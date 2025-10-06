Cánh trái cực mạnh của đội tuyển Việt Nam: Toàn hảo thủ, thầy Kim tha hồ chọn

Hành lang cánh chất lượng của đội tuyển Việt Nam

Sự xuất hiện của dàn cầu thủ U.23 giúp đội tuyển Việt Nam gia tăng độ dày và sức cạnh tranh ở tất cả các tuyến. Trong đó, hành lang cánh trái đang là nơi HLV Kim Sang-sik có đầy ắp cầu thủ giỏi.

Các hậu vệ cánh trong tay ông Kim gồm Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Văn Vĩ, Khuất Văn Khang và Nguyễn Phi Hoàng. Trong đó, nếu Quang Vinh (sinh năm 1997) và Văn Vĩ (1996) cùng đại diện cho kinh nghiệm và độ chín, Văn Khang và Phi Hoàng lại mang tới sức trẻ khi cả hai cùng sinh năm 2003.

Cao Pendant Quang Vinh (áo đỏ) ra mắt đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6 ẢNH: NGỌC LINH

Tại AFF Cup 2024, phong độ xuất sắc của Văn Vĩ (cầu thủ do HLV Kim Sang-sik phát hiện vào giờ chót để bồi dưỡng) đã giúp đội tuyển Việt Nam tấn công đa dạng, tạo nên những miếng đánh ấn tượng.

Văn Vĩ cũng ra mắt như mơ với bàn thắng vào lưới Lào ở AFF Cup 2024, rồi sau đó đến tháng 3.2025, hậu vệ 29 tuổi lại sút tung lưới Campuchia (giao hữu) trước khi tiếp tục ghi bàn vào lưới Lào (vòng loại Asian Cup 2027). Anh trở thành ngòi nổ tin cậy, với cái chân trái khéo léo, cùng khả năng xâm nhập vòng cấm để căng ngang, dứt điểm hiệu quả.

Sau đó, HLV Kim Sang-sik lại có sự hiện diện của Cao Pendant Quang Vinh, cầu thủ có đẳng cấp cao nhất từng khoác áo đội tuyển Việt Nam. Quang Vinh từng chơi cho U.16 và U.18 Pháp, có 8 năm "lăn lộn" ở Ligue 2 trong màu áo Sochaux. Với hai dòng máu Việt Nam và Pháp, Quang Vinh có sức bền, sự dẻo dai và khéo léo.

Quang Vinh đã ra mắt đội tuyển hồi tháng 6, và vẫn là "kép chính" quan trọng của CLB Công an Hà Nội, được đá liên tục ở V-League và các giải quốc tế. Nếu khỏe mạnh, Quang Vinh luôn là lựa chọn số một ở CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Nếu Văn Vĩ và Quang Vinh mang tới sự lì lợm, vững vàng, thì bộ đôi hậu vệ trái Văn Khang và Phi Hoàng lại bổ sung ý tưởng, sức đột phá cần thiết cho hành lang biên.

Văn Khang (giữa) đi tìm chỗ đứng ở đội tuyển Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Văn Khang đã quá dày dạn so với độ tuổi U.23, khi anh từng được ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 19 tuổi, xác lập kỷ lục khoác áo 3 đội tuyển chỉ trong 1 năm (2022).

Hành trang của thủ quân U.23 Việt Nam là 64 trận cho Thể Công Viettel và 12 trận cho đội tuyển Việt Nam. Dù chưa phải lựa chọn số 1 ở cánh trái đội tuyển, nhưng Văn Khang chính là giải pháp cho tương lai.

Trong khi đó, Phi Hoàng là phát hiện thú vị của HLV Kim Sang-sik ở sân chơi U.23 Đông Nam Á và vòng loại châu Á. Hậu vệ trái của Đà Nẵng liên tục khuấy đảo bằng các pha leo biên tạt bóng, căng ngang chính xác.

Phi Hoàng có sức tấn công tốt khi đột phá qua người và sút xa đều ổn định. Tất nhiên, hạn chế của Phi Hoàng là anh mới chơi tốt ở một số trận giải trẻ, vẫn cần thời gian thể hiện mình.

Tính toán của HLV Kim Sang-sik

Với kinh nghiệm và sức trẻ hội tụ, HLV Kim Sang-sik đang có hành lang trái cực mạnh. Điểm cốt lõi để vận hành sơ đồ 3 trung vệ nằm ở hai biên, do đó, có thể tin chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ xây dựng đội tuyển Việt Nam với diện mạo cộng thủ toàn diện đầy biến hóa.

Ngoại trừ Văn Vĩ, người được ông Kim thử nghiệm ở vai trò tiền vệ trong các buổi tập đã qua, 3 chân chạy Quang Vinh, Văn Khang, Phi Hoàng có thể được sử dụng luân phiên.

Các cầu thủ trẻ đang chờ đợi cơ hội ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Quang Vinh nhiều khả năng đá chính ở trận lượt đi với Nepal (9.10), khi HLV Kim Sang-sik cần một giải pháp an toàn trước tiên. Nếu đội tuyển Việt Nam có 3 điểm làm vốn, thì ở màn tái đấu, các cầu thủ trẻ như Văn Khang, Phi Hoàng sẽ có cơ hội.

Quan trọng nhất, các nhân tố U.23 phải đáp ứng yêu cầu khắt khe của thầy Kim ở các buổi tập. Đó là tiêu chí thể lực bền bỉ (điều ông Kim đặt nặng với các hậu vệ cánh), đeo bám tốt, công thủ toàn diện, cùng sức sáng tạo trong việc kết nối tuyến hậu vệ, tiền vệ với tiền đạo.

HLV Kim Sang-sik luôn thích những cầu thủ bền bỉ, cần cù và tận hiến. Phi Hoàng và Văn Khang thấu hiểu điều này, sau hơn 1 tháng tập luyện cùng nhà cầm quân người Hàn Quốc. Khi cờ đã đến tay, những "kèo trái" tài năng của đội tuyển Việt Nam cần tận dụng triệt để.