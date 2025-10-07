FAM chối tội, đổ lỗi cho cơ quan chức năng Malaysia và bác bỏ mọi cáo buộc của FIFA

Trong bản báo cáo chi tiết sai phạm của FAM trong việc nhập tịch lậu cầu thủ, FIFA cũng đã nói rõ: "Ngày 22 và 28.8, FAM và các cầu thủ liên quan (sau đây được gọi là bị đơn) cũng đã được thông báo kết quả điều tra của FIFA. Ngày 22.9, các bị đơn đã trình bày quan điểm của mình, được nêu chi tiết trong phần tiếp theo. Ngày 22.9, Ban Thư ký của Ủy ban Kỷ luật FIFA đã thông báo cho các bị đơn rằng vụ việc đã được gửi đến Ủy ban Kỷ luật xem xét, ra quyết định chính thức vào ngày 25.9. Phần có hiệu lực của quyết định đã được thông báo cho các bị đơn vào ngày 26.9".

FAM nói gì?

FIFA cũng đăng tải những nội dung mà FAM đã trình bày vào hôm 22.9. Cụ thể, FAM cho biết các cơ quan có thẩm quyền của Malaysia đã tiến hành đầy đủ quy trình xác minh và kiểm tra đối với hồ sơ xin quốc tịch của các cầu thủ. Cụ thể, Tổng giám đốc Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) đã xác nhận cơ quan này đã nhận đủ tài liệu, bao gồm tên và thông tin nhận dạng của ông bà cầu thủ, và đã tiến hành "kiểm tra chéo và xác minh thông tin" để "xác nhận dòng dõi của người nộp đơn thông qua ông bà của họ". Từ đó, FAM khẳng định việc nhập quốc tịch với các cầu thủ là đúng với Hiến pháp Malaysia. Sau khi quá trình này hoàn tất, FAM mới gửi hồ sơ cho FIFA.

Quan trọng hơn, FAM và các cầu thủ khẳng định rằng họ không hề biết việc một số tài liệu có thể đã bị làm giả mạo. FAM và các cầu thủ hoàn toàn không tham gia vào việc chuẩn bị các tài liệu đó. Vì thế, hành vi của FAM và các cầu thủ cần được coi là "không cố tình làm sai phạm". Họ khẳng định họ đã cẩn trọng, kiểm tra chéo tài liệu với các cơ quan và họ cũng không có lý do hay quyền gì để nghi ngờ quyết định từ các cơ quan có thẩm quyền tại Malaysia. Thậm chí, FAM còn chủ động gửi đơn lên FIFA để được xác nhận rằng các cầu thủ đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia. FAM cam kết mình tuân thủ đúng các quy định.

Hector Hevel, 1 trong 7 cầu thủ vi phạm, ra sân ở trận gặp đội tuyển Việt Nam lẫn Nepal ẢNH: NGỌC LINH

FAM đề nghị FIFA xử nhẹ

FAM và các Cầu thủ đề nghị Ủy ban Kỷ luật FIFA cân nhắc các yếu tố giảm nhẹ, bao gồm: sự hợp tác chủ động, lý lịch trong sạch và không mắc lỗi cố ý. Họ cũng dẫn lại các trường hợp vi phạm trước đây để có thể xin giảm nhẹ hình phạt.

FAM và các cầu thủ đề nghị FIFA: đóng cuộc điều tra hiện tại và bác bỏ các cáo buộc, không áp dụng biện pháp trừng phạt nào; hoặc đưa ra hình phạt thay thế là chỉ áp dụng phạt tiền không nghiêm trọng đối với FAM và cảnh cáo nhẹ hoặc phạt tiền đối với các cầu thủ, đồng thời xác nhận các cầu thủ đủ tư cách thi đấu cho đội tuyển Malaysia trong tương lai.

FAM cũng đề nghị FIFA ra quyết định sớm để không ảnh hưởng đến các trận đấu diễn ra vào ngày 9 và 14.10 (tức 2 trận gặp đội tuyển Lào).

Tuy nhiên, FIFA không đồng tình với quan điểm mà FAM đưa ra.

(còn tiếp...)