Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik nói điều rất bất ngờ về án phạt Malaysia, mong mỏi đội tuyển Việt Nam thắng Nepal

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
08/10/2025 16:41 GMT+7

Chiều 8.10, trong buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik cho biết điều ông bận tâm bây giờ là chuẩn bị thật tốt cho 2 cuộc đối đầu Nepal.

Đội tuyển Việt Nam phải giành 6 điểm

Khi được hỏi về án phạt của FIFA dành cho Malaysia sau vụ nhập tịch 7 cầu thủ trái quy định, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Những phán quyết đó thuộc là nhiệm vụ của FIFA, AFC. Việc của chúng tôi là tập trung vào trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal, tập trung vào việc giành chiến thắng". 

Chiến lược gia người Hàn Quốc nói thêm: "Ngày 9.10 là trận thứ 3 của vòng loại, trên sân nhà, chúng tôi và các cầu thủ sẽ không chùn bước, tiến lên giành 3 điểm. Tôi mong người hâm mộ sẽ đến sân đồng hành cùng cầu thủ, chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt. Trước tiên, mục tiêu của 2 trận đấu tới là giành 2 chiến thắng. Đó là mục tiêu duy nhất. Qua quá trình phân tích bằng băng hình, tôi nhận thấy Nepal có các cầu thủ số 7, số 14 nguy hiểm, cần phong tỏa. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng tôi cần chuẩn bị chiến thuật thật kỹ, tập trung vào đội tuyển Việt Nam. Đó mới là điều quan trọng chứ không phải quan tâm nhiều vào đối thủ". 

HLV Kim Sang-sik nói điều rất bất ngờ về án phạt Malaysia, mong mỏi đội tuyển Việt Nam thắng Nepal- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik khao khát giành 6 điểm

ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Kim Sang-sik nói điều rất bất ngờ về án phạt Malaysia, mong mỏi đội tuyển Việt Nam thắng Nepal- Ảnh 2.

Và Duy Mạnh cũng vậy

ẢNH: KHẢ HÒA

Ở đợt tập trung lần này, HLV Kim Sang-sik đã triệu tập 8 cầu thủ thuộc lứa U.23. Khi được hỏi về kế hoạch sử dụng những cầu thủ này, ông chia sẻ: "Đây là điều bí mật. Tôi và BHL đang giúp 2 lứa cầu thủ (trẻ và nhóm cựu binh) gắn kết, chơi tốt trong trận đấu tới. Các cầu thủ trẻ rất tài năng và đây là bệ phóng để các em phát triển". 

Thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam nói thêm về tình hình lực lượng: "Do chấn thương, Quang Hải vắng mặt. Đây là điều rất đáng tiếc vì cậu ấy có những phẩm chất tuyệt vời như chuyền bóng, đá phạt tốt nhờ cái chân trái khéo léo. Tuy nhiên, tôi tin Hoàng Đức, Thành Long sẽ thay Quang Hải thi đấu tốt. Tôi mong Quang Hải sớm bình phục. Với Đức Chiến, Tiến Dũng, 2 cầu thủ bị căng cơ và đã có 2 buổi tập hồi phục, tôi đang tính toán xem sử dụng thế nào".

Duy Mạnh tự tin

Duy Mạnh cũng đặt mục tiêu giành 2 chiến thắng: "Đội tuyển Việt Nam đã tập trung được mấy ngày rồi. Thời tiết khá khác với miền Bắc, sẽ khó với một số anh em cầu thủ. Tuy nhiên, cầu thủ chuyên nghiệp phải thích nghi với mọi tình huống. Mục tiêu vẫn là giành chiến thắng.   Và cũng không có trận đấu nào dễ dàng. Chắc chắn Mạnh động viên toàn đội để cùng giành chiến thắng. Đây là trận đấu rất quan trọng. Hy vọng các CĐV sẽ đến thật đông để tiếp lửa cho toàn đội". 

Trận đấu giữa đội tuyển Việt NamNepal diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 9.10 trên sân Gò Đậu.

Xem thêm bình luận