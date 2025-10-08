Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Nepal tới Việt Nam: Đối thủ đã sẵn sàng, thầy trò ông Kim thì sao?

Hồng Nam
Hồng Nam
08/10/2025 10:45 GMT+7

Đội tuyển Nepal đã có mặt tại TP.HCM vào đêm qua (7.10) để chuẩn bị cho 2 trận gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Nepal có mặt ở Việt Nam vào đêm

Đêm qua (7.10), đội tuyển Nepal mang theo 23 cầu thủ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh di chuyển về phường Thủ Dầu Một, TP.HCM.

Đại diện Nam Á chuẩn bị bước vào trận đấu lượt đi (lượt đấu thứ ba) tại vòng loại Asian Cup 2027 (bảng F) diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 9.10 tại sân vận động Bình Dương. 

Đội tuyển Nepal tới Việt Nam: Đối thủ đã sẵn sàng, thầy trò ông Kim thì sao?- Ảnh 1.

Đội tuyển Nepal đã đến TP.HCM

ẢNH: VFF

Sau một khoảng hành trình bay dài từ Nepal, đến 23 giờ hôm qua, tất cả ban huấn luyện và các cầu thủ đã có mặt tại khách sạn Elizabeth nơi đội tuyển Nepal đóng quân. 

Trước đó, thủ môn Kiran Chemjong đã có mặt sớm hơn, do sau khi thi đấu xong anh đã bay thẳng sang Việt Nam. Anh đã thi đấu 107 trận trong màu áo đội tuyển Nepal.

Do hành trình di chuyển dài nên các cầu thủ đội tuyển Nepal tỏ rõ sự mệt mỏi, tuy nhiên ban tổ chức và khách sạn đã chủ động đón tiếp và sắp xếp chu đáo, toàn đội đã có buổi ăn nhẹ và sau đó nghỉ ngơi.

Theo kế hoạch, đại diện đội tuyển Nepal sẽ tham dự họp kỹ thuật diễn ra lúc 15 giờ hôm nay (8.10), tiếp đó HLV Matt Ross và cầu thủ Kiran Kumar Limbu tham dự họp báo trước trận. 

Đội tuyển Nepal cũng có 1 tiếng tập làm quen sân và thời tiết tại đây trước trận đấu tối mai.

Đội tuyển Nepal tới Việt Nam: Đối thủ đã sẵn sàng, thầy trò ông Kim thì sao?- Ảnh 2.

Đội tuyển Nepal thua cả 2 trận đầu tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027

ẢNH: VFF

Đội bóng của HLV Matt Ross mang tới Việt Nam đội hình rất trẻ, với nhiều gương mặt ở độ U.23, U.20. Đội tuyển Nepal đang trẻ hóa lực lượng mạnh mẽ, với nòng cốt là các gương mặt trẻ. Đại diện Nam Á đứng hạng 176 thế giới (kém đội tuyển Việt Nam 62 bậc), chưa từng vượt qua vòng loại Asian Cup. 

Theo Transfermarkt, giá trị đội hình Nepal là 1,5 triệu euro (khoảng 45 tỉ đồng), bằng gần 1/3 giá trị đội hình của đội tuyển Việt Nam (5 triệu euro).

Đáng chú ý nhất trong đội hình Nepal chỉ có tiền đạo Anja Bista (27 tuổi), người đã ghi 13 bàn sau 70 trận cho đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, còn có "lão tướng" Rohit Chand với 97 trận cho Nepal. Các tuyển thủ Nepal chủ yếu đá ở trong nước, tại Bangladesh, Indonesia hoặc Lào.

Đội tuyển Nepal mới thắng 1 trận từ đầu năm, trước Singapore với tỷ số 1-0 trên sân khách. Tại vòng loại Asian Cup 2027, Nepal đã thua Malaysia (0-2) và Lào (1-2). Đội cũng có 2 trận hòa 0-0 trước Bangladesh và Hồng Kông.


Tin liên quan

Đội tuyển Malaysia bị sức ép khủng khiếp bủa vây: Chưa chắc đã thắng được Lào!

Đội tuyển Malaysia bị sức ép khủng khiếp bủa vây: Chưa chắc đã thắng được Lào!

Trong bối cảnh tinh thần lung lay vì bê bối gian lận hồ sơ cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Malaysia chưa chắc đánh bại được Lào vốn đã tiến bộ rất nhiều.

Dàn thủ môn 'nam thần' cao lớn và đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội thăng hạng FIFA nhanh nhất thế giới, bỏ xa Malaysia, Indonesia: Tại sao?

Khám phá thêm chủ đề

Nepal đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận