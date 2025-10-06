Reuters: Án phạt FIFA 'bóp nghẹt' tham vọng của Malaysia ở Asian Cup

HLV người Úc Peter Cklamovski sẽ không có sự phục vụ của 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel sau khi FIFA ra lệnh đình chỉ, cáo buộc họ sử dụng "giấy tờ bị chỉnh sửa". Cả bảy cầu thủ này đã bị cấm thi đấu 12 tháng, để lại khoảng trống lớn trong đội hình vốn đang khởi sắc nhờ các gương mặt mới.

Nhận định dù mỗi người mới khoác áo đội tuyển chưa đầy 4 trận, họ đã góp phần giúp Malaysia thắng Nepal và Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, đồng thời có các trận giao hữu ấn tượng trước Palestine và Singapore. Tuy nhiên, giờ đây đội bóng phải gấp rút tìm phương án thay thế.

Toàn cảnh bê bối nhập tịch ‘lậu’ của bóng đá Malaysia

Gốc rễ từ sự cạnh tranh trong khu vực

Malaysia vốn chưa từng dự World Cup hay vô địch Asian Cup. Trong bối cảnh muốn vươn lên, FAM từng học theo láng giềng Indonesia trong việc tìm kiếm cầu thủ có gốc gác ở nước ngoài. Kể từ khi Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir lùng sục nhân tài khắp châu Âu, đội tuyển Indonesia đã thăng tiến mạnh mẽ, hiện góp mặt ở vòng loại thứ tư World Cup khu vực châu Á, sắp đối đầu Ả Rập Xê Út và Iraq tại Jeddah với cơ hội giành vé World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1951.

Một số cầu thủ bị phạt đang thi đấu tại giải quốc nội Malaysia

Reuters nhận định thành công này khiến người Malaysia không khỏi chạnh lòng. Sự cạnh tranh sâu sắc giữa hai nền bóng đá đã thôi thúc Malaysia áp dụng chiến lược tương tự. Tunku Ismail Idris, Thái tử bang Johor, là người dẫn dắt nỗ lực thu hẹp khoảng cách. CLB Johor Darul Ta'zim, do ông sở hữu, thống trị giải quốc nội với 10 chức vô địch liên tiếp nhờ chiêu mộ hàng loạt ngoại binh, trong đó có ba cầu thủ nay bị cấm: Figueiredo, Irazabal và Hevel. Tunku Ismail cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa HLV Cklamovski về và hỗ trợ quá trình nhập tịch cho các cầu thủ này.

Tham vọng của bóng đá Malaysia lung lay

Bê bối lớn ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của bóng đá Malaysia

Trước "cú sốc" từ FIFA, LĐBĐ Malaysia (FAM) thừa nhận có "lỗi kỹ thuật" trong giấy tờ và cho biết sẵn sàng đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). CLB Johor Darul Ta'zim, do ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, thống trị giải quốc nội, giành chức vô địch Super League Malaysia 10 mùa liên tiếp nhờ chiêu mộ hàng loạt cầu thủ nước ngoài, trong đó có 3 cầu thủ nay đã bị cấm: Figueiredo, Irazabal và Hevel.

Ông Tunku Ismail cũng đã gây ảnh hưởng lên đội tuyển quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong việc bổ nhiệm HLV Cklamovski và hỗ trợ quá trình nhập tịch các cầu thủ. Ông cáo buộc FIFA "tiêu chuẩn kép" trong vụ bê bối lớn nhất của bóng đá Malaysia kể từ năm 1994, khi hơn 100 cầu thủ bị cấm thi đấu vì dàn xếp tỷ số.

Không chỉ mất quân, đội tuyển Malaysia còn đứng trước nguy cơ bị trừ điểm tại vòng loại Asian Cup, khi AFC tuyên bố sẽ "xem xét cẩn trọng" tình hình sau khi các thủ tục khép lại. Lệnh cấm của FIFA vì thế không chỉ làm lung lay tham vọng trước mắt mà còn đặt ra bài toán dài hạn về minh bạch, quản trị và uy tín cho bóng đá Malaysia.