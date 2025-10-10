Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia cách nào, nếu không cải tổ gấp những điều này…

Phát biểu sau trận thắng Nepal ở lượt đi vòng loại Asian Cup, HLV Kim Sang-sik đã tự nhận đội tuyển Việt Nam còn khiếm khuyết.

Hàng tấn công mờ nhạt

Việc đội tuyển Việt Nam chỉ được ghi 3 bàn thắng vào lưới đội Nepal có thể là nói là ít. Nepal xếp hạng 176 thế giới, là 1 trong những đội yếu nhất châu Á và thế giới. Trước giờ bóng lăn, HLV Matthew Ross của Nepal cũng đã thừa nhận, nửa đội hình của ông hiện không có CLB để thi đấu thường xuyên hàng tuần.

2 trong 3 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam được thực hiện khi Nepal phải chơi thiếu người Ảnh: Độc Lập

Tức là về mặt trình độ lẫn phong độ, cầu thủ Nepal đều không thể sánh với đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik vẫn chơi khá bế tắc trước hàng thủ của Nepal. Trong số 3 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam ghi vào lưới Nepal tối 9.10, chỉ có 1 bàn được ghi khi đối phương còn đủ 11 cầu thủ trên sân, đó là bàn mở tỷ số của Tiến Linh ở phút thứ 9. Hai bàn còn lại được chúng ta ghi trong hiệp 2, khi đối thủ đã bị đuổi bớt 1 người từ cuối hiệp 1.

Cũng trong số 3 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam, chỉ có 1 bàn được thực hiểu bởi các cầu thủ tấn công (Tiến Linh), 2 bàn khác được thực hiện bởi các hậu vệ khi họ lên tham gia tấn công, gồm bàn thắng của Xuân Mạnh ở phút 67 và Văn Vĩ ở phút 72. Những cầu thủ khác chơi trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này như Tuấn Hải, Hai Long hiện có phong độ không tốt, cảm giác bóng và cảm giác không gian của họ yếu hơn so với chính họ thường ngày.

Hàng phòng ngự thiếu tập trung

Việc đội tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua trước Nepal cũng là chuyện rất bất ngờ, vì như đã nói, Nepal chỉ là đội bóng yếu. Bàn thua xuất hiện ở phút 17, sau pha đánh đầu của Sanish Shrestha, khi đối phương thực hiện pha đá phạt, vừa phản ánh các cầu thủ của chúng ra kèm người không tốt, vừa thiếu sự phối hợp nhịp nhàng trong các tình huống phòng ngự bóng bổng.

HLV Kim Sang-sik cần có điều chỉnh cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tới Ảnh: Độc Lập

Trong hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà trong buổi tối 9.10, có đến 3 vị trí cực kỳ bất lợi về mặt thể hình, đó là trung vệ Phạm Xuân Mạnh (1,73 m), hậu vệ phải Trương Tiến Anh (1,68 m) và tiền vệ phòng ngự Lê Phạm Thành Long (1,65 m). Cộng thêm việc thủ môn Đặng Văn Lâm không phải là thủ môn giỏi trong các tình huống bóng bổng, không phải là thủ môn giỏi trong việc tổ chức và chỉ huy các đồng đội trong các pha phòng ngự bóng bổng, khiến cho đội tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua từ tình huống như thế này.

Ngoài bàn thua nói trên, đội tuyển Việt Nam còn 1 lần khác suýt thua ở đầu hiệp 2, trong tình huống mà liên tiếp hậu vệ Xuân Mạnh và thủ môn Đặng Văn Lâm phá bóng hụt bên phần sân nhà. Cũng may là cầu thủ tấn công của Nepal có trình độ không cao, nếu không khung thành của đội tuyển Việt Nam đã chao đảo. Tình huống này phản ánh sự thiếu tập trung của hệ thống phòng ngự, cộng với kỹ năng xử lý tình huống chưa tốt của một vài cầu thủ khi bị đối phương gây áp lực.

Đội tuyển Việt Nam cần phải thắng mấy trận nữa mới đi châu Á?

Cũng may là đội tuyển Việt Nam vẫn chưa phải trả giá quá đắt cho những sai sót của mình. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vẫn có chiến thắng chung cuộc. Tuy nhiên, nếu chúng ta không sớm sửa những nhược điểm này, chúng ta sẽ tiếp tục gặp khó ở các trận đấu còn lại tại vòng loại Asian Cup 2027, từ nay đến tháng 3.2026.

Ông Kim nhấn mạnh, đội tuyển Việt Nam cần phải thắng nốt 3 trận còn lại (trận lượt về gặp Nepal, trận lượt về gặp Lào – lượt đi, VN thắng 5-0, trận lượt về gặp Malaysia – lượt đi, VN thua 0-4). Muốn thế, đội tuyển phải cải thiện nhiều điều!