Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam tìm đối tác cho Hoàng Đức, cơ hội của sao trẻ U.23 Việt Nam

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
08/10/2025 16:35 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam sẽ đứng trước những phép thử quan trọng, trong đó HLV Kim Sang-sik đặc biệt tìm kiếm người đá cặp thích hợp cùng Hoàng Đức ở giữa sân.

Đội tuyển Việt Nam tìm đối tác cho Hoàng Đức, cơ hội của sao trẻ U.23 Việt Nam- Ảnh 1.

Hoàng Đức đang là tiền vệ hay nhất của bóng đá Việt Nam

ảnh: Minh Tú

Đội tuyển Việt Nam tìm 'nửa kia' cho Hoàng Đức

Kể từ khi góp mặt ở đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, tiền vệ Hoàng Đức luôn là trụ cột quan trọng ở tuyến giữa, lần lượt đá cặp với Tuấn Anh, Quang Hải, Hùng Dũng và mới nhất cùng Ngọc Tân đoạt chức vô địch AFF Cup 2024.

Tuy nhiên, rất khó để Ngọc Tân duy trì phong độ cao ở tuổi 31 nhất là khi việc cày ải liên tục trên nhiều mặt trận khiến tiền vệ này thường xuyên gặp chấn thương thời gian qua.

Rất may là Ngọc Tân vắng mặt trong 2 trận đấu chúng ta gặp đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Nepal, giúp HLV Kim Sang-sik sẽ có thể tận dụng cơ hội này để tìm kiếm đối tác lâu dài ở giữa sân cho Hoàng Đức.

Vào lúc này, cái tên sáng giá hay được nhắc đến nhiều nhất là Đức Chiến, anh bạn thân từ trong sân cỏ ra ngoài đời sống, đã luôn kề vai sát cánh cực kỳ ăn ý cùng Hoàng Đức từ CLB Thể Công Viettel cho đến Ninh Bình FC.

Đội tuyển Việt Nam tìm đối tác cho Hoàng Đức, cơ hội của sao trẻ U.23 Việt Nam- Ảnh 2.

Đức Chiến (bìa trái) đang chơi hay trong màu áo Ninh Bình FC bên cạnh anh bạn thân Hoàng Đức

ảnh: Minh Tú

Đúng như cái tên của mình, Đức Chiến sở hữu thể lực, khả năng tranh chấp và tính chiến đấu tuyệt vời để bổ sung cho chất kỹ thuật, sáng tạo và giữ nhịp uyển chuyển của Hoàng Đức.

Tài năng của Đức Chiến là không phải bàn cãi. Tuy nhiên, mấu chốt cho suất đá chính ở trận gặp Nepal sẽ là sự phù hợp với hệ thống và triết lý chơi bóng HLV Kim Sang-sik đang muốn áp dụng để nâng cấp đội tuyển Việt Nam.

Thực tế, ông Kim đã nhiều lần gọi tên Đức Chiến nhưng cũng có lúc bỏ qua anh trong những đợt tập trung kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hơn 1 năm trước. Do đó, cơ hội của Đức Chiến có lẽ sẽ nằm ở khả năng thích ứng với yêu cầu ông Kim đặt ra mà thôi.

Cơ hội cho sao trẻ U.23 Việt Nam

Ở đợt tập trung lần này, ngoài Đức Chiến, HLV Kim Sang-sik còn triệu tập các tiền vệ trung tâm Thành Long và tuyển thủ U.23 Việt Nam Xuân Bắc, không bổ sung ai dù Quang Hải sau đó bị chấn thương đành vắng mặt ở 2 trận đấu gặp Nepal.

Đội tuyển Việt Nam tìm đối tác cho Hoàng Đức, cơ hội của sao trẻ U.23 Việt Nam- Ảnh 3.

Xuân Bắc (bìa phải) sẽ có cơ hội ra mắt đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Nepal

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Thành Long từng được ông Kim sử dụng trong màu áo đội tuyển Việt Nam và cũng đang chơi cùng Quang Hải rất tốt giúp CLB Công an Hà Nội có lối chơi tấn công, kiểm soát bóng hiệu quả bậc nhất V-League.

Tuy nhiên cũng như Đức Chiến, có vẻ như Thành Long vẫn thiếu một chút gì đó để hòa nhập hoàn toàn vào hệ thống chơi bóng mà ông Kim mong muốn được thấy.

Quang Hải cũng là một ứng cử viên quan trọng, thực tế đã từng là đối tác cùng Hoàng Đức trong sơ đồ 3-4-3 ở đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo và sau này thi thoảng với ông Kim.

Tuy nhiên cũng như Thành Long thì Quang Hải vẫn chưa thể đem đến bổ sung tốt nhất cho đặc tính chơi bóng của Hoàng Đức, như cách Ngọc Tân với nguồn năng lượng dồi dào đã tạo ra ở AFF Cup 2024.

Đội tuyển Việt Nam tìm đối tác cho Hoàng Đức, cơ hội của sao trẻ U.23 Việt Nam- Ảnh 4.

Ông Kim đang cân nhắc các phép thử nghiệm trước đối thủ vừa sức Nepal

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong hoàn cảnh đó, cơ hội sẽ mở ra cho Xuân Bắc, người đang được HLV Kim Sang-sik trọng dụng trong vai trò tiền vệ trung tâm đá thấp nhất hàng tiền vệ U.23 Việt Nam, vừa che chắn cho hàng thủ vừa đảm nhiệm vai trò thoát pressing và đưa bóng lên trên.

Xét về thể hình Xuân Bắc thua kém Đức Chiến, cũng không kinh nghiệm bằng Thành Long, Quang Hải. Nhưng anh có sức trẻ để chơi với cường độ cao, cùng độ phù hợp mà ông Kim đang tìm kiếm, đặc biệt những đường mở bóng rất sáng nước lên phía trên.

Khả năng ông Kim sẽ trao cơ hội để Xuân Bắc ra mắt đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tới. Nhưng để bảo đảm sự chắc chắn, sẽ không bất ngờ nếu chiến lược gia người Hàn Quốc chọn kinh nghiệm của Thành Long hoặc Quang Hải, hay sự ăn ý giữa Đức Chiến và Hoàng Đức trước khi trao cơ hội cho Xuân Bắc trong hiệp 2.

