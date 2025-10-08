Nóng: Cầu thủ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh làm sếp phó ban cán sự đội tuyển Việt Nam

Chiều 8.10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố ban cán sự đội tuyển Việt Nam ở 2 trận gặp Nepal thuộc vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Cụ thể, HLV Kim Sang-sik tiếp tục chọn Duy Mạnh làm đội trưởng. 2 đội phó là Hoàng Đức và Cao Pendant Quang Vinh.

Duy Mạnh nhận sự động viên của Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú. Trung vệ của CLB Hà Nội cũng là đội trưởng của đội tuyển Việt Nam trong những đợt tập trung gần đây Ảnh: Đồng Nguyên Khang

HLV Kim Sang-sik: Tập trung vào trận với Nepal, tiếc nuối khi vắng Quang Hải

Hoàng Đức là một trong những cựu binh, chơi ở hàng tiền vệ, dễ tạo ra sự kết nối với các đồng đội

Cao Pendant Quang Vinh liệu có bùng nổ hơn trong vai trò đội phó?

Đây là lần đầu tiên Cao Pendant Quang Vinh được tín nhiệm. Anh mới có 1 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Malaysia hồi tháng 6. Khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik nhận thất bại 0-4 do đối thủ sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái quy định. Tuy nhiên, cầu thủ Việt kiều Pháp cũng đã thể hiện được năng lực, được đánh giá là hậu vệ trái số 1 của bóng đá Việt Nam hiện tại. Việc được trao nhiệm vụ đội phó cũng sẽ là động lực để Cao Pendant Quang Vinh nỗ lực hơn.







