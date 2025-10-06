VFF làm điều đặc biệt, CĐV được tương tác nhiều hơn với các cầu thủ Việt Nam

VFF App mở rộng mối quan hệ giữa bóng đá Việt Nam và cộng đồng người hâm mộ từ các sự kiện, giải đấu, trận đấu trong nước cho đến cấp độ đội tuyển quốc gia. Ứng dụng mở ra kênh kết nối trực tiếp, tức thời và giàu cảm xúc giữa đội tuyển và CĐV. VFF App không chỉ là nơi theo dõi trận đấu, mà còn là nền tảng trao quyền – từ quyền tham gia bình chọn, tiếp cận nội dung độc quyền, đến tham gia các hoạt động tương tác và nhận giải thưởng – để mỗi CĐV đều cảm thấy được trân trọng và tôn vinh. Khi cộng đồng được kết nối và trao quyền, chính đó sẽ là nguồn lực thúc đẩy giấc mơ lớn hơn cho bóng đá Việt Nam trên sân chơi quốc tế.

Đội U.23 Việt Nam là một trong những người đầu tiên được trải nghiệm ứng dụng đặc biệt này ẢNH: VFF

Ông Nguyễn Văn Phú – Tổng thư ký VFF chia sẻ: "Việc ra mắt VFF App là bước tiến quan trọng trong quá trình đổi mới về hoạt động truyền thông đi cùng với chuyển đổi số của bóng đá Việt Nam. Với ứng dụng này, VFF mong muốn kiến tạo một không gian số hiện đại và thân thiện, nơi người hâm mộ được kết nối trực tiếp, tham gia tích cực và cảm nhận rõ nét vai trò của mình như cầu thủ thứ 12. VFF App không chỉ đem lại những trải nghiệm độc quyền và mang tính cá nhân hóa, mà còn góp phần củng cố mối quan hệ bền chặt giữa các đội tuyển quốc gia và cộng đồng người hâm mộ".

Công nghệ toàn cầu - Trải nghiệm vượt trội

Để biến mục tiêu đó thành hiện thực, VFF đã hợp tác với một đối tác công nghệ có kinh nghiệm toàn cầu - Fanzeal International - nhằm hiện thực hóa những trải nghiệm số cho đông đảo người hâm mộ tại Việt Nam.

Đến từ Thụy Điển và sở hữu kinh nghiệm hợp tác cùng nhiều câu lạc bộ tại châu Âu, Fanzeal International mang theo cả bề dày thực tiễn cùng các chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực kết nối và tương tác với người hâm mộ (fan engagement). Nền tảng của Fanzeal sử dụng những công nghệ tiên tiến hàng đầu hiện nay, bảo đảm khả năng vận hành ổn định ngay cả dưới tải người dùng cao, đồng thời dễ dàng mở rộng để tích hợp thêm các tính năng mới theo nhu cầu. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế và khả năng kỹ thuật là nền tảng để VFF App phục vụ người hâm mộ Việt Nam với những chuẩn mực toàn cầu.

Việc ứng dụng VFF App ra mắt trong thời đại công nghệ số sẽ giúp CĐV tương tác tốt hơn với các cầu thủ Việt Nam ẢNH: VFF

Tổng giám đốc Fanzeal International, ông Samuel Arnald bày tỏ: "Fanzeal tự hào hợp tác với VFF cho ứng dụng VFF App. Chúng tôi mang đến kinh nghiệm dày dặn từ châu Âu và chuyên môn toàn cầu để đóng góp cho hoạt động bóng đá Việt Nam. Cùng với VFF, chúng tôi đã xây dựng một "ngôi nhà kỹ thuật số" mới cho người hâm mộ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, giúp kết nối và phát triển tốt hơn. Lễ ra mắt là khởi đầu cho hành trình đưa các đội tuyển quốc gia đến gần hơn với người hâm mộ, với một cách tiếp cận hoàn toàn mới".

Trải nghiệm & Cảm xúc - Ngôi nhà chung của người hâm mộ

VFF App không chỉ đơn thuần là một một ứng dụng - đó còn là ngôi nhà chung của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, nơi mỗi CĐV được lắng nghe, được tôn vinh và được trao cơ hội tham gia. Ứng dụng biến những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé - từ tiếng reo hò, lời bình luận, cho đến từng lựa chọn - trở thành một phần của cộng đồng sống động và có ảnh hưởng.

VFF App sẽ luôn đặt người hâm mộ làm trung tâm với những mục đầy thú vị như: Thành viên - người hâm mộ có thể đăng ký trở thành thành viên chính thức của cộng đồng VFF, mở khóa những trải nghiệm cá nhân hóa, được ưu tiên tham gia các sự kiện đặc biệt và được ghi nhận là một phần của "ngôi nhà chung". Tin tức tức thời & Nội dung độc quyền: từ các tin nóng về các đội tuyển quốc gia Việt Nam, lịch trình các sự kiện, clip hậu trường, phỏng vấn độc quyền và bản tin chỉ dành riêng cho thành viên - fan luôn là những người được cập nhật và trải nghiệm sớm nhất. Cơ chế phần thưởng: điểm thưởng tích lũy đổi voucher, quà tặng, ưu đãi từ nhà tài trợ. Bình chọn: bình chọn "Cầu thủ hay nhất" theo thời gian thực trong trận đấu và Mini-games: nhiệm vụ hằng ngày và hằng tuần để tích điểm đổi phần thưởng.

Tuy nhiên, trên đây chỉ là bước khởi đầu. VFF App còn rất nhiều tính năng bất ngờ thú vị sẽ được phát triển liên tục trong thời gian tới.

VFF App có nhiều tính năng mới lạ, phù hợp với mọi lứa tuổi ẢNH: VFF

VFF App đã hợp tác với các thương hiệu toàn cầu: Visa và AWS (Amazon Web Service). Với sự hợp tác từ VFF và sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ, VFF App sẽ tăng cường mối quan hệ giữa các đội tuyển quốc gia và người hâm mộ, đồng thời tạo cơ hội cho các thương hiệu cùng chung tay phát triển bóng đá Việt Nam.

Tính năng nổi bật: nội dung độc quyền; các trò chơi tích điểm với nhiều phần quà và thưởng hấp dẫn; gian hàng đồ thể thao trực tuyến Lễ ra mắt chính thức: 6.10.2025 tại trụ sở VFF. Nơi tải app: App Store và Google Play Store Hãy cùng tham gia hành trình mới của bóng đá Việt Nam - tải VFF App trên App Store hoặc Google Play từ bây giờ để trở thành một phần của cộng đồng. Đăng ký ngay để nhận thông báo trận đấu, tham gia bình chọn thời gian thực, tích điểm nhận quà và đón xem nội dung độc quyền chỉ dành cho thành viên.





