Khách trúng độc đắc 8 tỉ xổ số miền Nam đài Cà Mau, nhận hết tiền mặt

Phía đại lý vé số Triều Phát ở An Giang (Kiên Giang cũ) vừa đổi thưởng cho khách có 4 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 4 tờ có dãy số 552592 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Chủ nhân của 4 tờ trúng độc đắc đã nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng để đảm bảo an toàn. Khách quyết định nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt, không khí gia đình rộn ràng, mừng rỡ vì có thêm khoản tiền lớn. Tôi thấy gia đình người trúng khá giả và nói sẽ sử dụng tiền trúng số để mở rộng kinh doanh. Chúng tôi chúc mừng chủ nhân may mắn, tiếp tục đổi thưởng cho những ai trúng số", phía đại lý vé số Triều Phát cho hay.

4 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 6 tháng 10 được đại lý vé số Triều Phát đổi thưởng ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Hoàng ở An Giang cũng đăng tải hình ảnh 6 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 6 tờ có dãy số 764660 thuộc đài Bạc Liêu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi chia sẻ lên mạng xã hội thu hút nhiều bình luận của dân mạng. Mọi người gửi lời chúc mừng đến chủ nhân và hy vọng bản thân cũng sớm trúng số.

6 tờ vé số trúng độc đắc cũng được đại lý đổi thưởng ẢNH: NVCC

Mới đây, phía đại lý vé số Điền Phát ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM (TP.Thủ Đức cũ) xác nhận đã bán trúng và đổi thưởng 10 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 10 cho một khách.

Theo đó, 10 tờ vé số trên thuộc đài Bến Tre, trúng giải năm với 4 số cuối là 5289. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này hôm đó thuộc về những tờ vé có dãy số may mắn 973204.