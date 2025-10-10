Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 10: 140 vé trúng 420 triệu đài Trà Vinh

Ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 10 chiều nay, chị Kim Trang, kinh doanh vé số ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) xác nhận bán trúng 140 vé trúng giải tư, tổng giá trị 420 triệu đồng.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối là 46920 mở thưởng xổ số Trà Vinh ngày 10 tháng 10. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy số may mắn 376469.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 10 đài Trà Vinh vừa lộ diện ẢNH: NVCC

"Tôi bán trúng nguyên cây 140 vé, mỗi vé trị giá 3 triệu đồng. Trong đó, có khách mua 120 tờ hơn, còn lại nhiều khách mua mỗi người vài tờ nên không nhớ hết", phía đại lý vé số chia sẻ.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) xác nhận hệ thống của anh đã bán trúng 280 tờ vé số, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 10 chiều nay.

Cụ thể, 280 tờ có hai số cuối là 23 thuộc đài Trà Vinh trúng giải tám trị giá 28 triệu đồng. Đại lý vé số Duy thường xuyên bán trúng và đổi thưởng cho khách với số lượng lớn.

Hình ảnh những cọc vé số trúng giải xổ số miền Nam hôm nay được dân mạng chia sẻ. Nhiều người dành lời chúc mừng tới chủ nhân may mắn cũng như mong chờ sự lộ diện của những tờ vé trúng độc đắc đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về giải độc đắc xổ số miền Nam ngày 10 tháng 10.