Nóng: FIFA tung bằng chứng chi tiết những sai phạm của Malaysia trong vụ nhập tịch 'lậu' cầu thủ

Không cầu thủ nào có tổ tiên là người Malaysia, hồ sơ bị làm giả hoàn toàn

6.10 (giờ Việt Nam), Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố văn bản được gửi đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), chỉ thẳng ra sai phạm mà FAM đã mắc trong vụ nhập tịch 7 cầu thủ. Theo điều tra của FIFA, tổ tiên của các cầu thủ này như sau:

Gabriel Arrocha (Tây Ban Nha), Facundo Garces (Argentina), Rodrigo Holgado (Argentina), Imanol Machuca (Argentina), Joao Figueiredo (Brazil), Jon Iraurgui (Tây Ban Nha), Hector Hevel (Hà Lan).

Kết luận điều tra của FIFA về nguồn gốc đích thực của 7 cầu thủ. FAM đã từng đổ thừa là do lỗi kỹ thuật từ bộ phận văn phòng. Vậy là 'anh đánh máy' gõ nhầm tổ tiên của 7 cầu thủ sang thành gốc Malaysia chăng!!!!! Ảnh: FIFA

Tuy nhiên, trong tài liệu mà FAM gửi đến FIFA, nơi sinh tổ tiên của các cầu thủ này đều là Malaysia. FIFA cho rằng, FAM đã nộp giấy khai sinh giả để chứng minh 7 cầu thủ vi phạm có tổ tiên sinh ra tại Malaysia.

Bản báo cáo mà Ủy ban Kỷ luật FIFA cũng cực kỳ chi tiết, liệt kê lại từng mốc thời gian tương ứng với sự kiện. Cụ thể, vào ngày 19.3.2025, FAM gửi hồ sơ, xin xác nhận tư cách thi đấu cho đội tuyển Malaysia lên FIFA cho Hector Hevel. Từ đó đến đầu tháng 6, FAM liên tục làm điều tương tự cho những cầu thủ nhập tịch khác.

Từ ngày 6 đến ngày 9.6, FIFA gửi thư cho FAM, xác nhận các cầu thủ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia. Đến ngày 10.6, tất cả đều ra sân trong cuộc đối đầu đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil. Kết quả, đội tuyển Malaysia giành chiến thắng 4-0, trong đó Holgado và Figueiredo ghi bàn.

FIFA nhận được đơn tố cáo vào ngày 11.6, chính thức điều tra vụ việc

Đến ngày 11.6, FIFA đã nhận được đơn tố cáo chính thức liên quan đến tư cách thi đấu của 5 cầu thủ (ngoại trừ Garces và Figueiredo). Trong đơn này, phía tố cáo đã viết: "Có lý do để tin rằng một số cầu thủ sinh ra ở nước ngoài không đủ điều kiện để thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Việc họ đến Malaysia và bắt đầu thi đấu cho các CLB địa phương diễn ra gần đây. Quá trình nhập tịch và ra mắt đấu trường quốc tế của họ diễn ra trong một khung thời gian đáng ngờ, làm dấy lên những câu hỏi đáng suy ngẫm về tính hợp lệ của quá trình này".



Vì thế, Ban Thư ký của Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định vào cuộc điều tra, dựa trên điều 30 và 35 của bộ luật Kỷ luật FIFA (FIFA Disciplirany Code - FDC). Trong quá trình điều tra, FIFA đã thu thập được bản sao của giấy khai sinh gốc của tổ tiên các cầu thủ liên quan. Các bằng chứng mà FIFA thu thập được cho thấy tổ tiên các cầu thủ này đều ở nước ngoài, hoàn toàn trái với những giấy tờ mà FAM đã cung cấp.



FAM đã lách luật một cách trắng trợn

Từ đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA đưa ra kết luận: "Dựa trên các bằng chứng có trong hồ sơ, Ban Thư ký tin rằng, các tài liệu do FAM nộp lên là giả mạo. Các cầu thủ đã sử dụng các tài liệu này để lách các quy định của FIFA, qua đó có thể khoác áo đội tuyển Malaysia".



Ngày 26.9, FIFA cho biết: "Ủy ban kỷ luật FIFA đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với FAM và 7 cầu thủ. Cả 7 cầu thủ này đều đã thi đấu cho đội tuyển Malaysia trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam (thắng 4-0 ngày 10.6 ở vòng loại Asian Cup 2027). Sau đó, FIFA đã nhận được khiếu nại về tư cách thi đấu của 7 cầu thủ".

AFC từng nhấn mạnh, AFC khẳng định nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của vụ việc liên quan đến bóng đá Malaysia, cũng như những hệ quả tiềm tàng mà quyết định này có thể gây ra đối với các giải đấu do AFC tổ chức. Trên cơ sở đó, AFC sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng tình hình, căn cứ theo các quy định áp dụng, sau khi tiến trình xử lý của FIFA được hoàn tất.

Ủy ban Kỷ luật FIFA đã xác định FAM gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu kèm tài liệu giả mạo để đăng ký 7 cầu thủ. Theo quyết định của FIFA, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương gần 400.000 USD), còn 7 cầu thủ nói trên mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 2.500 USD) và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Đồng thời, vấn đề tư cách thi đấu của họ đã được chuyển tới Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét.