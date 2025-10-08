Đội tuyển Malaysia bị sức ép khủng khiếp bủa vây: Chưa chắc đã thắng được Lào!

Đội tuyển Malaysia khó vực dậy tinh thần

Cách đây 28 năm, bóng đá Đông Nam Á từng chứng kiến địa chấn tại SEA Games 1997. U.23 Lào đánh bại U.23 Malaysia với tỷ số 1-0 ở trận cuối vòng bảng, gián tiếp giúp U.23 Việt Nam vào bán kết (sau đó U.23 Việt Nam đoạt HCĐ).

Bàn thắng duy nhất của Keolaphone Channiphone không chỉ giúp bóng đá Lào có chiến thắng lịch sử (cũng là chiến thắng hiếm hoi) trước Malaysia, mà còn tượng trưng cho tinh thần quật khởi, lấy yếu thắng mạnh của đội bóng xứ triệu voi.

Bóng ma khủng hoảng đe dọa bóng đá Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Gần ba thập kỷ sau, Lào đang có cơ hội một lần nữa gieo sầu cho bóng đá Malaysia. Hai đội sẽ đối đầu nhau ở lượt trận thứ ba và bốn vòng loại Asian Cup 2027, lần lượt trên sân vận động quốc gia Lào (9.10) và Bukit Jalil (14.10).

Trên bảng xếp hạng FIFA, Malaysia hơn Lào 62 bậc (123 so với 185). "Mãnh hổ" Malaya luôn vượt trội Lào dù trải qua khủng hoảng kéo dài từ năm 2019 đến nay. Tuy nhiên, chưa bao giờ khoảng cách giữa hai đội tuyển bị rút ngắn nhiều như lúc này. Án phạt của FIFA dành cho tội giả mạo giấy tờ, gian lận hồ sơ cầu thủ nhập tịch khiến Malaysia có nguy cơ rất cao bị xử thua 0-3 ở trận gặp Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Dù lãnh đạo bóng đá Malaysia khẳng định kháng cáo và trấn an người hâm mộ, nhưng với bản hồ sơ 19 trang cùng bằng chứng chắc chắn do Ủy ban kỷ luật FIFA công bố, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) rất khó lật ngược thế cờ.

Bằng chứng gian lận đã rõ ràng, khi FIFA nắm trong tay bản sao giấy khai sinh nguồn gốc tổ tiên của 7 cầu thủ nhập tịch mà Malaysia sử dụng trái phép ở trận gặp Việt Nam và Nepal. Truyền thông và người hâm mộ Malaysia cũng không mấy lạc quan, bởi không nhiều đội tuyển có thể kháng cáo thành công khi FIFA ra án.

Chính HLV Peter Cklamovski cũng cảm nhận được bầu không khí nặng nề đang bủa vây đại bản doanh đội tuyển Malaysia. "Chúng tôi tiếp tục phải chuyên nghiệp, kỷ luật và tiếp tục là đội bóng mà chúng tôi mơ ước", chiến lược gia người Úc trấn an.

Đừng xem thường đội tuyển Lào (áo trắng) ẢNH: NGỌC LINH

Ông Cklamovski không thể sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch bị tố làm giả giấy tờ, trong đó có Hector Hevel (Portimonense), Joao Figueiredo (Johor Darul Ta'zim) hay Facundo Garces (Alaves). Đội tuyển Malaysia sẽ gần như quay về hiện trạng cũ tại AFF Cup 2024, khi "Mãnh hổ" bị Thái Lan và Singapore loại ở vòng bảng.

Mất trục dọc đội hình, cùng tinh thần có nguy cơ lung lay khi án phạt đã treo lơ lửng trên đầu, đội tuyển Malaysia chưa chắc hạ được Lào, đặc biệt ở trận lượt đi diễn ra ngày 9.10 trên sân Lào.

Đội tuyển Lào đã khác

Tuy nhiên, quan trọng hơn, đội tuyển Lào không còn là tập thể dễ bị đánh bại như trước đây. Dưới bàn tay huấn luyện của ông Ha Hyeok-jun, bóng đá Lào đang chuyển mình.

Đội tuyển Lào gây sốc tại AFF Cup 2024, khi cầm hòa Indonesia (3-3) và Philippines (1-1). Trong trận thua 2-3 trước Myanmar, thực tế Lào đã chơi đôi công và chỉ thua ở phút cuối bởi xuống thể lực. Hay ở trận thua 1-4 trước Việt Nam, Lào đã giữ được tỷ số 0-0 trong hiệp 1.

Trước đây, đội tuyển Lào không thiếu nhân tố khéo léo, kỹ thuật, nhưng lại thiếu sức bền và kỷ luật chiến thuật. HLV Ha Hyeok-jun đã đến, sử dụng triết lý kỷ luật của Hàn Quốc để siết đội tuyển Lào thành tập thể rắn chắc, cứng cỏi.

Ở lượt trận trước, Lào đã thắng Nepal với tỷ số 2-1. Bộ khung của đội bóng xứ triệu voi với những nhân tố trẻ như Bouphachan Bounkong (24 tuổi), Damoth Thongkhamsavath (21 tuổi) hay Peter Panthavong (19 tuổi) đang chơi năng động, biến hóa và giàu khát vọng chiến đấu.

Khi đối thủ Malaysia đối mặt cuộc khủng hoảng, có lẽ đội tuyển Lào hiểu rằng cơ hội lật đổ "Mãnh hổ" chưa bao giờ tốt như lúc này.

Nếu chơi đủ quyết tâm và tận dụng tốt ưu thế sân nhà, có thể tin Lào sẽ làm nên chuyện.