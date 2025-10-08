HLV Nepal nói đùa muốn nghe… lỏm HLV Kim Sang-sik, nói thật muốn đội tuyển Việt Nam bị chia điểm

'Đội tuyển Việt Nam có sức mạnh vượt trội'

Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal, HLV Ross chia sẻ: "Mục tiêu của chúng tôi là có điểm, 3 điểm thì quá tốt, nhưng 1 điểm cũng rất vui. Chúng tôi thất vọng sau trận thua Lào ở lượt đấu trước. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn".

HLV Kim Sang-sik: Tập trung vào trận với Nepal, tiếc nuối khi vắng Quang Hải

Ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Nepal đã thua Malaysia 0-2 ở lượt đầu tiên. Khi được đề nghị so sánh sức mạnh giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, ông Ross trả lời: "Tôi không muốn nói nhiều về đội tuyển Malaysia lúc này, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra giữa họ và FIFA, AFC. Còn đội tuyển Việt Nam có sức mạnh vượt trội, có tốc độ, kỹ thuật, chắc chắn sẽ chơi tấn công. Nepal sẽ cố gắng đứng vững. Đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ lứa U.23, đây cũng là những nhân tố đáng chú ý. Với khát khao thể hiện, họ sẽ mang đến nguồn năng lượng mới, cần phải chú ý. Nepal là đội chiếu dưới nên cần cố gắng phòng ngự. Đây cũng là thế mạnh của chúng tôi. Nepal cố gắng kiếm 1 điểm".

HLV Ross mang đến Việt Nam một đội hình còn khá trẻ, với nhiều cầu thủ lứa U.20, U.23. Ông chia sẻ: "Cầu thủ trẻ của tôi sẽ được rèn áp lực khi đá dưới sức ép của rất đông CĐV đội nhà. Tôi đã làm rõ với cầu thủ rằng dù chỉ đá 5 phút hay 10 phút cũng phải cố gắng thể hiện. Tôi cũng sẽ cố gắng tạo điều kiện cho các cầu thủ được ra sân tối đa. Được thi đấu ở những trận quan trọng như thế này là nền tảng để họ phát triển. Các cầu thủ cũng phải thích ứng nhanh mới mọi thứ".

HLV Ross dành nhiều lời khen cho đội tuyển Việt Nam ẢNH: KHẢ HÒA

Khoảnh khắc hài hước của HLV Ross

Bên cạnh đó, HLV Ross cũng chia sẻ về những khó khăn mà đội tuyển Nepal phải đối mặt: "Tôi cố gắng giúp các cầu thủ hiểu được triết lý của mình là phải phòng ngự tốt trước khi tấn công. Nhưng tôi cũng gặp khó khăn là có các cầu thủ không thi đấu cho CLB nào. Một số ít thi đấu ở các giải Bangladesh, Campuchia. Việc gắn kết tập thể là một thử thách khác. Trong tháng 8, tháng 9, chúng tôi không có một trận đấu thực sự nào.

Đến tháng 10, chúng tôi phải đá với một đội mạnh như đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ cũng đã mất nhiều giờ để tập trung với ĐTQG. Cầu thủ cần thể hiện tốt để có cơ hội thi đấu ở một số giải VĐQG như V-League, giải của Singapore hay Campuchia. Về mặt tinh thần, chúng tôi rất háo hức. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình".

Sau những lời bộc bạch, HLV Ross cũng có một chia sẻ thú vị. Ông từng là trợ lý của đội tuyển nữ Hàn Quốc. Ông hài hước kể về khoảng thời gian đó: "Tôi không biết HLV Kim Sang-sik trước đây. NHưng ở Hàn Quốc, tôi học được nhiều về tinh thần thi đấu và chiến thuật của người Hàn. Do đó, tôi có thể hình dung được chiến thuật mà HLV Kim sẽ áp dụng vào ngày mai. Tôi nghe được một chút tiếng Hàn, hy vọng có thể nghe lỏm được điều gì đó khi HLV Kim trao đổi với các học trò".

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 trên sân Gò Đậu.