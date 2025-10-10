Ông Trần Quốc Tuấn làm việc với ông Trần Anh Tú: Bóng đá TP.HCM được khen ngợi

Cùng tham gia đoàn công tác tại TP.HCM có ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF, ông Nguyễn Hiền Lương - Trưởng ban Kiểm tra VFF, ông Lưu Quang Điện Biên - Trưởng phòng Bóng đá phong trào, Đào tạo và Tổ chức thành viên VFF cùng đại diện các phòng chức năng của VFF.

Về phía địa phương, buổi làm việc có sự tham dự của ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM; ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HFF; ông Ngô Lê Bằng - Phó chủ tịch HFF; ông Hồ Hồng Thạch - Phó chủ tịch LĐBĐ Bình Dương (cũ); ông Trần Đình Huấn - Tổng thư ký HFF; ông Đỗ Văn Toàn - Tổng thư ký LĐBĐ Bình Dương (cũ); cùng đại diện các ban chuyên môn và các phòng chức năng của HFF.

TP.HCM trong tốp đầu toàn quốc cả bóng đá phong trào lẫn chuyên nghiệp

Theo báo cáo của HFF, trong giai đoạn 2024 - 9 tháng đầu năm 2025, hoạt động bóng đá thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả ấn tượng trên cả 5 lĩnh vực: bóng đá đỉnh cao, bóng đá phong trào, đào tạo trẻ, futsal và bóng đá học đường.

Ở bóng đá đỉnh cao, CLB TP.HCM - một trong hai đại diện của bóng đá miền Nam tại V-League 1 - dù sử dụng nhiều cầu thủ trẻ nhưng vẫn đạt thành tích ấn tượng khi xếp thứ 4 chung cuộc mùa giải 2023-2024. Đây là minh chứng cho sự chuyển mình tích cực trong công tác đào tạo, sử dụng lực lượng kế cận, đồng thời khẳng định tinh thần cống hiến của bóng đá TP.HCM trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (thứ 7 từ trái qua) làm việc với HFF ẢNH: VFF

Ở bóng đá nữ, đội bóng đá nữ TP.HCM tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu với 6 mùa liên tiếp vô địch quốc gia (2019 - 2024) và trở thành CLB nữ giàu thành tích nhất Việt Nam. Đội cũng đã vào đến bán kết giải vô địch các CLB nữ châu Á 2025, đồng thời đóng góp nhiều cầu thủ xuất sắc cho đội tuyển nữ quốc gia như Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Tuyết Ngân, Thùy Trang.

Ở sân chơi futsal, các CLB của TP.HCM như Thái Sơn Nam, Sahako, Thái Sơn Bắc tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu, thường xuyên góp mặt trong nhóm tranh chấp chức vô địch quốc gia. CLB Thái Sơn Nam và Thái Sơn Nam nữ đều giành ngôi vô địch quốc gia năm 2025.

Bên cạnh đó, phong trào bóng đá học đường và bóng đá cộng đồng được duy trì mạnh mẽ. Festival bóng đá học đường TP.HCM năm 2025 thu hút 18.000 học sinh từ 262 trường tiểu học tham gia, với 602 đội ở vòng loại và 204 đội vào vòng chung kết. Liên đoàn cũng tổ chức hàng chục giải đấu trẻ, futsal học sinh, năng khiếu lứa tuổi 11-15, đồng thời phối hợp với VFF và các tổ chức quốc tế tổ chức thành công giải vô địch U.19 nữ Đông Nam Á 2025.

TP.HCM cũng là địa phương duy nhất trong cả nước có chương trình hợp tác đào tạo trẻ với CLB Olympique Lyon (Pháp) kéo dài gần 10 năm, đào tạo hàng trăm cầu thủ tiềm năng, trong đó nhiều cầu thủ đã được triệu tập vào các đội tuyển trẻ quốc gia.

Kỳ vọng bóng đá TP.HCM phát triển càng mạnh mẽ sau sáp nhập

Về công tác tổ chức, sau khi có chủ trương sáp nhập địa giới hành chính, HFF đã hoàn tất việc hợp nhất với LĐBĐ Bình Dương và đang chờ chỉ đạo để tiến hành Đại hội lần thứ I theo mô hình mới. Hệ thống nhân sự và mạng lưới thành viên hiện đã mở rộng với 76 thành viên, trong đó có các CLB chuyên nghiệp, đội futsal, trung tâm bóng đá cộng đồng và chi hội tại các quận, huyện.

Bóng đá TP.HCM có tiềm năng và nguồn lực để phát triển

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của bóng đá TP.HCM đối với sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam, đặc biệt ở các lĩnh vực bóng đá nữ, futsal, bóng đá học đường và bóng đá trẻ. Ông nhấn mạnh, TP.HCM là địa phương có điều kiện, tiềm năng và cơ sở vật chất tốt, đồng thời cũng là trung tâm lớn của cả nước về kinh tế, văn hóa, thể thao - do đó cần phát huy lợi thế này để trở thành một trong những đầu tàu của bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch VFF đề nghị HFF sớm ổn định cơ cấu tổ chức sau sáp nhập để bảo đảm hiệu quả điều hành và phát huy nguồn lực. Đồng thời, vận dụng linh hoạt các định hướng trong Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 nhằm tranh thủ sự ủng hộ và đầu tư từ các cơ quan quản lý nhà nước.

“VFF luôn quan tâm và đồng hành cùng các tổ chức thành viên, bởi sự phát triển của bóng đá địa phương chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam”, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định.

Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HFF - cảm ơn lãnh đạo VFF ẢNH: VFF

Thay mặt HFF, ông Trần Anh Tú cảm ơn lãnh đạo VFF đã đến thăm và làm việc, đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, định hướng của VFF để cụ thể hóa vào hoạt động thực tiễn. Ông Trần Anh Tú cho biết, Đại hội HFF dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 11 tới để kiện toàn bộ máy và xây dựng kế hoạch phát triển toàn diện các mảng bóng đá đỉnh cao, phong trào, futsal và bóng đá nữ.

Đại diện cơ quan quản lý nhà nước, ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM - nhấn mạnh: "Sở luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bóng đá TP.HCM phát triển, hướng tới mục tiêu đưa thành phố trở thành lá cờ đầu trong thể thao Việt Nam, đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ".

Ông Nguyễn Nam Nhân – Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: VFF

VFF hỗ trợ liên đoàn thành viên 50 triệu đồng để phục vụ công tác hành chính, văn phòng năm 2025 ẢNH: VFF

Chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và đoàn công tác là một phần trong chương trình thường niên nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của các liên đoàn thành viên, lắng nghe ý kiến, đề xuất từ địa phương, qua đó đưa ra những định hướng và giải pháp hỗ trợ thiết thực. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố sự liên kết giữa VFF và các tổ chức thành viên, hướng tới mục tiêu phát triển bóng đá Việt Nam toàn diện và bền vững.