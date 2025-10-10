Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Sân Mỹ Đình nhận câu hỏi nóng, Cục TDTT Việt Nam trả lời thế nào?

Bùi Huy
Bùi Huy
10/10/2025 17:32 GMT+7

Trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 giữa Việt Nam và Nepal tại sân Gò Đậu) tối 9.10 vừa qua là minh chứng rõ ràng cho thấy, ngoài sân Mỹ Đình, thể thao Việt Nam vẫn còn nhiều sân vận động khác đạt tiêu chuẩn để tổ chức các trận đấu quốc tế.

Ở Việt Nam, không chỉ có mỗi sân Mỹ Đình

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý III của Bộ VH-TT-DL vào ngày 10.10, lãnh đạo ngành đã nhận được câu hỏi về việc, sân vận động quốc gia Mỹ Đình đang được tu sửa, vậy các sự kiện thể thao lớn như bóng đá sẽ được tổ chức ở đâu?

Sân Mỹ Đình nhận câu hỏi nóng, Cục TDTT Việt Nam trả lời thế nào?- Ảnh 1.

Ngoài sân Mỹ Đình, tại Việt Nam còn 1 số sân khác đạt tiêu chuẩn quốc tế

ẢNH: VƯƠNG ANH

Sân Mỹ Đình nhận câu hỏi nóng, Cục TDTT Việt Nam trả lời thế nào?- Ảnh 2.

Sân Việt Trì (Phú Thọ)

Sân Mỹ Đình đang được cải tạo toàn diện, kỳ vọng có diện mạo mới

Sân Mỹ Đình nhận câu hỏi nóng, Cục TDTT Việt Nam trả lời thế nào?- Ảnh 3.

Sân Gò Đậu tổ chức trận đấu Việt Nam gặp Nepal ngày 9.10

Ảnh: Khả Hòa


Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam cho biết, trong thời gian sân Mỹ Đình đang tạm dừng hoạt động để nâng cấp toàn diện mặt cỏ và hệ thống nền, các địa phương khác đã sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm tổ chức các trận đấu của đội tuyển quốc gia. Điển hình là sân Gò Đậu (Bình Dương), nơi vừa tổ chức tốt trận Việt Nam gặp Nepal, và tới đây sẽ là sân Thống Nhất (TP.HCM), nơi sẽ tổ chức trận lượt về Nepal gặp Việt Nam vào ngày 14.10.

Các sân như Việt Trì (Phú Thọ), Thống Nhất hay Gò Đậu đều được đánh giá có đủ điều kiện về mặt sân, cơ sở vật chất và hệ thống kỹ thuật để tổ chức các trận đấu cấp khu vực và châu lục. Việc phân bổ thi đấu về các địa phương không chỉ giảm tải cho sân Mỹ Đình mà còn tạo điều kiện để người hâm mộ cả nước tiếp cận gần hơn với đội tuyển.

Mỹ Đình đang được "đại tu" sau hơn 20 năm khai thác, chi phí 10 tỉ đồng

Được đưa vào sử dụng từ năm 2003 để phục vụ SEA Games 22, sân Mỹ Đình đã trở thành địa điểm quen thuộc của bóng đá Việt Nam trong suốt hơn hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, mặt cỏ sân đã xuống cấp nghiêm trọng trong những năm gần đây, ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu và hình ảnh bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.

Sân Mỹ Đình nhận câu hỏi nóng, Cục TDTT Việt Nam trả lời thế nào?- Ảnh 4.

Sân Mỹ Đình nhận câu hỏi nóng, Cục TDTT Việt Nam trả lời thế nào?- Ảnh 5.

Sân Mỹ Đình vào giữa tháng 9.2025

Ảnh: Chí Đạt

Hiện tại, sân Mỹ Đình đang được cải tạo toàn diện với tổng kinh phí khoảng 10 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước. Trong đó, đợt đầu tiên với số tiền 8 tỉ đồng sẽ tập trung cho việc làm lại toàn bộ cốt nền – lần đầu tiên kể từ khi sân được xây dựng. Hệ thống thoát nước và hệ thống tưới tự động hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế cũng sẽ được lắp đặt mới hoàn toàn. Theo chủ trương tiết kiệm của Chính phủ, số tiền này sẽ được giảm 20%, tương đương còn khoảng 6 tỉ đồng cho giai đoạn đầu.

Đợt thứ hai với kinh phí 2 tỉ đồng dự kiến được cấp vào đầu năm 2026 sẽ dùng để trải thảm cỏ mới. Loại cỏ được lựa chọn sẽ có khả năng chống chịu thời tiết tốt hơn và cho phép thay thế từng mảng cục bộ, giúp tiết kiệm chi phí bảo trì so với loại cỏ cũ.

Trong thời gian chờ thảm cỏ mới, mọi hoạt động trên sân Mỹ Đình sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với chiến lược nâng cấp bài bản lần này, lãnh đạo ngành thể thao kỳ vọng Mỹ Đình sẽ trở lại là điểm đến xứng tầm cho các trận đấu quan trọng của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần.

Việc tạm thời chuyển địa điểm tổ chức thi đấu sang các sân đạt chuẩn khác trong nước không chỉ là giải pháp tình thế, mà còn mở ra hướng đi bền vững cho việc phân bổ sự kiện thể thao quốc gia, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất toàn ngành.

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia cách nào, nếu không cải tổ gấp những điều này…

Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia cách nào, nếu không cải tổ gấp những điều này…

Đội tuyển Việt Nam lộ ra một số nhược điểm trong chiến thắng nhọc nhằn 3-1 trước Nepal. HLV Kim Sang-sik phải sửa gấp và cải thiện chất lượng của toàn đội.

Chờ trọng tài Bahrain mang 'vận may' cho đội tuyển Việt Nam như đồng nghiệp Hàn Quốc

Tin vui: VTV và FPT Play cùng phát trực tiếp trận lượt về Nepal đấu Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

sân Mỹ đình Cục TDTT Việt Nam Bình Dương Phú Thọ Bộ VH-TT-DL Sân Gò Đậu Mỹ đình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận