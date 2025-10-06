Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hé lộ các kịch bản nóng nếu FAM kháng cáo hoặc không kháng cáo FIFA: Cả ‘thế giới’ hồi hộp

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
06/10/2025 13:02 GMT+7

Trong trường hợp Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) không kháng cáo, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ làm việc với FIFA để có thể ra quyết định cuối cùng về đội tuyển Malaysia.

FAM vẫn chưa nộp đơn kháng cáo

Theo tìm hiểu, FIFA vẫn chưa nhận được đơn kháng cáo từ FAM, dù hôm nay (6.10) đã là ngày cuối cùng của hạn kháng cáo. Trước đó, FIFA công bố án phạt dành cho FAM vào khoảng 21 giờ 30 ngày 26.9 (giờ Việt Nam). Như vậy, FAM chỉ còn hơn 9 tiếng đồng hồ nữa để có thể nộp đơn kháng cáo.

Sau đó, nếu không nhận được đơn kháng cáo, FIFA sẽ ra một văn bản tuyên bố chính thức, ấn định án phạt cuối cùng dành cho FAM. Đó là giữ nguyên nội dung án kỷ luật: xử phạt FAM 350.000 CHF (khoảng 11,5 tỉ đồng). 7 cầu thủ nhập tịch lậu bị cấm hoạt động bóng đá trong vòng 1 năm, mỗi người bị phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng). 

Nếu FAM không kháng cáo, AFC sẽ yêu cầu FIFA cung cấp toàn bộ tư liệu về việc, FAM đã giả mạo hồ sơ cụ thể như thế nào (trong án phạt FAM, FIFA mới chỉ nói chung chung là FAM đã giả mạo giấy tờ nhập tịch cho cầu thủ). Từ đó, AFC sẽ có quyết định cuối cùng dành cho đội tuyển Malaysia. Xin được nhắc lại, FIFA phạt FAM (phạt tiền) và 7 cầu thủ (phạt tiền và cấm thi đấu). Nhưng chỉ có AFC mới có quyền phạt đội tuyển Malaysia vì đội này thi đấu ở vòng loại Asian Cup - giải đấu do AFC tổ chức và quản lý.

Dựa trên hồ sơ chi tiết do FIFA cung cấp, AFC mới có cơ sở để đánh giá mức độ sai phạm của FAM và ra án phạt cho đội tuyển Malaysia. AFC có thể hủy kết quả, xử đội tuyển Malaysia 0-3 ở các trận cầu thủ nhập tịch trái quy định ra sân. Nặng hơn, AFC có thể loại đội tuyển Malaysia khỏi vòng loại Asian Cup 2027, thậm chí cấm tham dự vòng loại Asian Cup 2031.

Hé lộ các kịch bản nóng nếu FAM kháng cáo hoặc không kháng cáo FIFA: Cả ‘thế giới’ hồi hộp- Ảnh 1.

Đội tuyển Malaysia đứng trước nguy cơ bị xử thua đội tuyển Việt Nam và Nepal 0-3 vì sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định ở 2 trận đấu này

ẢNH: NGỌC LINH

Nếu FAM nộp đơn kháng cáo thì sao?

Như đã đề cập, FAM vẫn còn thời gian (dù rất ít) để có thể cứu vãn tình hình. Lúc này, 2 kịch bản có thể xảy ra. Kịch bản thứ nhất: Trong đơn kháng cáo, FAM cho rằng quá trình nhập tịch cầu thủ của mình không hề có sai phạm, phán quyết của FIFA là sai và yêu cầu FIFA xử "trắng án". 

Kịch bản thứ hai: Trong đơn kháng cáo, FAM thừa nhận mình mắc lỗi, nhưng FAM nhận định án phạt của FIFA là quá nặng và sẽ bày tỏ nguyện vọng được FIFA giảm án.

Trong trường hợp FAM gửi đơn kháng cáo trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, Ban Giải quyết khiếu nại của FIFA sẽ thụ lý hồ sơ và giải quyết vụ việc. Quá trình này có thể kéo dài. Nếu ban này bác đơn của FAM, thì AFC sẽ tiến hành các quy trình xử phạt như trình bày ở trên. 


Ngày 6.10, trước giờ lên đường sang Lào đá vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Malaysia bất ngờ gạch tên 2 thủ môn vì lý do sức khỏe. Trong lúc báo chí nước này dự báo, họ rất khó tránh khỏi án phạt của FIFA.

