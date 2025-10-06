Truyền thông Đông Nam Á dự đoán kết cục của đội tuyển Malaysia: ‘Bi thảm’

Ngày 26.9, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhận án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Theo Ủy ban kỷ luật FIFA, FAM đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC), liên quan đến giả mạo và xuyên tạc. Kể từ ngày nhận quyết định xử phạt, FAM sẽ có 10 ngày kháng cáo. Hôm nay (6.10) cũng là hạn chót để FAM kháng cáo.

Trưa 6.10, trang Suara của Indonesia nhận định: “Vài tháng trước, đội tuyển Malaysia phấn khích vì đánh bại đội tuyển Việt Nam 4-0. Họ vui vẻ, ăn mừng và xem đó là chiến thắng lớn sau nhiều năm. Dù vậy, chỉ vài tháng sau, số phận của Malaysia đang rơi vào cảnh bi thảm khi đứng trước án phạt của FIFA vì liên quan đến việc làm giả giấy tờ. FIFA vẫn đang giám sát chặt chẽ mọi hành động của FAM, sẵn sàng áp dụng thêm các hình phạt bổ sung trong trường hợp Malaysia kháng cáo thất bại. Sự im lặng của FAM đang cho thấy bóng đá Malaysia cũng bế tắc, nhiều khả năng phải chấp nhận hình phạt”.

Toàn cảnh bê bối nhập tịch ‘lậu’ của bóng đá Malaysia

Đội tuyển Malaysia có thể sẽ đối mặt với những án phạt bổ sung của FIFA ẢNH: NGỌC LINH

Trang Suara tiếp tục nhấn mạnh: “Không chỉ uy tín của FAM bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà hệ sinh thái bóng đá Malaysia có thể bị vạ lây. Thậm chí, nếu AFC vào cuộc và lệnh trừng phạt Malaysia còn đứng trước nguy cơ không thể tham dự các giải đấu quốc tế. Trong nhiều ngày qua, bóng đá Malaysia rối tung và những chuyên gia bóng đá nước này cũng không ngừng chỉ trích. Nhiều khả năng, tình trạng này ở Malaysia sẽ tiếp tục kéo dài”.

Tương tự trang Suara, trang Khao Sod của Thái Lan cũng dự đoán bóng đá Malaysia khó lật ngược án phạt, sắp phải đối mặt với nguy cơ không thể tham gia các giải quốc tế.

“Không chỉ có nguy cơ bị hủy kết quả thi đấu, mất 2 chiến thắng trong các trận đấu có sự góp mặt của 7 cầu thủ nhập tịch lậu mà các lệnh cấm tham gia mọi sự kiện quốc tế hiện cũng chờ sẵn Malaysia. Và nếu điều đó xảy ra, đội tuyển quốc gia Malaysia không chỉ trở lại với sự tụt hậu mà còn phải dừng mọi hoạt động trên đấu trường bóng đá quốc tế. Tại Đông Nam Á, những gì đã xảy ra với Timor Leste vào giữa những năm 2010 là minh chứng rõ nét nhất”, trang Khao Sod viết.

Truyền thông Đông Nam Á không tin đội tuyển Malaysia có thể lật ngược được tình thế ẢNH: NGỌC LINH

Trong khi đó, nhà báo Hayuning Ratri Hapsari của Indonesia cũng đặc biệt quan tâm đến những án phạt mà bóng đá Malaysia có thể phải đối mặt. Ngoài ra, ông Hayuning Ratri Hapsari cũng đánh giá sự nghiệp của 7 cầu thủ liên quan gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau sự việc này.

“FAM đang gánh chịu hậu quả vì dự án nhập tịch bừa bãi. Theo FIFA, FAM thậm chí đã làm giả nhiều giấy tờ, nhằm giúp các cầu thủ có mặt sớm hơn. Dù FIFA cho FAM 10 ngày kháng cáo nhưng nhiều người tin rằng quyết định đã đưa ra ngày 26.9 từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới gần như chắc chắn là quyết định cuối cùng, không thể thay đổi. Tình cảnh chịu thêm án phạt từ AFC, thậm chí bị loại khỏi Assian Cup 2027 đang ngày càng rõ ràng với bóng đá Malaysia”, ông Hayuning Ratri Hapsari bình luận.