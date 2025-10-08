Nóng: Cầu thủ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh làm sếp phó ban cán sự đội tuyển Việt Nam

Chiều 8.10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố ban cán sự đội tuyển Việt Nam ở 2 trận gặp Nepal thuộc vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Cụ thể, HLV Kim Sang-sik tiếp tục chọn Duy Mạnh làm đội trưởng. 2 đội phó là Hoàng Đức và Cao Pendant Quang Vinh.
Đây là lần đầu tiên Cao Pendant Quang Vinh được tín nhiệm. Anh mới có 1 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Malaysia hồi tháng 6. Khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik nhận thất bại 0-4 do đối thủ sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái quy định. Tuy nhiên, cầu thủ Việt kiều Pháp cũng đã thể hiện được năng lực, được đánh giá là hậu vệ trái số 1 của bóng đá Việt Nam hiện tại. Việc được trao nhiệm vụ đội phó cũng sẽ là động lực để Cao Pendant Quang Vinh nỗ lực hơn.
