Trúng độc đắc 28 tỉ xổ số miền Nam, người đàn ông nhận chuyển khoản

Đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết vừa đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 14 tờ có dãy số 945978 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Chủ nhân của 14 tờ vé số này là người đàn ông. Ông ấy đổi một lần 10 tờ, lần thứ hai mang 4 tờ còn lại đi đổi thưởng. Nhân viên của đại lý đã tiến hành kiểm tra và vị khách nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Nhân viên của tôi trực tiếp đổi nên tôi không hỏi được nhiều thông tin cá nhân của người trúng. Đại lý của tôi cũng thường xuyên đổi vé số trúng độc đắc", phía đại lý vé số Tấn Sỹ 78 cho hay.

10 tờ vé số trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy gửi lời chúc mừng đến chủ nhân vì bỗng có số tiền lớn, không quên hy vọng may mắn sẽ đến với bản thân.

Người đàn ông tiếp tục đem 4 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 đổi thưởng ẢNH: NVCC

Gần đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Chánh Hưng (TP.HCM) cũng đổi thưởng cho một trường hợp khách trúng độc đắc 11 tờ và trúng an ủi 8 tờ, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10 mới đây.

Theo đó, những tờ vé trúng độc đắc thuộc đài Đồng Nai, có dãy số may mắn 079896. Tổng giá trị của 19 tờ vé độc đắc và an ủi trên là 22 tỉ 400 triệu đồng (chưa tính thuế). Anh Duy cho biết những tờ vé này do đại lý của anh bán ra tại TP.HCM.