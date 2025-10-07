Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: FIFA tung bằng chứng chi tiết những sai phạm của Malaysia trong vụ nhập tịch 'lậu' cầu thủ

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
07/10/2025 00:22 GMT+7

Bóng đá Malaysia đã nhận được bản kết luận điều tra dài 19 trang của FIFA về toàn bộ bê bối nhập tịch lậu cho 7 cầu thủ ngoại.

Không cầu thủ nào có tổ tiên là người Malaysia, hồ sơ bị làm giả hoàn toàn

22 giờ ngày 6.10 (giờ Việt Nam), Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố văn bản được gửi đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), chỉ thẳng ra sai phạm mà FAM đã mắc trong vụ nhập tịch 7 cầu thủ. Theo điều tra của FIFA, tổ tiên của các cầu thủ này như sau: Gabriel Arrocha (Tây Ban Nha), Facundo Garces (Argentina), Rodrigo Holgado (Argentina), Imanol Machuca (Argentina), Joao Figueiredo (Brazil), Jon Iraurgui (Tây Ban Nha), Hector Hevel (Hà Lan).
Nóng: FIFA tung bằng chứng chi tiết những sai phạm của Malaysia trong vụ nhập tịch 'lậu' cầu thủ- Ảnh 1.

Kết luận điều tra của FIFA về nguồn gốc đích thực của 7 cầu thủ. FAM đã từng đổ thừa là do lỗi kỹ thuật từ bộ phận văn phòng. Vậy là 'anh đánh máy' gõ nhầm tổ tiên của 7 cầu thủ sang thành gốc Malaysia chăng!!!!!

Ảnh: FIFA

Tuy nhiên, trong tài liệu mà FAM gửi đến FIFA, nơi sinh tổ tiên của các cầu thủ này đều là Malaysia. FIFA cho rằng, FAM đã nộp giấy khai sinh giả để chứng minh 7 cầu thủ vi phạm có tổ tiên sinh ra tại Malaysia.

Bản báo cáo mà Ủy ban Kỷ luật FIFA cũng cực kỳ chi tiết, liệt kê lại từng mốc thời gian tương ứng với sự kiện. Cụ thể, vào ngày 19.3.2025, FAM gửi hồ sơ, xin xác nhận tư cách thi đấu cho đội tuyển Malaysia lên FIFA cho Hector Hevel. Từ đó đến đầu tháng 6, FAM liên tục làm điều tương tự cho những cầu thủ nhập tịch khác.

Từ ngày 6 đến ngày 9.6, FIFA gửi thư cho FAM, xác nhận các cầu thủ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia. Đến ngày 10.6, tất cả đều ra sân trong cuộc đối đầu đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil. Kết quả, đội tuyển Malaysia giành chiến thắng 4-0, trong đó Holgado và Figueiredo ghi bàn.

FIFA nhận được đơn tố cáo vào ngày 11.6, chính thức điều tra vụ việc

Đến ngày 11.6, FIFA đã nhận được đơn tố cáo chính thức liên quan đến tư cách thi đấu của 5 cầu thủ (ngoại trừ Garces và Figueiredo). Trong đơn này, phía tố cáo đã viết: "Có lý do để tin rằng một số cầu thủ sinh ra ở nước ngoài không đủ điều kiện để thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Việc họ đến Malaysia và bắt đầu thi đấu cho các CLB địa phương diễn ra gần đây. Quá trình nhập tịch và ra mắt đấu trường quốc tế của họ diễn ra trong một khung thời gian đáng ngờ, làm dấy lên những câu hỏi đáng suy ngẫm về tính hợp lệ của quá trình này".

Vì thế, Ban Thư ký của Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định vào cuộc điều tra, dựa trên điều 30 và 35 của bộ luật Kỷ luật FIFA (FIFA Disciplirany Code - FDC). Trong quá trình điều tra, FIFA đã thu thập được bản sao của giấy khai sinh gốc của tổ tiên các cầu thủ liên quan. Các bằng chứng mà FIFA thu thập được cho thấy tổ tiên các cầu thủ này đều ở nước ngoài, hoàn toàn trái với những giấy tờ mà FAM đã cung cấp.

FAM đã lách luật một cách trắng trợn

Từ đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA đưa ra kết luận: "Dựa trên các bằng chứng có trong hồ sơ, Ban Thư ký tin rằng, các tài liệu do FAM nộp lên là giả mạo. Các cầu thủ đã sử dụng các tài liệu này để lách các quy định của FIFA, qua đó có thể khoác áo đội tuyển Malaysia".

Ngày 26.9, FIFA cho biết: "Ủy ban kỷ luật FIFA đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với FAM và 7 cầu thủ. Cả 7 cầu thủ này đều đã thi đấu cho đội tuyển Malaysia trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam (thắng 4-0 ngày 10.6 ở vòng loại Asian Cup 2027). Sau đó, FIFA đã nhận được khiếu nại về tư cách thi đấu của 7 cầu thủ".

Nóng: FIFA tung bằng chứng chi tiết những sai phạm của Malaysia trong vụ nhập tịch 'lậu' cầu thủ- Ảnh 2.

Đội tuyển Malaysia

Ảnh: VFF

AFC từng nhấn mạnh, AFC khẳng định nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của vụ việc liên  quan đến bóng đá Malaysia, cũng như những hệ quả tiềm tàng mà quyết định này có thể gây ra đối với các giải đấu do AFC tổ chức. Trên cơ sở đó, AFC sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng tình hình, căn cứ theo các quy định áp dụng, sau khi tiến trình xử lý của FIFA được hoàn tất.

Ủy ban Kỷ luật FIFA đã xác định FAM gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu kèm tài liệu giả mạo để đăng ký 7 cầu thủ. Theo quyết định của FIFA, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương gần 400.000 USD), còn 7 cầu thủ nói trên mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 2.500 USD) và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Đồng thời, vấn đề tư cách thi đấu của họ đã được chuyển tới Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét.

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam có lợi thế nếu Malaysia bị xử thua

Đội tuyển Việt Nam có lợi thế nếu Malaysia bị xử thua

Bóng đá Đông Nam Á đang đợi phán quyết cuối cùng của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về đội tuyển Malaysia. Nếu đội này bị xử thua 0-3 vì gian lận hồ sơ đăng ký thi đấu cho 7 cầu thủ nhập tịch, đội tuyển VN sẽ có nhiều lợi thế, nhưng dù diễn tiến sự việc có thế nào, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng phải nỗ lực tối đa trong hành trình tiếp theo tại vòng loại Asian Cup.

HLV Kim Sang-sik ‘vá’ lại hàng thủ đội tuyển Việt Nam, vé online trận gặp Nepal hết sạch

HLV Harry Kewell không muốn bị V-League ‘quật ngã’, cấp thượng tầng Hà Nội FC kỳ vọng lớn

Khám phá thêm chủ đề

AFC FIFA Malaysia FAM Rodrigo Julian Holgado Joao Vitor Brandao Figueiredo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận