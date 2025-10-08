Dàn thủ môn 'nam thần' cao lớn và đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam

Khung gỗ đội tuyển Việt Nam cực 'nóng'

HLV Kim Sang-sik đã gây bất ngờ khi không triệu tập thủ môn Nguyễn Filip lên đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho 2 trận gặp Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

Sự vắng mặt của người gác đền từng có 8 năm thi đấu tại châu Âu để lại nuối tiếc. Tuy nhiên, rõ ràng khi nhìn vào 3 thủ môn hiện tại của đội tuyển Việt Nam, có thể cảm thông cho lý do ông Kim không chọn Nguyễn Filip.

Bởi cả Văn Lâm (cao 1,88 m), Văn Việt (1,81 m) và Trung Kiên (1,91 m) đều có phong độ cao hơn, hoặc tiềm năng to lớn hơn. Đây là những người gác đền đáng tin cậy nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Văn Lâm tái xuất đội tuyển Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hơn 1 năm sau trận bắt chính gần nhất (gặp Nga vào tháng 9.2024), Văn Lâm đã trở lại. Người gác đền sinh năm 1993 từng gây tranh cãi khi xuống hạng nhất thi đấu cho CLB Ninh Bình ở mùa giải trước. Trùng hợp thay, đây cũng là khoảng thời gian Nguyễn Filip được tin dùng, rồi đến lượt Đình Triệu bước ra ánh sáng tại AFF Cup 2024.

Với một thủ môn có kỹ năng bài bản như Filip, cùng thủ môn phản xạ tốt và chơi an toàn như Đình Triệu, tưởng như Văn Lâm không còn đường trở lại đội tuyển Việt Nam.

Dù vậy, CLB Ninh Bình chỉ cần 1 mùa giải để thống trị hạng nhất, bước lên sân chơi V-League. Lúc này, tài năng của Văn Lâm đã được nhìn nhận rõ ràng trở lại. Thủ môn 32 tuổi cứu thua đều đặn và liên tục, giúp Ninh Bình bay cao trên ngôi đầu.

Đặc biệt, ở các trận gặp Thể Công Viettel và Hải Phòng, Văn Lâm đã có tổng cộng 7 pha cứu thua, giúp Ninh Bình giữ mạch bất bại.

Phản xạ tốt, lối bắt bóng an toàn cùng kinh nghiệm dạn dày sau hơn 10 năm lăn lộn (từng thi đấu tại Nhật Bản, Thái Lan, góp mặt ở AFF Cup, Asian Cup, vòng loại World Cup) giúp Văn Lâm trở thành lựa chọn lý tưởng và hài hòa nhất.

Văn Lâm có cơ hội một lần nữa chứng tỏ mình ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sau khi ý tưởng triển khai bóng từ hàng thủ chưa thể thực hiện, HLV Kim Sang-sik đã quay về hướng đi an toàn cho đội tuyển Việt Nam: chắc chắn, thực dụng và thận trọng. Tại AFF Cup 2024, ông Kim đã tin dùng một thủ môn cổ điển, chỉ tập trung vào cản phá, cứu thua như Đình Triệu.

So với đồng nghiệp tại Hải Phòng, rõ ràng Văn Lâm là phiên bản nâng cấp. Anh trẻ hơn 2 tuổi, nhưng lại dạn dày hơn, cản phá nhỉnh hơn. Văn Lâm sẽ mang sự an tâm trở lại, đó cũng là điều ông Kim cần ở hàng thủ nhất lúc này.

Lựa chọn cho tương lai

Nếu Văn Lâm là giải pháp hiện tại, Văn Việt và Trung Kiên lại xứng đáng trở thành phương án tương lai.

Thủ môn Trung Kiên sở hữu chỗ đứng vững chãi ở U.23 Việt Nam (bắt chính 7 trận gần nhất), cùng mùa giải thứ hai bắt chính cho HAGL. Tài năng của Trung Kiên đã được khẳng định. Chiều cao 1,91 m, sải tay dài, tâm lý vững chãi cùng phản xạ nhanh nhạy đã khắc họa nên thủ môn giỏi nhất của thế hệ 2003.

Trung Kiên được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển Việt Nam bồi dưỡng từ cuối năm 2024. Việc liên tục lên tuyển là cơ hội để người gác đền HAGL học hỏi, tiến bộ, qua đó sẵn sàng cho SEA Games 33 và vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Trung Kiên được gọi lên đội tuyển để bồi dưỡng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong khi đó, Văn Việt từng gây tiếng vang khi là thủ quân trẻ tuổi nhất V-League 2023 - 2024 (đeo băng đội trưởng SLNA khi mới 21 tuổi). Cầu thủ trưởng thành từ lò xứ Nghệ được HLV Philippe Troussier phát hiện và đôn lên đội tuyển Việt Nam bồi dưỡng vào đầu năm 2024.

Khi ông Troussier rời đi, Văn Việt cũng không còn được gọi. Tuy nhiên, đã là "vàng", nhất định lấp lánh. Thủ môn của SLNA tiếp tục mài giũa tại V-League với 54 trận tính từ mùa 2023 - 2024 đến nay. Với tài năng cùng bản lĩnh hiếm gặp ở một thủ môn trẻ, Văn Việt đã được tin dùng.

Mùa này, Văn Việt đã rời "vùng an toàn" SLNA để đến với Thể Công Viettel, nơi anh đã bắt chính liên tục từ đầu giải, góp công giúp đội bóng áo lính vẫn giữ thành tích bất bại ở V-League (thắng 3, hòa 3). Văn Việt phản xạ tốt, bắt bóng bổng ổn định và nhanh chóng trở thành số một. Và năm nay, anh mới 23 tuổi.