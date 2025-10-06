Thủ môn hay nhất giải Thanh Niên sinh viên được gọi lên đội tuyển Lào: Quyết đấu Malaysia

Vinh dự của thủ môn Lào

HLV Ha Hyeok-jun của đội tuyển Lào đã công bố danh sách chính thức cho 2 trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 (ở lượt 3 và lượt 4), lần lượt diễn ra vào các ngày 9.10 và 14.10.

Đáng chú ý, trong các nhân tố được ông Ha Hyeok-jun triệu tập, có tên của thủ môn Thatsaphone Xaiyasone. Anh chính là thủ môn của đội bóng Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, đội đã vô địch cả giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam 2025 và Thanh Niên sinh viên quốc tế 2025. Cá nhân Thatsaphone Xaiyasone cũng đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.

Đội tuyển Lào triệu tập thủ môn Xaiyasone ẢNH: LĐBĐ LÀO

Thatsaphone Xaiyasone đã có giải đấu xuất sắc, khi giúp Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa lập cú đúp vô địch ở sân chơi bóng đá sinh viên ngay trong lần đầu tiên dự giải.

Thủ môn Thatsaphone Xaiyasone tỏa sáng ở trận play-off vòng loại khi đẩy luân lưu thành công, giúp Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đánh bại đương kim á quân Trường ĐH Thủy lợi. Bước đến vòng chung kết, Thatsaphone Xaiyasone trở thành bức tường vững chãi, nhờ độ lạnh lùng, khả năng ra quyết định chuẩn xác cùng khí chất đủ lớn để "át vía" đối thủ.

Anh cản phá thành công 4 quả 11 m, cùng đội nhà thắng cả 3 loạt đá luân lưu trước Trường ĐH Thủy lợi (vòng loại giải trong nước), Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (tứ kết giải trong nước) và Trường ĐH Life đến từ Campuchia (bán kết giải quốc tế) chỉ trong 1 tháng. Với màn trình diễn chói sáng của Thatsaphone Xaiyasone, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa chỉ thua duy nhất 1 trận trên cả hành trình giải đấu trong nước lẫn quốc tế.

Hành trình kỳ diệu

"Chúng tôi sớm phát hiện ra tài năng của Thatsaphone Xaiyasone, lúc chứng kiến cậu ấy chơi bóng cùng các sinh viên Lào ở Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa. Khi chúng tôi tuyển quân, Thatsaphone Xaiyasone đã xin tham gia. Ngay từ đầu, ban huấn luyện đã nhìn thấy tiềm năng của cậu ấy. Thatsaphone Xaiyasone rất cao, có sải tay dài, cùng năng khiếu thủ môn nhờ khả năng phán đoán tốt, phản xạ linh hoạt", HLV Nguyễn Công Thành chia sẻ.

Thatsaphone Xaiyasone tỏa sáng giúp đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa vô địch ẢNH: ĐỘC LẬP

Với vốn tiếng Việt tốt, chàng sinh viên năm 4 của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa nhanh chóng hòa nhập. "Thatsaphone Xaiyasone nói tiếng Việt ổn, giao tiếp tốt và... uống bia cũng cừ. Người Lào rất mê bóng đá, có thể tập luyện, lăn lộn trên sân bóng cả ngày. Thatsaphone Xaiyasone cũng vậy. Cậu ấy có cả năng lực và đam mê", HLV Nguyễn Công Thành đánh giá thêm.

Hành trình đi từ sân chơi bóng đá sinh viên đến đội tuyển quốc gia của Thatsaphone Xaiyasone còn hơn cả một giấc mộng. Vào các ngày 9 và 14.10 tới, Thatsaphone Xaiyasone sẽ cùng đồng đội có nhiệm vụ cản bước đội tuyển Malaysia.

Do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chưa chốt án phạt cho bóng đá Malaysia sau bê bối gian lận cầu thủ nhập tịch, nên đội tuyển có biệt danh "Mãnh hổ" vẫn đứng đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận. Lào đứng thứ ba với 3 điểm sau 2 trận (thua 0-5 trước Việt Nam và thắng 2-1 trước Nepal).