CĐV Malaysia phẫn nộ vì bị ‘lừa gạt’, đòi FIFA xóa sổ FAM cho đỡ xấu hổ

Khán giả Malaysia cay đắng vì FAM bê bối nghiêm trọng, lo ngại CĐV Indonesia trêu chọc

22 giờ ngày 6.10 (giờ Việt Nam), Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố văn bản được gửi đến FAM, chỉ thẳng ra sai phạm mà FAM đã mắc trong vụ nhập tịch 7 cầu thủ gồm Gabriel Arrocha (gốc Tây Ban Nha), Facundo Garces (gốc Argentina), Rodrigo Holgado (gốc Argentina), Imanol Machuca (gốc Argentina), Joao Figueiredo (gốc Brazil), Jon Irauregui (gốc Tây Ban Nha), Hector Hevel (gốc Hà Lan). Theo điều tra của FIFA, FAM đã sử dụng giấy tờ giả để chứng minh tổ tiên của các cầu thủ này được sinh ra ở Malaysia nhưng thực tế không phải như vậy. Vì thế, FIFA giữ nguyên án phạt ban đầu với FAM (được đưa ra vào tối 26.9).

Một trang fanpage có tên Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia), sở hữu 1,8 triệu lượt theo dõi đã chia sẻ lại thông tin này. Bài viết nhanh chóng thu hút lượng truy cập lớn: 1,5 nghìn lượt thích, 1,2 nghìn bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ chỉ sau hơn 1 giờ. Đây là những con số ấn tượng bởi thời điểm này là đêm muộn ở Malaysia.

Bóng đá Malaysia trả giá đắt sau vụ sử dụng giấy tờ giả cho cầu thủ nhập tịch ẢNH: NGỌC LINH

Dưới phần bình luận, nhiều CĐV Malaysia tỏ ra cay đắng. Người dùng Callypet Joss châm chọc: "Chợt nhận ra rằng chúng ta đã bị FAM lừa rằng đã xuất hiện một lỗi kỹ thuật trong khâu nộp hồ sơ". Trước đó, FAM cho biết lỗi kỹ thuật xuất hiện trong khâu nộp hồ sơ được thực hiện bởi nhân viên hành chính. Phát biểu này của FAM khiến dư luận Malaysia bất bình.

Người dùng Adrary viết: "Những hành động ngu ngốc khiến Malaysia phải xấu hổ, mất hình ảnh với bạn bè quốc tế. Quá xấu hổ".

Người dùng Radjham Abraham: "Ôi, thế này thì nước láng giềng còn cười nhạo chúng ta hơn nữa". Radjham ám chỉ Indonesia. Đội tuyển Indonesia cũng sử dụng rất nhiều cầu thủ nhập tịch, nhưng đều hợp lệ. Quá trình nhập tịch của Indonesia được liên đoàn bóng đá nước này công khai, minh bạch. Và trong bóng đá, 2 đội tuyển Indonesia và Malaysia coi nhau là "đối thủ không đội trời chung". Vì thế, khi Malaysia nhận hình phạt từ FIFA, các CĐV Indonesia khá hả hê.

Người dùng Ard Fidz You bất bình: "Đó, thấy chưa, bị lộ tẩy rồi... Người ta đã nói từ đầu là có làm giả tài liệu và cuộc điều tra cũng đã được thực hiện rồi. FAM đã gian lận. Họ quá nghiện chiến thắng nên mới vội vã tìm kiếm cầu thủ nhập tịch để cải thiện sức mạnh cho một đội bóng vốn đã tệ hại... Cuối cùng thì lại bị lộ tẩy. Có kẻ ngu ngốc đã đổ lỗi cho nhân viên hành chính của FAM. Phải chăng chính tên đó mới là kẻ có tội? Hahaha. FIFA nên giải tán FAM luôn đi cho đỡ xấu hổ. FAM đã sống như một kẻ ăn bám hàng chục năm nay mà chẳng có một thành tích nào".







