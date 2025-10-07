HLV Harry Kewell không muốn bị V-League ‘quật ngã’, cấp thượng tầng Hà Nội FC kỳ vọng lớn

Với tâm thế người thứ 10 được Hà Nội FC bổ nhiệm vào ghế nóng chỉ trong vòng 5 năm qua, sau hàng loạt những gương mặt như Lê Đức Tuấn, Hoàng Văn Phúc, Bozidar Bandovic, Daiki Iwamasa, Makoto Teguramori, Chun Jae-ho, Park Chun-kyun…, Harry Kewell nhận được sự kỳ vọng lớn nhưng cũng kèm những áp lực khủng khiếp từ thượng tầng CLB.

Hà Nội FC sẽ tổ chức lễ ra mắt Harry Kewell vào chiều 7.10 tại trụ sở Tập đoàn T&T Group ẢNH: HẠNH AN

Để đáp lại sự tin tưởng trên cương vị một tên tuổi lớn từng nổi danh ở giải Ngoại hạng Anh, tranh tài tại UEFA Champions League và World Cup trong quá khứ, ngay từ thời điểm thực hiện đàm phán hợp đồng với Hà Nội FC, Harry Kewell đã tìm hiểu và phân tích kỹ nội lực đội bóng Hà Nội. Qua băng hình các trận đấu gần nhất, cộng thêm thông tin từ trợ lý, huyền thoại người Úc đã có những dữ liệu quan trọng để đánh giá từng ưu, nhược điểm của Hà Nội FC. Bắt tay vào "thực chiến", HLV Kewell phải thực hiện được chiến lược đưa CLB trở lại đường ray quốc nội qua từng giai đoạn cụ thể, cũng như khát vọng vươn mình ở đấu trường châu Á.

Kewell có buổi làm quen với CLB Hà Nội

Thực tế, đã có những nghi ngại về khả năng cầm quân của cựu tiền đạo Liverpool, khi tỷ lệ thắng ở các CLB mà ông dẫn dắt không quá 50%. Do đó, việc dẫn dắt Hà Nội FC vừa là thử thách, vừa là cơ hội để Harry Kewell khẳng định trình độ. Nếu ông giúp Hà Nội lật ngược thế cờ để đăng quang chức vô địch V-League lần thứ 6, bản CV của Kewell sẽ bước sang một trang mới rực rỡ hơn.

Triết lý bóng đá tấn công của Kewell tương thích với Hà Nội?

Giữa Harry Kewell và Hà Nội FC có một điểm tương đồng, đó là triết lý tấn công. Khi còn dẫn dắt Yokohama F.Marinos, sơ đồ 4-3-3 mà ông lựa chọn đã phát huy sức mạnh trên hàng tiền đạo của đội bóng Nhật Bản. Nhiều trận đấu, đội bóng của Kewell ghi từ 4 bàn trở lên vào lưới đối phương. Đây cũng là điều mà Hà Nội FC, một đội bóng đề cao tính cống hiến trong tấn công, mong mỏi.

Ở trận ra mắt V-League vào ngày 18.10, Harry Kewell sẽ phải đối đầu với CLB Ninh Bình đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Nếu CLB Hà Nội chơi hay và chiến thắng, HLV Kewell sẽ tạo cho đội bóng thủ đô một sức bật lớn trong cuộc đua đến ngôi vô địch V-League.