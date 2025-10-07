HLV Kim Sang-sik ‘vá’ lại hàng thủ đội tuyển Việt Nam, vé online trận gặp Nepal hết sạch

Báo động hàng thủ đội tuyển Việt Nam

Tại AFF Cup 2024, HLV Kim Sang-sik chủ yếu sử dụng 3 trung vệ Tiến Dũng, Duy Mạnh và Thành Chung. Đến bán kết và chung kết, hậu vệ phải Xuân Mạnh cũng được kéo vào đá trung vệ. Ngoài ra, ông Kim còn nhiều trung vệ giỏi trong tay như Việt Anh, Thanh Bình. Họ chơi chắc chắn, điềm tĩnh và rất ăn ý, tạo ra tấm khiên chắc chắn trước khung thành thủ môn Đình Triệu, là điểm tựa để các đồng đội phía trên yên tâm khai triển tấn công.

Thủ môn Đặng Văn Lâm (giữa) trở lại đội tuyển VN sau 1 năm vắng bóng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nhưng trong vài tháng trở lại đây, các ngôi sao ở hàng thủ đội tuyển VN đều gặp vấn đề. Ở trận thua Malaysia 0-4 trên sân Bukit Jalil hồi tháng 6, bộ ba Thành Chung - Duy Mạnh - Tiến Dũng gặp quá nhiều khó khăn trước dàn sao tấn công nhập tịch của đối phương. Đây là điều người hâm mộ có thể thông cảm, bởi ở thời điểm đó thầy trò HLV Kim Sang-sik không có nhiều thông tin khi đối thủ nhập tịch ồ ạt trái quy định.

Nhưng đến khi V-League khởi tranh trở lại, các cầu thủ phòng ngự này không duy trì được phong độ cao. Thành Chung, Duy Mạnh, hay cả Xuân Mạnh đang có dấu hiệu chững lại. Tiến Dũng bước sang tuổi 30, phần nào bị ảnh hưởng bởi tuổi tác. Điều này thể hiện rõ trong tình huống tranh chấp tay đôi với ngoại binh Gustavo của CLB Ninh Bình ở vòng 6 V-League 2025-2026. Tiến Dũng đã lúng túng khi đối thủ khỏe, che chắn bóng khéo léo và anh buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm địa rồi nhận thẻ đỏ trực tiếp. Những nhân tố trẻ hơn như Thanh Bình, Việt Anh lại đang chấn thương và vẫn đang nỗ lực hồi phục.

Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Filip hay Đình Triệu cũng không đạt phong độ tốt nhất. Đó là lý do HLV Kim Sang-sik gọi Đặng Văn Lâm, người trở lại đội tuyển VN sau hơn 1 năm vắng bóng và trao cơ hội cho 2 thủ môn trẻ là Trần Trung Kiên (HAGL), Nguyễn Văn Việt (CLB Thể Công Viettel).

Cơ hội cho những nhà vô địch U.23 Đông Nam Á

Trong đợt tập trung FIFA Days tháng 10, HLV Kim Sang-sik gọi 4 trung vệ thực thụ. Bên cạnh 2 cựu binh Tiến Dũng, Duy Mạnh, 2 nhân tố mới được trao cơ hội là Hiểu Minh (CLB PVF-CAND) và Nhật Minh (CLB Hải Phòng). Có 2 cầu thủ khác đá được vị trí trung vệ nhưng Xuân Mạnh nhiều khả năng sẽ được đá hậu vệ phải, Đức Chiến đá tiền vệ phòng ngự đúng sở trường.

Đội tuyển VN có 4 cầu thủ cho 3 vị trí trung vệ và thi đấu 2 trận liên tiếp. Rõ ràng đây là cơ hội lớn để Hiểu Minh hoặc Nhật Minh được ra sân. Thậm chí, họ có thể cùng nhau đá chính. Đầu tiên, cả 2 cầu thủ trẻ đang thể hiện phong độ cực cao. Hiểu Minh, Nhật Minh chơi cực hay ở giải U.23 Đông Nam Á 2025, góp công lớn giúp đội U.23 VN vô địch và mới nhất là giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026. Bộ đôi này cũng đang chơi rất tốt tại V-League, đá chính 100% từ đầu mùa.

Bản thân mỗi cầu thủ cũng có những giá trị riêng để HLV Kim Sang-sik khai thác. Hiểu Minh có chiều cao 1,84 m, tốt nhất trong dàn trung vệ hiện tại của đội tuyển VN. Anh cũng rất giỏi không chiến, dứt điểm tốt, từng ghi 2 bàn ở giải U.23 Đông Nam Á 2025. Trong khi đó, Nhật Minh là trung vệ thuận chân trái duy nhất, có thể giúp đội tuyển U.23 tối ưu khả năng triển khai bóng từ sân nhà nếu được xếp đá trung vệ lệch trái. Khi có bóng ở phần sân đối phương, Nhật Minh cũng rất nguy hiểm với những pha tạt bóng, chọc khe khôn ngoan. Anh từng kiến tạo cho Văn Khang ghi bàn, tạo nhiều cơ hội dứt điểm nguy hiểm cho đồng đội trên đất Indonesia.

Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik cũng có thể trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ khác. Ví dụ Văn Khang, Phi Hoàng đủ sức đảm nhận vị trí hậu vệ biên trái, hay Trung Kiên sẵn sàng bắt chính thay đàn anh Văn Lâm. Nếu đội tuyển VN ra sân với đội hình có một nửa cầu thủ thuộc lứa U.23 thì đó cũng là điều bình thường, bởi chúng ta đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ chất lượng và những "măng non" này cần tích lũy kinh nghiệm để phát triển.

Theo thông tin từ BTC, sáng nay (7.10), BTC sẽ bán trực tiếp tại sân Gò Đậu, vé trận đấu giữa đội tuyển VN và Nepal. Vé 2 trận, bán qua kênh online đã hết sạch.