Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Trúng độc đắc 28 tỉ xổ số miền Nam, người đàn ông nhận chuyển khoản

Dương Lan - Hà Vy
04/10/2025 05:30 GMT+7

Người đàn ông trúng độc đắc 28 tỉ xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 liền đến đại lý nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản.

Đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết vừa đổi thưởng 14 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 14 tờ có dãy số 945978 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 14 tờ vé số này là người đàn ông. Ông ấy đổi một lần 10 tờ, lần thứ hai mang 4 tờ còn lại đi đổi thưởng. Nhân viên của đại lý đã tiến hành kiểm tra và vị khách nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Nhân viên của tôi trực tiếp đổi nên tôi không hỏi được nhiều thông tin cá nhân của người trúng. Đại lý của tôi cũng thường xuyên đổi vé số trúng độc đắc", phía đại lý vé số Tấn Sỹ 78 cho hay.

Trúng độc đắc 28 tỉ xổ số miền Nam, người đàn ông nhận hết tiền mặt - Ảnh 1.

10 tờ vé số trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy gửi lời chúc mừng đến chủ nhân vì bỗng có số tiền lớn, không quên hy vọng may mắn sẽ đến với bản thân.

Trúng độc đắc 28 tỉ xổ số miền Nam, người đàn ông nhận hết tiền mặt - Ảnh 2.

Người đàn ông tiếp tục đem 4 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 đổi thưởng

ẢNH: NVCC

Gần đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Chánh Hưng (TP.HCM) cũng đổi thưởng cho một trường hợp khách trúng độc đắc 11 tờ và trúng an ủi 8 tờ, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10 mới đây.

Theo đó, những tờ vé trúng độc đắc thuộc đài Đồng Nai, có dãy số may mắn 079896. Tổng giá trị của 19 tờ vé độc đắc và an ủi trên là 22 tỉ 400 triệu đồng (chưa tính thuế). Anh Duy cho biết những tờ vé này do đại lý của anh bán ra tại TP.HCM.

Tin liên quan

Trúng 22,4 tỉ xổ số miền Nam, thợ bạc TP.HCM tặng nhân viên đại lý 10 triệu/người

Trúng 22,4 tỉ xổ số miền Nam, thợ bạc TP.HCM tặng nhân viên đại lý 10 triệu/người

Trúng 19 tờ vé độc đắc và an ủi xổ số miền Nam, một thợ bạc ở TP.HCM nhận hơn 22 tỉ tiền mặt và tặng nhân viên đại lý mỗi người 10 triệu đồng.

Đại lý đổi thưởng 16 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10

TP.HCM: Vừa xuất hiện gần 200 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 10

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10. xổ số ngày 2 tháng 10 xổ số miền Nam hôm nay kết quả xổ số miền Nam hôm nay XSMN trúng độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận