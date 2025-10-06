Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Reuters: Án phạt FIFA 'bóp nghẹt' tham vọng của Malaysia ở Asian Cup

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
06/10/2025 16:58 GMT+7

Theo hãng tin Reuters, đội tuyển Malaysia bước vào trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup vào ngày 9.10 này với lực lượng bị xáo trộn nghiêm trọng, khi hệ lụy từ vụ bê bối nhập tịch tiếp tục phủ bóng lên đội tuyển.

HLV người Úc Peter Cklamovski sẽ không có sự phục vụ của 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel sau khi FIFA ra lệnh đình chỉ, cáo buộc họ sử dụng "giấy tờ bị chỉnh sửa". Cả bảy cầu thủ này đã bị cấm thi đấu 12 tháng, để lại khoảng trống lớn trong đội hình vốn đang khởi sắc nhờ các gương mặt mới.

Nhận định dù mỗi người mới khoác áo đội tuyển chưa đầy 4 trận, họ đã góp phần giúp Malaysia thắng Nepal và Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, đồng thời có các trận giao hữu ấn tượng trước Palestine và Singapore. Tuy nhiên, giờ đây đội bóng phải gấp rút tìm phương án thay thế.

Toàn cảnh bê bối nhập tịch ‘lậu’ của bóng đá Malaysia

Gốc rễ từ sự cạnh tranh trong khu vực

Malaysia vốn chưa từng dự World Cup hay vô địch Asian Cup. Trong bối cảnh muốn vươn lên, FAM từng học theo láng giềng Indonesia trong việc tìm kiếm cầu thủ có gốc gác ở nước ngoài. Kể từ khi Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir lùng sục nhân tài khắp châu Âu, đội tuyển Indonesia đã thăng tiến mạnh mẽ, hiện góp mặt ở vòng loại thứ tư World Cup khu vực châu Á, sắp đối đầu Ả Rập Xê Út và Iraq tại Jeddah với cơ hội giành vé World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1951.

Reuters: Án phạt FIFA 'bóp nghẹt' tham vọng của Malaysia ở Asian Cup - Ảnh 1.

Một số cầu thủ bị phạt đang thi đấu tại giải quốc nội Malaysia

Reuters nhận định thành công này khiến người Malaysia không khỏi chạnh lòng. Sự cạnh tranh sâu sắc giữa hai nền bóng đá đã thôi thúc Malaysia áp dụng chiến lược tương tự. Tunku Ismail Idris, Thái tử bang Johor, là người dẫn dắt nỗ lực thu hẹp khoảng cách. CLB Johor Darul Ta'zim, do ông sở hữu, thống trị giải quốc nội với 10 chức vô địch liên tiếp nhờ chiêu mộ hàng loạt ngoại binh, trong đó có ba cầu thủ nay bị cấm: Figueiredo, Irazabal và Hevel. Tunku Ismail cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa HLV Cklamovski về và hỗ trợ quá trình nhập tịch cho các cầu thủ này.

Tham vọng của bóng đá Malaysia lung lay

Reuters: Án phạt FIFA 'bóp nghẹt' tham vọng của Malaysia ở Asian Cup - Ảnh 2.

Bê bối lớn ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của bóng đá Malaysia

Trước "cú sốc" từ FIFA, LĐBĐ Malaysia (FAM) thừa nhận có "lỗi kỹ thuật" trong giấy tờ và cho biết sẵn sàng đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). CLB Johor Darul Ta'zim, do ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, thống trị giải quốc nội, giành chức vô địch Super League Malaysia 10 mùa liên tiếp nhờ chiêu mộ hàng loạt cầu thủ nước ngoài, trong đó có 3 cầu thủ nay đã bị cấm: Figueiredo, Irazabal và Hevel.

Ông Tunku Ismail cũng đã gây ảnh hưởng lên đội tuyển quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong việc bổ nhiệm HLV Cklamovski và hỗ trợ quá trình nhập tịch các cầu thủ. Ông cáo buộc FIFA "tiêu chuẩn kép" trong vụ bê bối lớn nhất của bóng đá Malaysia kể từ năm 1994, khi hơn 100 cầu thủ bị cấm thi đấu vì dàn xếp tỷ số.

Không chỉ mất quân, đội tuyển Malaysia còn đứng trước nguy cơ bị trừ điểm tại vòng loại Asian Cup, khi AFC tuyên bố sẽ "xem xét cẩn trọng" tình hình sau khi các thủ tục khép lại. Lệnh cấm của FIFA vì thế không chỉ làm lung lay tham vọng trước mắt mà còn đặt ra bài toán dài hạn về minh bạch, quản trị và uy tín cho bóng đá Malaysia.

Tin liên quan

Truyền thông Đông Nam Á dự đoán kết cục của đội tuyển Malaysia: ‘Bi thảm’

Truyền thông Đông Nam Á dự đoán kết cục của đội tuyển Malaysia: ‘Bi thảm’

Truyền thông Đông Nam Á mới đây đã có những dự đoán về tình cảnh mà bóng đá Malaysia sắp phải đối mặt vì nhập tịch lậu 7 cầu thủ.

Báo Malaysia lo ngại tột độ FAM bị FIFA giáng thêm đòn trừng phạt, nền bóng đá càng bị hủy hoại

HLV Harry Kewell gọi, Đỗ Hoàng Hên trả lời: Ra mắt đội tuyển Việt Nam cùng Xuân Son?

Khám phá thêm chủ đề

FIFA Malaysia Asian Cup án phạt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận