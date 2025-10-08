Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lộ diện thêm kênh phát sóng trận đội tuyển Việt Nam đấu Nepal, khán giả ‘lãi’ nhất

Quốc Việt
08/10/2025 15:59 GMT+7

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal vào ngày 9.10 sẽ do trọng tài Hàn Quốc điều hành. Đội chủ nhà sẽ mặc trang phục đỏ.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal không có VAR, chủ nhà mặc trang phục đỏ

Chiều 8.10, tại phòng họp sân vận động Gò Đậu (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) đã diễn ra cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal, trong khuôn khổ lượt đi vòng loại cuối Asian Cup 2027 (bảng F), diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 9.10.

Lộ diện thêm kênh phát sóng trận đội tuyển Việt Nam đấu Nepal, khán giả ‘lãi’ nhất- Ảnh 1.

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Văn Phú – Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Vũ Đức Thành – đồng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF), cùng giám sát trận đấu, giám sát trọng tài và đại diện hai đội tuyển Việt Nam, Nepal cùng các thành viên ban tổ chức trận đấu.

Thay mặt lãnh đạo VFF, ông Nguyễn Văn Phú chào mừng các quan chức điều hành trận đấu và đội tuyển Nepal đã có mặt tại TP.HCM để tham dự trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 với đội tuyển Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Phú hi vọng đội khách nhanh chóng làm quen thời tiết tại Việt Nam và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu.

Đại diện ban tổ chức địa phương ông Vũ Đức Thành – đồng Chủ tịch HFF cho biết, công tác chuẩn bị cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal đã hoàn tất chu đáo từ chất lượng mặt sân thi đấu, công tác an ninh, y tế… Ông Vũ Đức Thành chúc hai đội bóng thi đấu tốt.

Tại cuộc họp kỹ thuật, đại diện hai đội đã được thông qua một số vấn đề đáng chú ý về thi đấu. Theo đó, đội tuyển Việt Nam ra sân trong trang phục màu đỏ truyền thống.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, đội tuyển Việt Nam có 1 tiếng tập làm quen trên sân thi đấu.

Có mấy kênh phát trực tiếp trận đấu?

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 trên sân Gò Đậu và được truyền hình trực tuyến trên kênh YouTube VFF Channel, FPT Play và VTV.

Lộ diện thêm kênh phát sóng trận đội tuyển Việt Nam đấu Nepal, khán giả ‘lãi’ nhất- Ảnh 2.

Trọng tài Choi Hyun-jai (thứ ba từ trái sang) từng làm nhiệm vụ trong một trận đấu của đội U.23 Việt Nam ở vòng loại U.23 châu Á 2026

Ảnh: Minh Tú

Tổ trọng tài điều hành chính đến từ Hàn Quốc. Trọng tài chính là Choi Hyun-jai. Ông bắt đầu sự nghiệp cầm còi vào năm 2019, được công nhận là trọng tài FIFA vào năm 2020. Trọng tài Choi Hyun-jai từng làm nhiệm vụ trong một trận đấu của đội U.23 Việt Nam ở vòng loại U.23 châu Á 2026

2 trợ lý trọng tài là Bang Gi-yoel và Cheon Jin-hee. Trọng tài thứ 4 là ông Chae Sang-hyeop. Giám sát trận đấu là ông Wang Xiao đến từ Trung Quốc còn giám sát trọng tài là ông Tang Yew Mun đến từ Singapore.

