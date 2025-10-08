Đội tuyển Nepal tới Việt Nam: Đối thủ đã sẵn sàng, thầy trò ông Kim thì sao?

Đội tuyển Nepal có mặt ở Việt Nam vào đêm

Đêm qua (7.10), đội tuyển Nepal mang theo 23 cầu thủ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh di chuyển về phường Thủ Dầu Một, TP.HCM.

Đại diện Nam Á chuẩn bị bước vào trận đấu lượt đi (lượt đấu thứ ba) tại vòng loại Asian Cup 2027 (bảng F) diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 9.10 tại sân vận động Bình Dương.

Đội tuyển Nepal đã đến TP.HCM ẢNH: VFF

Sau một khoảng hành trình bay dài từ Nepal, đến 23 giờ hôm qua, tất cả ban huấn luyện và các cầu thủ đã có mặt tại khách sạn Elizabeth nơi đội tuyển Nepal đóng quân.

Trước đó, thủ môn Kiran Chemjong đã có mặt sớm hơn, do sau khi thi đấu xong anh đã bay thẳng sang Việt Nam. Anh đã thi đấu 107 trận trong màu áo đội tuyển Nepal.

Do hành trình di chuyển dài nên các cầu thủ đội tuyển Nepal tỏ rõ sự mệt mỏi, tuy nhiên ban tổ chức và khách sạn đã chủ động đón tiếp và sắp xếp chu đáo, toàn đội đã có buổi ăn nhẹ và sau đó nghỉ ngơi.

Theo kế hoạch, đại diện đội tuyển Nepal sẽ tham dự họp kỹ thuật diễn ra lúc 15 giờ hôm nay (8.10), tiếp đó HLV Matt Ross và cầu thủ Kiran Kumar Limbu tham dự họp báo trước trận.

Đội tuyển Nepal cũng có 1 tiếng tập làm quen sân và thời tiết tại đây trước trận đấu tối mai.

Đội tuyển Nepal thua cả 2 trận đầu tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027 ẢNH: VFF

Đội bóng của HLV Matt Ross mang tới Việt Nam đội hình rất trẻ, với nhiều gương mặt ở độ U.23, U.20. Đội tuyển Nepal đang trẻ hóa lực lượng mạnh mẽ, với nòng cốt là các gương mặt trẻ. Đại diện Nam Á đứng hạng 176 thế giới (kém đội tuyển Việt Nam 62 bậc), chưa từng vượt qua vòng loại Asian Cup.

Theo Transfermarkt, giá trị đội hình Nepal là 1,5 triệu euro (khoảng 45 tỉ đồng), bằng gần 1/3 giá trị đội hình của đội tuyển Việt Nam (5 triệu euro).

Đáng chú ý nhất trong đội hình Nepal chỉ có tiền đạo Anja Bista (27 tuổi), người đã ghi 13 bàn sau 70 trận cho đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, còn có "lão tướng" Rohit Chand với 97 trận cho Nepal. Các tuyển thủ Nepal chủ yếu đá ở trong nước, tại Bangladesh, Indonesia hoặc Lào.

Đội tuyển Nepal mới thắng 1 trận từ đầu năm, trước Singapore với tỷ số 1-0 trên sân khách. Tại vòng loại Asian Cup 2027, Nepal đã thua Malaysia (0-2) và Lào (1-2). Đội cũng có 2 trận hòa 0-0 trước Bangladesh và Hồng Kông.



