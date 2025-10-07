Đội tuyển Việt Nam có cơ hội thăng hạng FIFA nhanh nhất thế giới, bỏ xa Malaysia, Indonesia: Tại sao?

Đội tuyển Việt Nam quyết thắng Nepal để tích điểm

Trước trận gặp Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam đang đứng hạng 114 thế giới với 1169,92 điểm.

Điểm số của thầy trò HLV Kim Sang-sik không biến động do không thi đấu chính thức hay giao hữu quốc tế trong tháng 9 (chỉ đá giao hữu nội bộ với CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội). Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn tụt 1 bậc từ 113 xuống 114, do Libya (thắng 2 trận vòng loại World Cup 2026) vượt từ hạng 117 lên 112.

Dù vậy, Hoàng Đức cùng đồng đội có thể thăng hạng mạnh mẽ trở lại trong tháng này, nếu đánh bại Nepal trong cả 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam có tâm lý thoải mái ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), vòng loại Asian Cup có hệ số quan trọng 25, gấp 5 lần so với AFF Cup (hệ số chỉ là 5). Đồng nghĩa, mỗi chiến thắng tại đây đều vô cùng giá trị về mặt điểm số. Đội tuyển Việt Nam từng được cộng 6,09 điểm nhờ thắng Lào (hạng 185 thế giới) với tỷ số 5-0.

Do Nepal (hạng 176 thế giới), có thứ hạng còn nhỉnh hơn Lào, nên nếu đội tuyển Việt Nam có thể mở tiệc bàn thắng trong cả 2 trận đấu diễn ra vào các ngày 9 và 14.10, ước tính thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ được cộng từ 6 đến 6,2 điểm mỗi trận. Trận thắng vào ngày 14.10 hứa hẹn sẽ mang lại điểm số còn lớn hơn trận ngày 9.10, do đó là trận đấu được tính diễn ra trên sân khách (nhưng Nepal đã nhường quyền tổ chức trận đấu cho Việt Nam).

Đồng nghĩa, học trò ông Kim có thể tích lũy khoảng 12-13 điểm điểm nếu giành cú đúp chiến thắng trong tháng này.

Trong trường hợp thắng suôn sẻ và giành lấy 12 điểm thưởng FIFA, đội tuyển Việt Nam sẽ gây áp lực cho những đối thủ xếp trên như Li Băng (hạng 113, 1172,3 điểm), Libya (hạng 112, 1179,57 điểm) hay Kenya (hạng 111, 1181,64 điểm).

Nếu đội tuyển Việt Nam được xử thắng Malaysia thì sao?

Đội tuyển Việt Nam sẽ tạo nên "cú nổ" thực sự trên bảng xếp hạng FIFA nếu được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thắng 3-0 trước Malaysia.

Tối qua (6.10), Ủy ban kỷ luật FIFA đã đăng tải toàn bộ bằng chứng cáo buộc gian lận cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng hạng 114 thế giới ẢNH: FIFA

Trong văn bản 19 trang do Ủy ban kỷ luật FIFA đăng tải, cơ quan cao nhất của bóng đá thế giới cáo buộc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) làm giả hồ sơ giấy khai sinh của ông hoặc bà của nhóm 7 cầu thủ nhập tịch, gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueireido và Hector Hevel.

7 cầu thủ này đều đã ra sân ở trận Malaysia thắng 4-0 trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra trên sân Bukit Jalil hồi tháng 6. FIFA đã có đầy đủ giấy tờ chứng minh đội tuyển Malaysia gian lận. Trong hôm nay (7.10), FAM cũng tuyên bố kháng cáo đến cùng. Nếu FAM kháng cáo bất thành, AFC sẽ nhóm họp, nhiều khả năng xử thua Malaysia ở các trận gặp Nepal và Việt Nam.

Nếu vậy, điểm số ở trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam hồi tháng 6 sẽ được tính toán lại.

Đội tuyển Việt Nam sẽ được "trả lại" 13,99 điểm đã bị trừ từ trận thua đậm này. Ngoài ra, với việc được xử thắng 3-0, ước tính thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ được cộng thêm khoảng 10,5-11 điểm. Như vậy, tổng cộng đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng từ 24 đến 25 điểm sau khi AFC chốt xong án phạt xử thua Malaysia.

Với điểm số rất lớn này, cộng với cú đúp chiến thắng nếu giành được trước Nepal, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm 35-37 điểm so với điểm số hiện tại.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) cần được trả lại những gì xứng đáng ẢNH: NGỌC LINH

Trong trường hợp AFC sớm chốt án trước tháng 11, điểm số 35-37 điểm sẽ được cộng dồn cho Việt Nam chỉ trong tháng 10. Đây chắc chắn là mức tăng lớn nhất thế giới, khi thông thường các đội tuyển chỉ tăng khoảng 12-15 điểm/tháng.

Nhờ vậy, đội tuyển Việt Nam có thể vươn lên tối thiểu hạng 106 thế giới (hiện do Kyrgyzstan nắm giữ với 1201,22 điểm), tăng 8 bậc so với lúc này.

Cú bứt phá trên bảng điểm FIFA đang chờ đón đội tuyển Việt Nam. Trước tiên, thầy trò ông Kim cứ phải thắng Nepal đã.



