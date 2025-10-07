FAM tự bào chữa, ‘nằng nặc’ xin giảm án nhưng bị gạt phắt: FIFA bất ngờ nói đến Việt Nam

FIFA dựa vào cơ sở nào để phạt nặng FAM?

Ngay sau phần liệt kê cụ thể những quan điểm mà FAM đưa ra, FIFA cũng chia sẻ quan điểm, cơ sở pháp lý của Ủy ban Kỷ luật FIFA. Đầu tiên, FIFA cho biết án phạt dành cho FAM dựa trên các điều số 2, 22 và 55 trong bộ luật Kỷ luật FIFA (FIFA Disciplirany Code - FDC). Ví dụ, Điều 22 FDC (2025) nêu rõ: Quy định xử phạt bất kỳ ai "làm giả một tài liệu, làm giả một tài liệu gốc hoặc sử dụng một tài liệu đã bị làm giả hoặc làm giả" bằng hình phạt "phạt tiền và cấm thi đấu/hoạt động tối thiểu 6 trận hoặc 12 tháng". Ủy ban Kỷ luật FIFA ghi nhận việc FAM không phủ nhận khả năng các tài liệu đang bị nghi ngờ có thể đã bị làm giả. Tuy nhiên, FIFA cho rằng FAM và các cầu thủ đã thiếu cẩn trọng.

Sau đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã tiếp tục xem xét các phân tích và kết luận từ báo cáo điều tra để xác định liệu các tài liệu này có phải là giả mạo hoặc cố tình làm giả hay không.

Theo giấy tờ mà FAM đưa lên FIFA (cột thứ 2), ông bà của các cầu thủ đều sinh ra ở Malaysia. Thực tế, theo điều tra của FIFA (cột thứ 3), nơi sinh của họ đều ở nước ngoài

FIFA khẳng định hành vi của FAM và các cầu thủ là sai phạm nghiêm trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả các trận đấu ẢNH: NGỌC LINH

FIFA khẳng định FAM mắc lỗi nghiêm trọng

Cuối cùng, sau quá trình điều tra, kiểm tra cực kỳ kỹ lưỡng, Ủy ban Kỷ luật FIFA khẳng định giấy khai sinh được FAM trình lên FIFA đã là giả, hoặc cố tình làm giả nơi sinh. Kết luận này được dựa trên các yếu tố sau:

1. Thông tin từ NRD Malaysia: Bản thân FAM đã gửi lên 1 phát biểu từ Tổng giám đốc Cục Đăng ký quốc gia (NRD) Malaysia, trong đó NRD thừa nhận họ chưa bao giờ nhận được giấy khai sinh gốc. Thay vào đó, NRD cấp các bản sao dựa trên thông tin thứ cấp và tài liệu nước ngoài. Điều này khiến FIFA đặt nghi vấn về tính kỹ lưỡng của quy trình xác minh của FAM.

2: Bằng chứng của FIFA: FIFA có thể điều tra, thu thập các giấy tờ gốc mà không gặp trở ngại nào. Điều này cũng cho thấy FAM và các cầu thủ đã không cẩn trọng trong khâu tự kiểm tra giấy tờ. FAM cũng không độc lập xác minh tính chính xác của các giấy tờ trước khi gửi lên các cơ quan chức năng cũng như FIFA. Điều này càng cho thấy FAM đã quá bất cẩn.

Từ đó, FIFA không chấp nhận lời bào chữa từ FAM và các cầu thủ rằng họ chỉ mắc lỗi nhẹ (do không biết hồ sơ, giấy tờ bị làm giả). Cụ thể, lời bào chữa này phạm vào điều 22 FDC, vốn được đưa ra để khiến các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm, nhằm ngăn chặn lời bào chữa về "thiếu hiểu biết".

FIFA cũng khẳng định việc sử dụng giấy tờ, tài liệu giả mạo là yếu tố quan trọng, trực tiếp quyết định đến tính hợp lệ trong việc sử dụng cầu thủ trong một trận đấu. Và đây là hành vi nghiêm trọng chứ không phải mỗi kỹ thuật đơn thuần. Đồng thời, việc giả mạo giấy tờ làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của trận đấu (các cầu thủ ra sân và ghi bàn, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của trận đấu).

FIFA cũng cho rằng FAM khẳng định "FIFA đã xác nhận cầu thủ đủ điều kiện thi đấu" là sai lệch. FIFA chỉ nói rằng các cầu thủ đủ điều kiện dựa trên thông tin được cung cấp vào thời điểm đó.

Về xác nhận của FIFA: Ủy ban coi việc FAM khẳng định FIFA đã đưa ra "xác nhận" về tư cách đủ điều kiện là sai lệch. FIFA chỉ đơn thuần nói rằng các cầu thủ "dường như đủ điều kiện" dựa trên thông tin được cung cấp tại thời điểm đó. Nếu có tài liệu gốc không bị thay đổi, FIFA đã đưa ra kết luận khác, vì không có mối liên hệ trực tiếp cần thiết giữa ông bà của các Cầu thủ với Malaysia theo Quy định RGAS (Regulations Governing the Application of the FIFA Statutes - Quy định quản lý việc áp dụng Điều lệ FIFA).

FIFA y án và khẳng định điều cực quan trọng liên quan đến đội tuyển Việt Nam

Tóm lại, FIFA khẳng định FAM và các cầu thủ đã vi phạm điều 22 FDC bằng việc sử dụng các tài liệu giả (hoặc cố tình làm giả) trong quá trình làm các thủ tục với FIFA. Các cầu thủ lẫn FAM đã hưởng lợi từ điều này, và phải nhận hình phạt thích đáng. Ủy ban Kỷ luật FIFA coi đây là tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tến uy tín, tính toàn vẹn của cả hệ thống, đi ngược lại giá trị cốt lõi của thể thao.

Cuối cùng, FIFA vẫn giữ nguyên bản án ban đầu:

- Đối với FAM: Phạt tiền 350.000 CHF (khoảng 11,5 tỉ đồng) (được tính trên cơ sở 50.000 CHF cho mỗi cầu thủ liên quan).

- Đối với mỗi cầu thủ: Phạt tiền 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) và cấm tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

Trong vòng 30 ngày tính từ ngày 6.10, tất cả khoản tiền phạt phải được thanh toán (hạn là 5.11).

Bất cứ cá nhân nào muốn kháng cáo có thể gửi ý định kháng cáo bằng văn bản lên Ủy ban Phúc thẩm FIFA trong vòng 3 ngày. Sau đó, đơn kháng cáo cần phải gửi bằng văn bản trong vòng 5 ngày, bắt đầu tính khi hết hạn 3 ngày đầu tiên. Lệ phí kháng cáo là 1.000 CHF.

FIFA khẳng định, việc ra phán quyết cho những trận đã diễn ra (như Nepal - Malaysia, Malaysia - Việt Nam là những trận mà Malaysia dùng cầu thủ nhập tịch lậu) thuộc về quyền của AFC.





