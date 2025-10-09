Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Khách trúng độc đắc 8 tỉ xổ số miền Nam đài Cà Mau, nhận hết tiền mặt

Cao An Biên - Hà Vy
09/10/2025 05:00 GMT+7

Người đàn ông ở An Giang vừa đổi thưởng 4 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 6 tháng 10 và quyết định nhận toàn bộ tiền mặt.

Phía đại lý vé số Triều Phát ở An Giang (Kiên Giang cũ) vừa đổi thưởng cho khách có 4 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 4 tờ có dãy số 552592 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 4 tờ trúng độc đắc đã nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng để đảm bảo an toàn. Khách quyết định nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt, không khí gia đình rộn ràng, mừng rỡ vì có thêm khoản tiền lớn. Tôi thấy gia đình người trúng khá giả và nói sẽ sử dụng tiền trúng số để mở rộng kinh doanh. Chúng tôi chúc mừng chủ nhân may mắn, tiếp tục đổi thưởng cho những ai trúng số", phía đại lý vé số Triều Phát cho hay.

Khách trúng độc đắc 8 tỉ xổ số miền Nam đài Cà Mau, nhận tiền mặt - Ảnh 1.

4 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 6 tháng 10 được đại lý vé số Triều Phát đổi thưởng

ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Hoàng ở An Giang cũng đăng tải hình ảnh 6 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 6 tờ có dãy số 764660 thuộc đài Bạc Liêu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi chia sẻ lên mạng xã hội thu hút nhiều bình luận của dân mạng. Mọi người gửi lời chúc mừng đến chủ nhân và hy vọng bản thân cũng sớm trúng số.

Khách trúng độc đắc 8 tỉ xổ số miền Nam đài Cà Mau, nhận tiền mặt - Ảnh 2.

6 tờ vé số trúng độc đắc cũng được đại lý đổi thưởng

ẢNH: NVCC

Mới đây, phía đại lý vé số Điền Phát ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM (TP.Thủ Đức cũ) xác nhận đã bán trúng và đổi thưởng 10 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 10 cho một khách.

Theo đó, 10 tờ vé số trên thuộc đài Bến Tre, trúng giải năm với 4 số cuối là 5289. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này hôm đó thuộc về những tờ vé có dãy số may mắn 973204.

Tin liên quan

420 tờ trúng xổ số miền Nam: Đại lý 'choáng' khi 3 khách cùng trúng lớn

420 tờ trúng xổ số miền Nam: Đại lý 'choáng' khi 3 khách cùng trúng lớn

Một đại lý vé số ở miền Tây đã bán ra 420 tờ trúng xổ số miền Nam cho 3 khách khác nhau. Câu chuyện đổi thưởng khiến nhiều người bất ngờ.

Hiếm gặp: Dãy độc đắc có số '5555', nhiều người bất ngờ trúng xổ số miền Nam

Nhiều người bất ngờ trúng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 10 đài Bến Tre

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 6 tháng 10. xổ số miền Nam 6 tháng 10 xổ số miền Nam hôm nay kết quả xsmn XSMN trúng độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận