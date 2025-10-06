Lạ lùng Liverpool!

V ẬN MAY ĐÃ ĐẢO CHIỀU

Liverpool khởi đầu mùa bóng bằng 7 trận thắng tuyệt đối ở cả 3 giải: Ngoại hạng Anh, Champions League và cúp Liên đoàn. Bàn quyết định dẫn đến chiến thắng ở 6/7 trận ấy luôn được ghi trong 7 phút chót, tính cả thời gian đá bù. Chỉ có trận ra quân thắng Bournemouth 4-2 ở giải Ngoại hạng Anh là có cách biệt cao hơn 1 bàn, và cả 2 bàn làm nên cách biệt trong trận thắng ấy đều là những bàn thắng muộn (được ghi ở phút 88 và 90+4).

Liverpool bất ngờ thua 3 trận liên tiếp Ảnh: Reuters

May mắn ư? Nếu vậy, vận may của Liverpool giờ đã đổi chiều. Ngay sau chuỗi 7 trận thắng liên tiếp vừa nêu, Liverpool giờ lại thua liền 3 trận ở giải Ngoại hạng và Champions League. Đây là lần đầu tiên kể từ khi giữ ghế HLV trưởng Liverpool, Arne Slot biết đến cảm giác thua liền 3 trận. Hai trong số đó là những trận thua trong phút bù giờ: 1-2 trước Crystal Palace (bàn thua quyết định ở phút 90+7) và 1-2 trước Chelsea (phút 90+5). Giữa 2 trận ấy, Liverpool thua Galatasaray 0-1 ở Champions League. HLV Slot trấn an rằng đấy đều là những cách biệt rất mong manh. Thật ra, những trận thắng hồi đầu mùa của Liverpool cũng mong manh chẳng kém!

Có lẽ chi tiết đáng an ủi nhất cho giới hâm mộ Liverpool ngay lúc này là đấu trường CLB đã tạm ngưng, để nhường chỗ cho loạt trận vòng loại World Cup của các đội tuyển quốc gia. Ít ra, HLV Slot và các trợ lý sẽ có 2 tuần rảnh trí để rà soát các vấn đề, hòng chấm dứt cơn khủng hoảng mini đối với đội bóng từng được xem là mạnh nhất châu Âu vào đầu mùa bóng.

Tùy quan điểm, người ta có thể cho rằng những bàn thắng muộn là chuyện đậm tính may rủi, bởi suy cho cùng thì bóng đá vốn đã có tính ngẫu nhiên rất cao. Nhưng, nói thế với Liverpool là đã khó chấp nhận rồi. Đội bóng hàng đầu châu Âu đâu thể phó mặc số phận cho vận may rủi. Vấn đề đặt ra là vì sao các trận đấu của Liverpool luôn có bàn thắng muộn.

H Ọ ĐỀU CÓ THỂ GHI BÀN

"Họ" ở đây bao gồm cả Liverpool lẫn các đối thủ. Tổng cộng trong 10 trận đấu của đội mùa này (7 trận ở giải Ngoại hạng, 2 trận ở Champions League, 1 trận ở cúp Liên đoàn), bàn thắng muộn (sau phút 80) xuất hiện ở 8 trận đấu. Trong đó, Liverpool thắng 6, thua 2. Có tất cả 10 bàn thắng muộn trong 8 trận ấy: 8 bàn cho Liverpool và 2 bàn vào lưới của họ.

Cả 2 bàn thủng lưới muộn đều khiến Liverpool thua trận còn trong 8 bàn thắng muộn, có 6 bàn giúp đội quân của HLV Slot ấn định chiến thắng. Liverpool cần đến 2 bàn thắng muộn mới thắng được Bournemouth. Còn khi ghi bàn thắng muộn vào lưới Palace, Liverpool lại thủng lưới ngay sau đó, và thất bại!

Vấn đề của Liverpool mùa này là những bản hợp đồng "bom tấn" vừa được ký trong mùa hè 2025 dồn cả vào hàng công, nhưng cả 2 cầu thủ mới, vừa lập kỷ lục chuyển nhượng là Florian Wirtz và Alexander Isak, đều gần như chưa đóng góp được gì đáng kể. Chỉ có tiền đạo Hugo Ekitike khá hay nhưng có lúc anh bị treo giò, có lúc lại chấn thương.

Mặt khác, HLV Slot khó dùng được cả hai trung phong Ekitike và Isak cùng lúc. Vấn đề ở hàng tiền vệ cũng vậy, khi Liverpool có thêm Wirtz. Tóm lại, Slot còn đang loay hoay đi tìm công thức tấn công.

Tất nhiên, Liverpool luôn là đội đá để thắng, dự giải để tranh ngôi vô địch. Họ phải tràn lên tấn công trong hoàn cảnh trận đấu đang tiến gần đến phút chót mà tỷ số đang hòa. Như đã nêu, Liverpool luôn chịu áp lực phải tìm cách ghi bàn trong khi chính họ chưa có công thức tấn công hiệu quả.

Hàng thủ vốn đã không quá chắc chắn của Liverpool càng bị phơi bày trong hoàn cảnh như vậy, và đối thủ cũng đã thấy rõ. Trên lý thuyết, cả Liverpool lẫn đối thủ của họ đều muốn, và có khả năng ghi bàn vào lưới của nhau vào cuối trận là vì vậy. Đá với Barcelona, Real Madrid hoặc Manchester City mà cầm cự được đến giữa hiệp hai thì khả năng cao là đội nào cũng sẽ lùi về cố thủ. Nhưng đá với Liverpool, người ta sẽ mạnh dạn chơi "công đối công"!.