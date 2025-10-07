Nam Định tiếp tục chiêu mộ 2 ngoại binh to khỏe, từng chơi bóng tại Bundesliga và Pháp

Chủ trương nhất quán của Nam Định khi mua thêm quân: Mệt có người thay thế

CLB chia sẻ: "Thép Xanh Nam Định chiêu mộ Chadrac Akolo và Arnaud Lusamba. CLB Thép Xanh Nam Định tham dự các đấu trường quốc tế cũng như trong nước với sự nghiêm túc và quyết tâm cao nhất, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ.

Vì vậy, việc đầu tư nhân sự luôn được đặc biệt chú trọng. Để đảm bảo lực lượng, với mục tiêu “các cầu thủ phải cháy hết mình mỗi khi bước vào sân, mệt có người thay thế”, CLB Thép Xanh Nam Định chiêu mộ thêm bộ đôi Chadrac Akolo và Arnaud Lusamba".

Tân binh Lusamba... Ảnh: CLB

và Akolo

Chadrac Akolo sinh ngày 1.4.1995, thi đấu ở vị trí tiền đạo và mang quốc tịch Congo. Trong sự nghiệp của mình, anh từng chơi ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu như Bundesliga trong màu áo VfB Stuttgart, Ligue 1 và Ligue 2 cùng Amiens SC , Super League với FC St. Gallen 1879...

Arnaud Lusamba sinh ngày 4.1.1997, thi đấu ở vị trí tiền vệ, mang quốc tịch Pháp và Congo. Trước khi đến Việt Nam anh chơi bóng tại Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ cho các đội Amiens SC, Nice, Alanyaspor, Pendikspor...

Hợp đồng của Chadrac Akolo và Arnaud Lusamba với Thép Xanh Nam Định có thời hạn lần lượt là ba năm và hai năm. Bộ đôi tân binh này sẽ tập luyện cùng đội để thích ứng với môi trường mới, chờ thời gian các đấu trường cho đăng ký mới để bước vào thi đấu cùng đội.