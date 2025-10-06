Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tổng thống Trump điều Vệ binh Quốc gia California đến Oregon

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
06/10/2025 08:32 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điều động Vệ binh Quốc gia bang California đến thành phố Portland (bang Oregon) và lãnh đạo các bang tuyên bố sẽ khởi kiện.

Thống đốc Oregon Tina Kotek ngày 5.10 cho biết khoảng 100 thành viên Vệ binh Quốc gia California đã có mặt tại Oregon và sẽ còn tăng thêm. Bà Kotek nói rằng việc chính quyền Mỹ dùng vệ binh từ bang khác điều đến Portland là nhằm lách luật phán quyết của thẩm phán Oregon, CNN đưa tin.

“Không cần can thiệp quân sự vào Oregon. Không có bạo loạn nào ở Portland. Không có mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia. Oregon là quê hương của chúng tôi, không phải là mục tiêu quân sự”, bà Kotek nói. Bà nêu thêm chính phủ liên bang chưa hề báo trước việc điều động vệ binh đến Portland và phía bang sẽ khiếu nại lên tòa án.

Ông Trump ‘lách luật’, điều Vệ binh Quốc gia California đến Oregon - Ảnh 2.

Người biểu tình đối đầu lực lượng thực thi pháp luật tại Portland, Oregon ngày 4.10

ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, Thống đốc California Gavin Newsom ngày 5.10 tuyên bố sẽ kiện chính quyền liên bang. Ông cho rằng việc dùng Vệ binh Quốc gia California điều đến Portland là vi phạm lệnh tòa án Oregon trước đó.

Trước đó vào ngày 4.10, thẩm phán tòa án quận ở Oregon Karin Immergut ra phán quyết cấm Tổng thống Trump huy động Vệ binh Quốc gia của Oregon. Bà Immergut nói lập luận của ông Trump, rằng Portland đang bất ổn hằng ngày để làm lý lẽ điều động vệ binh, là không đúng thực tế.

Người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson nói rằng Tổng thống Trump đã thực hiện quyền hợp pháp để bảo vệ tài sản và nhân sự liên bang tại thành phố Portland sau các cuộc đụng độ và tấn công dữ dội vào lực lượng thực thi pháp luật, theo CBS News ngày 5.10.

Việc điều động Vệ binh Quốc gia là một phần trong những động thái của ông Trump nhằm trấn áp tội phạm và bắt giữ người nhập cư ở các tiểu bang. Giới chức các bang do đảng Dân chủ kiểm soát thời gian qua ghi nhận sự gia tăng của các đặc vụ liên bang.

Tại thành phố Chicago (bang Illinois), chính quyền cho biết khoảng 1.000 người nhập cư đã bị bắt kể từ đầu tháng 9. Trong một số trường hợp, các đặc vụ liên bang xuất hiện bằng trực thăng xông vào căn hộ bắt người, sử dụng nhiều hơi cay và bom khói. “Họ đang làm cho nơi này giống như vùng chiến sự”, Thống đốc Illinois JB Pritzker nói.

Vệ binh quốc gia Trump Portland California oregon Chicago nhập cư
