3 người miền Tây trúng độc đắc xổ số miền Nam, nhận hết tiền mặt 12 tỉ

Mới đây, anh Ích Tuyên, chủ đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) xác nhận vừa đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc và nhiều tờ vé trúng an ủi xổ số miền Nam ngày 3 tháng 10.

Theo đó, những tờ vé trên đều mở thưởng xổ số Trà Vinh ngày 3 tháng 10. Những tờ vé trúng độc đắc có dãy may mắn 117665, tổng trị giá 12 tỉ đồng. Đại lý cũng đổi thêm 15 tờ vé trúng an ủi, tổng trị giá 750 triệu đồng cho khách.

Những tờ vé số may mắn được đại lý vé số của anh Ích Tuyên đổi mới đây ẢNH: NVCC

"6 tờ vé số trúng độc đắc của 3 khách khác nhau, mỗi người đều trúng 2 tờ trị giá 4 tỉ đồng. Có 2 khách trúng là nữ, còn lại là khách nam. Một trường hợp khách trúng là nữ được tôi tới tận nhà đổi thưởng với sự chứng kiến của cả gia đình, 2 trường hợp còn lại đến đại lý của tôi đổi", anh Ích Tuyên tiết lộ.

Cũng theo phía đại lý vé số Ngọc Quang, cả 3 người may mắn trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Trà Vinh nói trên đều nhận thưởng bằng tiền mặt, không nhận chuyển khoản. Bất ngờ nhận số tiền lớn, ai cũng vui mừng.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được anh Ích Tuyên đăng tải được dân mạng chia sẻ, nhận về hàng ngàn lượt thích, bình luận. Nhiều người gửi lời chúc mừng chủ nhân may mắn cũng như hy vọng có thể trúng xổ số miền Nam hôm nay.

Ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 10, phía đại lý vé số Thành Đạt ở phường Hòa Lợi, TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán trúng 182 tờ cho khách.

Cụ thể, đại lý này xác nhận bán trúng 140 tờ trúng giải tám đài Bình Dương. Những tờ vé này có hai số cuối là 81. Cũng thuộc đài này, đại lý bán trúng 14 tờ trúng giải khuyến khích, là những tờ vé có dãy số may mắn 009820 và 28 tờ vé trúng giải sáu, có dãy số cuối 4278.