp Nepal ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Những cầu thủ kỳ cựu sẽ không chỉ là trụ cột về chuyên môn mà còn trở thành người truyền cảm hứng và kinh nghiệm cho lớp đàn em. Khi thi đấu cạnh những người từng lăn lộn nhiều năm ở đấu trường quốc tế, các cầu thủ trẻ sẽ học được cách đọc tình huống, cách xử lý áp lực, cũng như cách làm chủ tâm lý trong các trận đấu lớn - những điều mà không giáo trình nào có thể dạy tốt hơn thực tiễn trên sân.

Tiến Linh nói không bận tâm về bê bối của đội tuyển Malaysia, sẽ có bộ mặt khác nếu tái đấu

Ở vị trí trung vệ, hai gương mặt trẻ Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Nhật Minh nhiều khả năng sẽ được tung vào sân ở một số thời điểm chiến thuật, khi bộ đôi Tiến Dũng - Duy Mạnh cần nghỉ ngơi. Tương tự, ở tuyến giữa, Khuất Văn Khang và Phi Hoàng sẽ được tạo điều kiện để va chạm thực tế, học hỏi từ Hoàng Đức - Đức Chiến. Trên hàng công, cặp đôi Đình Bắc - Thanh Nhàn cũng sẽ có cơ hội để làm quen với cách di chuyển, dứt điểm và kết nối của một trung phong có thâm niên như Tiến Linh.

Trong bối cảnh bóng đá VN đang cần một cuộc trẻ hóa bài bản và bền vững, việc lồng ghép các cầu thủ trẻ vào đội hình chính là hướng đi đúng đắn. Cách thực hiện quá trình chuyển giao đang được thực hiện khá linh hoạt và uyển chuyển, để măng non không lớn lên một cách đơn độc, mà trưởng thành dưới sự bảo bọc, hướng dẫn và nâng đỡ của những thân tre vững chãi.

Chặng đường phía trước còn dài, và các cầu thủ trẻ chắc chắn sẽ cần thêm nhiều cơ hội cọ xát để khẳng định mình. Nhưng với những bước khởi đầu như thế này, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một thế hệ kế cận đủ sức kế thừa, thậm chí vượt qua những gì mà lứa đàn anh đã và đang làm được.

Chúng ta hãy cùng chờ xem những bước chuyển mình của lớp cầu thủ trẻ - nơi tương lai của bóng đá Việt đang được gieo mầm đầy hy vọng.

Đội tuyển tập kín

Đánh giá về lực lượng của đội tuyển trong đợt hội quân lần này, đàn anh Tiến Linh cho rằng, đội hình hiện tại là sự kết hợp thú vị giữa những cầu thủ trẻ mới lần đầu được triệu tập và các gương mặt dạn dày kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia.

“Đây sẽ là bài test quan trọng cho đội tuyển. Tôi hy vọng toàn đội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hai trận đấu với Nepal”, anh khẳng định.

Tiến Linh đặc biệt nhấn mạnh sự khát khao của các cầu thủ trẻ: “Họ đang cho thấy tinh thần quyết tâm, muốn thể hiện bản thân và đều là những nhân tố tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Hai trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội quý giá để họ tích lũy kinh nghiệm, tiếp bước trong tương lai. Tôi tin rằng các cầu thủ trẻ sẽ mang đến một diện mạo mới cho đội tuyển Việt Nam”.



Hôm nay, đội tuyển VN sẽ tập kín để HLV Kim Sang-sik rèn chiến thuật và có thể quyết định nhân sự dự kiến ở trận gặp Nepal vào ngày 9.10 và 14.10. Biết đâu, khán giả sẽ được chứng kiến màn biểu diễn nhuần nhuyễn của các ngôi sao trẻ bên cạnh các bậc đàn anh giàu kinh nghiệm.



