Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xuất hiện nhiều tình tiết lạ trước thềm trận đội tuyển Việt Nam đấu Nepal

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
08/10/2025 19:18 GMT+7

Chiều 8.10, HLV Kim Sang-sik yêu cầu các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam phải cực kỳ nghiêm túc dù đó chỉ là bài đá ma nhẹ nhàng, không mang nặng tính chiến thuật.

Đội tuyển Việt Nam hừng hực khí thế

Trên sân Gò Đậu, đội tuyển Việt Nam tập luyện buổi cuối cùng trước trận lượt đi với Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Truyền thông chỉ được tác nghiệp 15 phút đầu của buổi tập này. Đây cũng là khoảng thời gian đủ để chứng kiến Duy Mạnh và các đồng đội khởi động, tập các bài cơ bản.

HLV Kim Sang-sik: Tập trung vào trận với Nepal, tiếc nuối khi vắng Quang Hải

Tuy nhiên, so với những buổi tập trước, sự khác biệt thể hiện rõ ràng. Đầu tiên, đội tuyển Việt Nam mặc áo thi đấu sân khách chứ không phải áo tập, tạo cảm giác đây là một trận đấu thực sự chứ không phải là một buổi tập đơn thuần. Điều này cũng phần nào giúp các cầu thủ trở nên cực kỳ quyết tâm, nghiêm túc. Thậm chí, trung vệ Hiểu Minh tập "hăng" đến mức bị đau nhẹ và cần đến sự chăm sóc của bác sĩ. Rất may sau đó, anh trở lại tập bình thường.

Xuất hiện nhiều tình tiết lạ trước thềm trận đội tuyển Việt Nam đấu Nepal - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam mặc trang phục thi đấu sân khách trong buổi tập

ẢNH: KHẢ HÒA

Xuất hiện nhiều tình tiết lạ trước thềm trận đội tuyển Việt Nam đấu Nepal - Ảnh 2.

Các cầu thủ trẻ như Đình Bắc...

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Xuất hiện nhiều tình tiết lạ trước thềm trận đội tuyển Việt Nam đấu Nepal - Ảnh 3.

... hay Hiểu Minh cực kỳ quyết tâm

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Xuất hiện nhiều tình tiết lạ trước thềm trận đội tuyển Việt Nam đấu Nepal - Ảnh 4.

Sau đó, anh phải cần đến xịt lạnh để giảm đau

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Xuất hiện nhiều tình tiết lạ trước thềm trận đội tuyển Việt Nam đấu Nepal - Ảnh 5.

Trung vệ trẻ của CLB PVF-CAND trở lại bài đá ma bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đến bài đá ma, HLV Kim Sang-sik còn quan sát rất kỹ. Ông yêu cầu các học trò phải tích cực di chuyển, xử lý nhanh, gọn. Khi có cầu thủ xử lý lỗi, ông lập tức đến nhắc nhở. Trong khi đó, ở những buổi tập trước, chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ đứng xem mà không can thiệp. Đôi khi, ông còn đùa giỡn với học trò.

Xuất hiện nhiều tình tiết lạ trước thềm trận đội tuyển Việt Nam đấu Nepal - Ảnh 6.

HLV Kim Sang-sik tỏ vẻ không hài lòng khi tuyển thủ Việt Nam xử lý lỗi

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Xuất hiện nhiều tình tiết lạ trước thềm trận đội tuyển Việt Nam đấu Nepal - Ảnh 7.

HLV Kim Sang-sik đứng ngay cạnh bên để nhắc nhở

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Xuất hiện nhiều tình tiết lạ trước thềm trận đội tuyển Việt Nam đấu Nepal - Ảnh 8.

Trước đó, ông đi bộ để kiểm tra mặt cỏ sân Gò Đậu trước ngày thi đấu

ẢNH: KHẢ HÒA

Đội tuyển Việt Nam đầy đủ lực lượng

Ở buổi tập này, tiền vệ Đức Chiến và trung vệ Tiến Dũng cũng đã trở lại tập luyện cùng toàn đội. Trước đó, 2 cầu thủ này có dấu hiệu quá tải, nghỉ ngơi, tập hồi phục ở khách sạn. HLV Kim Sang-sik cho biết ông sẽ tính toán để sử dụng Đức Chiến, Tiến Dũng một cách hợp lý.

Xuất hiện nhiều tình tiết lạ trước thềm trận đội tuyển Việt Nam đấu Nepal - Ảnh 9.

Trung vệ Tiến Dũng (số 4) trở lại

ẢNH: KHẢ HÒA

Xuất hiện nhiều tình tiết lạ trước thềm trận đội tuyển Việt Nam đấu Nepal - Ảnh 10.

Bầu không khí của đội tuyển Việt Nam vẫn rất tích cực, vui vẻ, nhờ nhóm cầu thủ kinh nghiệm như Tiến Linh, Duy Mạnh, Đức Chiến...

ẢNH: KHẢ HÒA

Xuất hiện nhiều tình tiết lạ trước thềm trận đội tuyển Việt Nam đấu Nepal - Ảnh 11.

Cả Xuân Mạnh, một cầu thủ khá trầm tính cũng rất vui vẻ

ẢNH: KHẢ HÒA

Như vậy, ngoài trường hợp của Quang Hải (chấn thương và xin rút lui từ trước), đội tuyển Việt Nam đã có đủ "binh hùng tướng mạnh", hướng đến mục tiêu giành 6 điểm trước Nepal. Trận đấu đầu tiên giữa 2 đội sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 9.10 trên sân Gò Đậu.

Xem thêm bình luận