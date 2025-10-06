Sát giờ FIFA ‘chốt hạ’, cầu thủ Malaysia nhập tịch lậu vẫn tuyên bố cứng: Để che giấu sợ hãi?

CĐV Malaysia lên tiếng

Trên trang Instagram, Gabriel Palmero (gốc Tây Ban Nha) viết dòng trạng thái với nội dung: "Lucharla hasta el final", tạm dịch “Chiến đấu đến cùng”. Thông điệp của Gabriel Palmero ngay lập tức nhận được sự chú ý từ truyền thông cũng như CĐV Malaysia. Nhiều CĐV Malaysia cho rằng những gì Gabriel Palmero tuyên bố đã thể hiện tinh thần của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) hiện tại. Tuy nhiên, một số CĐV vẫn đánh giá đây chỉ là thông điệp nhằm che giấu đi sự sợ hãi của mình.

“Tính đến 12 giờ hôm nay (6.10), FAM chỉ còn chưa đầy 1 ngày để gửi đơn kháng cáo lên FIFA. Có lẽ Gabriel Palmero cũng đang lo lắng vì không biết mọi thứ sẽ đi về đâu”, kênh Astro Arena bày tỏ.

Bóng đá Malaysia vẫn chưa kháng cáo: Cầu thủ nhập tịch lậu xin nghỉ không lương

Gabriel Palmero (áo vàng) là một trong những cầu thủ nhận án phạt từ FIFA ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Gabriel Palmero là một trong 7 cầu thủ phải nhận án phạt từ FIFA ngày 26.9, vì liên quan đến việc làm giả hồ sơ nhập tịch. Theo FIFA, Gabriel Palmero bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng và phải nộp phạt 2.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 66,1 triệu đồng).

Gabriel Palmero sinh năm 2002, chơi ở vị trí hậu vệ trái. Ở trận thắng 4-0 của đội tuyển Malaysia trước đội tuyển Việt Nam vào tháng 6.2025, Gabriel Palmero cũng được HLV Peter Cklamovski trao cơ hội trong 10 phút cuối. Màn trình diễn của Gabriel Palmero được giới chuyên môn Malaysia đánh giá cao và kỳ vọng cầu thủ này sẽ trở thành trụ cột của đội tuyển trong tương lai.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm nhận án phạt, sự nghiệp của Gabriel Palmero đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chân sút 23 tuổi bị đội bóng chủ quản là Unionistas de Salamanca (đang chơi ở giải hạng 3 Tây Ban Nha) đình chỉ mọi hoạt động, không thể đến sân tập. Theo trang Metro, Gabriel Palmero hiện đã trở về Malaysia, phối hợp với FAM để làm các hồ sơ kháng cáo.

“Bất chấp sự bất ổn, cầu thủ 23 tuổi này đã thề sẽ không bỏ cuộc. Tuy nhiên, công cuộc minh oan của anh và FAM hiện vẫn đang bế tắc, chưa có bất kỳ cập nhật mới nào. Gabriel Palmero có tài năng nhưng cầu thủ này đang đứng trước thử thách lớn trong nghiệp của mình”, trang Metro đánh giá.