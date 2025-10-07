Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Malaysia nín thở chờ án phạt, sân Gò Đậu 'hầm hập' cơn sốt vé đội tuyển Việt Nam

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
07/10/2025 14:52 GMT+7

Trong khi Malaysia quay cuồng trong scandal nhập tịch 'lậu', sáng 7.10, sân Gò Đậu nóng 'hầm hập' trước cơn sốt vé trận đội tuyển Việt Nam gặp Nepal.

Malaysia nín thở chờ án phạt, sân Gò Đậu 'hầm hập' cơn sốt vé đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

CĐV hồ hởi xếp hàng mua vé ở sân Gò Dậu (TP.HCM)

ảnh:VFF

Sốt vé trận đội tuyển Việt Nam gặp Nepal

Sáng 7.10 tại sân Gò Đậu (TP.HCM), VFF đã mở bán vé tại quầy phục vụ nhu cầu xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Nepal vào ngày 9.10 tới đây trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027.

Đến 9 giờ sáng hôm nay, VFF mới tiến hành bán vé tại quầy thuộc khán đài A3 cho khán giả. Thế nhưng từ sáng sớm, đã có rất nhiều người hâm mộ xếp hàng để được sở hữu tấm vé xem thầy trò HLV Kim Sang-sik thi đấu với Nepal.

Malaysia nín thở chờ án phạt, sân Gò Đậu 'hầm hập' cơn sốt vé đội tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

Thậm chí, có nhiều khán giả xếp hàng từ 6 giờ sáng, đợi hơn 3 tiếng đồng hồ để mua được vé. Vui mừng và hạnh phúc, là những gì thể hiện rõ trên khuôn mặt của những CĐV may mắn sở hữu những tấm vé đầu tiên sau khi VFF mở bán.

Điều này hoàn toàn khác với cảnh Bukit Jalal trống vắng hơn nửa CĐV trên khán đài dù Liên đoàn Bóng đá Malaysia tìm cách vận động người hâm mộ đến sân.

Giá vé hợp lý

Malaysia nín thở chờ án phạt, sân Gò Đậu 'hầm hập' cơn sốt vé đội tuyển Việt Nam- Ảnh 3.

CĐV xếp hàng dài chờ mua vé

ảnh: VFF

Ở đợt bán vé này, với mỗi căn cước công dân, mỗi khán giả sẽ mua được 5 vé. Theo ghi nhận, VFF đã phát hành đầy đủ hai mệnh giá vé 200.000 và 400.000 đồng đầy đủ các khán đài A2, A3, B (400.000 đồng) và C, D mệnh giá 200.000 đồng.

VFF cũng đã đưa ra cảnh báo với người hâm mộ, nên mua vé tại quầy do VFF phát hành hoặc mua vé thông qua hình thức online. Tránh mua vé thông qua phe vé, vé chợ đen, rủi ro gặp phải vé giả, không được vào sân là rất lớn.

Trận đấu lượt đi tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 giữa đội tuyển Việt Nam gặp Nepal diễn ra trên sân Gò Đậu bắt đầu lúc 19 giờ ngày 9.10 tới đây. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là giành trọn 3 điểm, tiếp tục với mục tiêu giành vé đến Ả Rập Xê Út vào năm 2027.

Xem thêm bình luận