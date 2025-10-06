Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tiến Linh nói điều bất ngờ về án phạt của Malaysia, quyết thắng đối thủ ở màn tái đấu

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
06/10/2025 18:36 GMT+7

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh khẳng định anh cùng các đồng đội không bận tâm đến án phạt của FIFA dành cho bóng đá Malaysia và cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ đặt mục tiêu giành 3 điểm nếu 2 đội có cơ hội tái đấu.

'Malaysia có được đá hay không, không quan trọng'

Chiều 6.10, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện trên sân Gò Đậu để chuẩn bị cho trận gặp Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Đức Chiến bị quá tải nên ban huấn luyện cho phép tập gym tại khách sạn.

Thời điểm này, một trong những điều được quan tâm là liệu đội tuyển Malaysia có bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cấm thi đấu sau vụ nhập tịch "lậu" cầu thủ hay không. Khi được hỏi về vấn đề này, Tiến Linh đã trả lời: "Trong những ngày qua, những thông tin án phạt của Malaysia liên tục được đưa ra bàn luận, nhưng đó là việc của FIFA và AFC.

Toàn đội đã chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên là tập trung vào 2 trận với Nepal. Và trong hành trình sắp tới, Malaysia có bị cấm hay không các cầu thủ không quá bận tâm. Một giải đấu, việc được thi đấu, cọ xát là vinh dự cho tôi và các cầu thủ, được làm việc cùng nhau, giúp đỡ nhau cùng phát triển, chia sẻ với nhau để cùng tiến bộ hơn. Việc Malaysia có được thi đấu hay không là điều không quá quan trọng với tuyển Việt Nam. Điều quan trọng nhất là đội tuyển Việt Nam sẽ tiến bộ hàng ngày và cho thấy diện mạo tốt hơn qua từng trận đấu và từng buổi tập".

Chân sút chủ lực của đội tuyển Việt Nam chia sẻ thêm: "Ở trận lượt đi với Malaysia, các cầu thủ nhập tịch của họ có chuyên môn tốt, mang đến diện mạo mới cho Malaysia. Hôm đó toàn đội đã chơi kiên cường và thật sự cố gắng nhưng thật tiếc để thua với tỷ số khá đậm. Tôi tin nếu có cơ hội gặp lại Malaysia thì Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác và thi đấu tốt hơn trận lượt đi".


Tiến Linh nói điều bất ngờ về án phạt của Malaysia, quyết thắng đối thủ ở màn tái đấu- Ảnh 1.

Tiến Linh tự tin vào chất lượng đội hình hiện tại của đội tuyển Việt Nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bên cạnh đó, Tiến Linh cho biết mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là thắng tất cả trận đấu còn lại ở vòng loại Asian Cup 2027. Bên cạnh đó, anh đặt mục tiêu cá nhân: "Là tiền đạo, ghi bàn trong từng trận đấu là mục tiêu của tôi, không chỉ ở CLB mà còn ở đội tuyển Việt Nam. Trận với Lào hồi tháng 3 ở sân Gò Đậu thì tôi đã không may mắn khi không ghi bàn. Trận tới, tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn và mang về nhiều bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam".

Những sao trẻ trở lại

Trong buổi tập này, 3 cầu thủ phải tập riêng vào hôm 5.10 gồm Thanh Nhàn, Hiểu Minh và Xuân Bắc của CLB PVF-CAND đã trở lại tập cùng toàn đội. Các cầu thủ cho thấy sự hòa nhập nhanh, thể hiện được sự tự tin, thoải mái. Đây là một tín hiệu tích cực. Trong khi đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng vẫn vắng mặt, dự kiến trở lại vào buổi tập chiều 7.10. 

Tiến Linh nói điều bất ngờ về án phạt của Malaysia, quyết thắng đối thủ ở màn tái đấu- Ảnh 2.

Tiền đạo Thanh Nhàn sẽ đem lại nguồn năng lượng mới trên hàng công

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tiến Linh nói điều bất ngờ về án phạt của Malaysia, quyết thắng đối thủ ở màn tái đấu- Ảnh 3.

Trung vệ Hiểu Minh được kỳ vọng cải thiện khâu không chiến nhờ chiều cao 1,84 m

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tiến Linh nói điều bất ngờ về án phạt của Malaysia, quyết thắng đối thủ ở màn tái đấu- Ảnh 4.

Tiền vệ Xuân Bắc cực quyết tâm để có thể cạnh tranh vị trí cùng đàn anh

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tiến Linh đánh giá: "Đội tuyển Việt Nam hiện tại đang có lực lượng xen kẽ giữa cầu thủ trẻ và cầu thủ có kinh nghiệm ở ĐTQG. Đây là màn kết hợp thú vị và là bài test cho đội tuyển. Hy vọng đội tuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ ở 2 trận này.

Các cầu thủ trẻ đa phần là những cầu thủ lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Họ đang cho thấy sự khát khao, thể hiện bản thân. Họ cũng cho thấy họ là cầu thủ tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Hai trận này sẽ cho các cầu thủ trẻ nhiều bài học kinh nghiệm để tiếp bước trong tương lai. Tôi tin cầu thủ trẻ sẽ thể hiện tốt và mang đến diện mạo mới cho đội tuyển Việt Nam".

Tiến Linh nói điều bất ngờ về án phạt của Malaysia, quyết thắng đối thủ ở màn tái đấu- Ảnh 5.

HLV Kim Sang-sik theo dõi sát sao buổi tập của đội tuyển Việt Nam để có những đánh giá chính xác nhất về từng cá nhân

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tiến Linh nói điều bất ngờ về án phạt của Malaysia, quyết thắng đối thủ ở màn tái đấu- Ảnh 6.

Các cầu thủ tập luyện vui vẻ, thoải mái nhưng không kém phần nghiêm túc, quyết tâm

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tiến Linh nói điều bất ngờ về án phạt của Malaysia, quyết thắng đối thủ ở màn tái đấu- Ảnh 7.

Đặc biệt, sự khát khao thấy rõ ở những cầu thủ trẻ như Đình Bắc

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Nepal lúc 19 giờ 30 ngày 9.10 trên sân Gò Đậu. Đến ngày 14.10, 2 đội tái đấu trên sân Thống Nhất.


