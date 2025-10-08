Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhận nhiệm vụ quan trọng ở FIFA

Nghi Thạo
Nghi Thạo
08/10/2025 09:48 GMT+7

Ngày 7.10.2025, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức thông báo việc bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) làm thành viên Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Theo văn bản gửi tới VFF, FIFA cho biết quyết định bổ nhiệm được Hội đồng FIFA thông qua tại phiên họp ngày 2.10.2025, đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để ông Trần Quốc Tuấn hoàn thành tốt công việc trên cương vị mới.

Lãnh đạo cao cấp của VFF tham gia hoạch định chiến lược, tổ chức và điều hành các giải World Cup

Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Hội đồng FIFA trong việc hoạch định chiến lược, tổ chức và điều hành các giải đấu quốc tế quan trọng như FIFA World Cup, U.20 World Cup, U.17 World Cup và các giải đấu thuộc hệ thống FIFA.

Hiện nay, ông Trần Quốc Tuấn cũng đang đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng tại tổ chức bóng đá châu lục và khu vực, gồm: Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Chủ tịch Ủy ban Thi đấu của AFC và AFF, đồng thời là Ủy viên Ban tổ chức Asian Cup nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Mới đây nhất, ông Trần Quốc Tuấn được AFC tín nhiệm trao cương vị Trưởng ban Điều hành môn bóng đá nam ASIAD 2026 tại Nagoya (Nhật Bản).

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhận nhiệm vụ quan trọng ở FIFA- Ảnh 1.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) cùng Chủ tịch FIFA

ẢNH: VFF

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhận nhiệm vụ quan trọng ở FIFA- Ảnh 2.

Ông Trần Quốc Tuấn tại một cuộc họp của AFC

Ảnh: AFC

Bên cạnh quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn tham gia Ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA, VFF còn có 2 đại diện khác được bổ nhiệm tham gia vào các ban chuyên môn của FIFA, gồm có Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú - Ban Y học FIFA và Phó tổng thư ký Nguyễn Thanh Hà - Ban Bóng đá nữ FIFA.

Việc ông Trần Quốc Tuấn và các đại diện VFF được tín nhiệm giữ vai trò trong tổ chức FIFA đã tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế của VFF cũng như cá nhân ông Trần Quốc Tuấn trong hệ thống bóng đá quốc tế. Đây cũng là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao hình ảnh bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế và tạo thêm cơ hội đóng góp vào tiến trình phát triển chung của bóng đá thế giới.

VFF Trần Quốc Tuấn FIFA Liên đoàn bóng đá việt nam
