Báo Malaysia lo ngại tột độ FAM bị FIFA giáng thêm đòn trừng phạt, nền bóng đá càng bị hủy hoại

Cựu quan chức bóng đá Malaysia: "FAM phải chịu trách nhiệm"

New Straits Times dẫn lời ông Firdaus Mohamed, cựu Phó chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM), cho biết bất kỳ hành động nào của FAM để ứng phó với án phạt cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng, tránh làm tình hình thêm phức tạp và ảnh hưởng tới bóng đá Malaysia.

Ông Firdaus - Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Malaysia (PBMM), bày tỏ niềm tin rằng FAM đang nỗ lực tìm giải pháp tốt nhất, bởi kết quả vụ việc sẽ kéo theo hệ lụy cho các CLB và tổ chức trực thuộc.

Đến ngày 6.10, FAM vẫn chưa kháng cáo án phạt của FIFA

"Tôi tin FAM đang cố gắng để đảm bảo không có thêm án phạt nào từ FIFA. Đó là điều chúng tôi mong đợi. Khi có lệnh trừng phạt, các hiệp hội bang và tổ chức thành viên cũng bị ảnh hưởng", ông Firdaus nói bên lề trận chung kết Cúp Agong giữa Selangor và Kuala Lumpur tại sân KLFA, Cheras hôm thứ bảy (4.10).

Ông Firdaus cho rằng FAM cần coi sự việc này là bài học nghiêm túc và rút kinh nghiệm từ án phạt của FIFA để tránh "thỏa hiệp" với các bên bên ngoài trong tương lai.

Toàn cảnh bê bối nhập tịch ‘lậu’ của bóng đá Malaysia

"Đây là vấn đề nghiêm trọng, và tôi hy vọng FAM rút ra bài học từ những gì đã xảy ra. Có lẽ điều này sẽ nhắc nhở họ rằng chúng ta cần thận trọng, rà soát kỹ lưỡng mọi thứ.

Tôi không rõ vai trò của ban quản lý đội tuyển quốc gia Malaysia và FAM ra sao vì tôi không tham gia. Nhưng với tôi, cuối cùng FAM vẫn phải chịu trách nhiệm với tư cách cơ quan chủ quản," ông nói.

FAM chưa chính thức kháng cáo

FAM bị FIFA phạt 350.000 CHF (khoảng 9,5 tỉ đồng), trong khi 7 cầu thủ — Rodrigo Holgado, Facundo Garcés, Imanol Machuca, Héctor Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal — bị đình chỉ thi đấu 12 tháng và mỗi người bị phạt 2.000 CHF (khoảng 55 triệu đồng).

Hôm nay (6.10) là ngày cuối cùng để FAM kháng cáo lên FIFA về án phạt này nhưng vẫn chưa có động thái pháp lý nào được công bố chính thức. Vụ việc nhập tịch "lậu" của FAM là bê bối lớn nhất bóng đá Đông Nam Á nhiều năm trở lại đây trong bối cảnh các quốc gia chịu nhiều áp lực trong cuộc đua đưa bóng đá phát triển vượt ra khỏi khuôn khổ ASEAN.

Đội hình nhìn "như Tây" của đội tuyển Malaysia trong trận gặp đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6.2025

Malaysia không phải là quốc gia duy nhất nhập tịch cầu thủ nhưng FIFA có những quy định rõ ràng và cụ thể để đảm bảo công bằng và tránh đánh mất bản sắc của từng nền bóng đá. Để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia, cầu thủ phải đáp ứng một trong các tiêu chí như sinh ra tại quốc gia đó, có cha hoặc mẹ hoặc ông bà sinh tại quốc gia đó, hoặc cư trú đủ thời gian theo quy định. FAM phải chứng minh rằng 7 cầu thủ nhập tịch đáp ứng ít nhất 1 tiêu chí trong số này.