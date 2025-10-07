Bằng chứng FIFA công bố quá rõ ràng, AFC không xử Malaysia thua Việt Nam sao được!

FIFA vạch trần tội giả mạo giấy tờ của bóng đá Malaysia

Tối qua (6.10), Ủy ban kỷ luật FIFA đã đăng tải toàn bộ bằng chứng cáo buộc gian lận cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Án phạt được FIFA đưa ra ngày 26.9. Sau đó, cơ quan cao nhất bóng đá thế giới đã cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) 10 ngày để kháng cáo. Hôm qua, khi thời hạn 10 ngày đã hết, toàn bộ sai phạm của bóng đá Malaysia với 7 cầu thủ nhập tịch theo cáo buộc của FIFA đều đã được công khai đến người hâm mộ.

FIFA công bố nơi sinh của ông, bà các cầu thủ nhập tịch Malaysia để chứng minh FAM đã gian lận giấy tờ. Không có bất kỳ ai có ông, bà sinh ra tại Malaysia như những gì FAM công bố

Trong văn bản 19 trang do Ủy ban kỷ luật FIFA đăng tải, chì khóa nằm ở giấy khai sinh của ông hoặc bà của nhóm cầu thủ này, gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueireido) và Hector Hevel.

Trước đó, FAM gửi cho FIFA giấy khai sinh ghi những người này sinh tại Malaysia, yếu tố quan trọng để cầu thủ có thể nhập tịch dựa vào huyết thống từ đời ông bà (điều lệ FIFA cho phép cầu thủ có thể nhập tịch nếu có ông bà hoặc bố mẹ mang quốc tịch nước sở tại). Tuy nhiên, FIFA tìm được giấy khai sinh gốc lại chứng minh họ không sinh tại Malaysia.

FIFA tung bằng chứng FAM gian lận: Cả 7 cầu thủ nhập tịch gốc gác từ đâu?

Ban đầu, FAM nộp hồ sơ đệ trình lên FIFA đơn kiểm tra tư cách thi đấu cho 7 cầu thủ nhập tịch. Đầu tiên là Hevel vào ngày 19.3, rồi đến Palmero ngày 20.3. Đến ngày 6.6, thủ tục của 5 cầu thủ còn lại được FAM gửi đi. FIFA đã đồng ý cho 7 cầu thủ này thi đấu dựa trên giấy tờ đã nhận, nhưng vẫn truy cứu trách nhiệm nếu sau này điều tra ra sai phạm, gian dối trong giấy tờ.

Đến ngày 11.6, FIFA nhận được tố cáo về dấu hiệu gian tối trong hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ kể trên.

Ủy ban kỷ luật FIFA đã điều tra và nắm được giấy khai sinh của ông/bà các cầu thủ nhập tịch, trước khi xác định rõ: không có bất cứ cầu thủ nào có bố mẹ hay ông bà mang huyết thống Malaysia, hay được sinh ra tại Malaysia như những gì FAM đã đệ trình. Đồng nghĩa, đây là những hồ sơ nhập tịch gian dối, có dấu hiệu bị làm giả.

Đội tuyển Malaysia sẽ bị trừng phạt vì gian lận ẢNH: NGỌC LINH

Với những bằng chứng đã có, dù FAM khẳng định kháng cáo đến cùng, khả năng đội tuyển Malaysia lật ngược thế cờ là rất thấp. Ủy ban kỷ luật FIFA chỉ "chốt" án phạt khi đã có đầy đủ thông tin trong tay. Khi FIFA đã nắm hồ sơ, bản sao giấy khai sinh gốc của ông bà nhóm cầu thủ nhập tịch, FAM không thể lấy lý do rằng đây là "lỗi kỹ thuật" của nhân viên liên đoàn để ém nhẹm sự việc.

AFC sẽ xử thua đội tuyển Malaysia, vấn đề chỉ là thời gian

Trong lịch sử, mọi cầu thủ sử dụng cầu thủ "không đáp ứng điều kiện thi đấu" đều bị xử thua 0-3. Dùng 1 cầu thủ sai quy định, chỉ trong vài phút, đã bị xử thua. Chưa nói đến đội tuyển Malaysia với 7 cầu thủ bị cáo buộc gian lận, trong đó 5 cầu thủ đá chính ở trận gặp Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vẫn khẳng định sẽ chờ đợi kết quả kháng cáo của FAM (lên Ủy ban khiếu nại FIFA hoặc Tòa án thể thao thế giới - CAS), trước khi đưa ra quyết định.

Tuy nhiên, khi cơ hội lật ngược của FAM không còn nhiều, với những bằng chứng quá rõ ràng, AFC cần hành động nhanh chóng, minh bạch, đảm bảo sự công bằng cho các đội dự giải.

Dẫu biết nhập tịch là xu hướng chung của bóng đá thế giới, nhưng cần nhập tịch đúng quy định, không thể biến đội tuyển quốc gia thành CLB, nơi có thể tuyển mộ lực lượng bằng những cầu thủ không có chút gốc gác tổ tiên nào liên quan đến nước sở tại để chạy theo thành tích trước mắt.

Ở trận Malaysia gặp Việt Nam hồi tháng 6, CĐV Malaysia từng giăng biểu ngữ phản đối việc dùng tràn lan cầu thủ nhập tịch cùng câu hỏi: "Nếu vậy, cầu thủ nội sẽ đi đâu?", khi chứng kiến Malaysia dùng 9 cầu thủ nhập tịch đá chính trước Việt Nam (đăng ký tổng cộng 15 cầu thủ).

Án phạt của AFC có thể sẽ đến sau khi đội tuyển Việt Nam đấu Nepal, hoặc thậm chí sau trận gặp Lào. Dù vậy, công lý sẽ được thực thi chắc chắn trước khi Việt Nam so tài Malaysia ở trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 31.3.2026.