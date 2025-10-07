U.23 Việt Nam thay gấp 2 cầu thủ sát giờ sang UAE, tại sao vắng mặt thầy Kim?

Xuân Bắc (12) và Lý Đức (3) trong màu áo U.23 Việt Nam ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam thay thế gấp 2 cầu thủ

Vào lúc 10 giờ 15 ngày 7.10, đội tuyển U.23 Việt Nam với thành phần gồm 23 cầu thủ cùng với BHL, y tế, cán bộ hậu cần... đã lên đường bay sang UAE chuẩn bị cho đợt tập huấn đặc biệt tại Trung Đông.

Trước đó, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đã phải nói lời chia tay với tiền vệ Đinh Xuân Tiến bị quá tải cơ đùi và tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ gặp tổn thương cơ khép phải.

Cả 2 buộc phải ở lại trong nước để điều trị hồi phục thêm. BHL sau khi hội ý khẩn đã triệu tập bổ sung Lê Đình Long Vũ (CLB SLNA) và Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình FC) thay thế.

U.23 Việt Nam trước giờ lên đường bay sang UAE ảnh: VFF

Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh cho biết: "U.23 Việt Nam vẫn đang thực hiện đúng lộ trình hướng tới SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.

Trước mắt, đội sẽ có các giai đoạn tập trung khác nhau để kiểm nghiệm và hoàn thiện lực lượng. Với riêng đợt tập trung tháng 10 này, HLV trưởng Kim Sang-sik đã trao đổi rất cụ thể về chuyên môn.

Đội U.23 Việt Nam sẽ cần chú trọng khả năng chuyền bóng, giữ cự ly đội hình hợp lý và tạo khoảng trống phía sau hàng phòng ngự của đối phương".

Xin được nhắc lại, do bận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại Asian Cup vào tháng 10, nên HLV Kim Sang-sik sẽ không cùng đội U.23 Việt Nam UAE lần này.

Cơ hội cọ xát quan trọng

U.23 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026 ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tại UAE, U.23 Việt Nam sẽ thi đấu hai trận giao hữu quốc tế với U.23 Qatar, diễn ra vào ngày 9.10 và 13.10. HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá đây là cơ hội quý giá để đội được thử thách và đánh giá lực lượng.

"Việc gặp các đối thủ có trình độ cao như U.23 Qatar là rất hữu ích. Hai trận đấu này sẽ giúp BHL đánh giá rõ hơn tiềm năng, khả năng thích ứng và xác định thêm những cầu thủ chất lượng để báo cáo HLV trưởng Kim Sang-sik, qua đó chuẩn bị tốt cho các đợt tập trung tiếp theo", ông Vinh cho biết.

Tiền vệ Nguyễn Văn Trường chia sẻ: "Thời gian qua, đội tuyển U.23 Việt Nam đã được VFF tạo điều kiện tham dự nhiều giải đấu và chuyến tập huấn quốc tế chất lượng.

Công Phương sẽ có thêm cơ hội để trưởng thành trong màu áo U.23 Việt Nam ảnh: Đồng Nguyên Khang

Toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho hai mục tiêu quan trọng sắp tới là SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ".

Chuyến tập huấn tại UAE là bước quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị toàn diện mà VFF đã xây dựng cho U.23 Việt Nam, nhằm giúp đội hình trẻ tiếp tục phát triển, tích lũy kinh nghiệm quốc tế và hướng tới những thành tích mới.

U.23 Qatar là một trong những đội bóng mạnh của châu Á, từng vào bán kết năm 2016 và giành HCĐ ở giải U.23 châu Á 2018. Chuyến tập huấn này cũng là một phần trong chương trình hợp tác phát triển bóng đá giữa VFF và Liên đoàn Bóng đá Qatar ký kết từ năm 2023 đến nay.