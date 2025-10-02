Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Đại lý đổi thưởng 16 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10

Cao An Biên - Dương Lan
02/10/2025 18:59 GMT+7

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10, các đại lý ở Đồng Nai, Đồng Tháp liền đổi thưởng 16 tờ trúng số cho khách.

Phía đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) xác nhận vừa đổi thưởng 2 tờ trúng an ủi cho khách. Theo đó, 2 tờ có dãy số 362355 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 trúng an ủi trị giá 100 triệu đồng (chưa trừ thuế). Đại lý này cũng đổi thêm 5 tờ trúng khuyến khích có dãy số 262354 trị giá 30 triệu đồng.Trong khi đó giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 262355.

"Chủ nhân của 7 tờ vé số giải của 3 người, họ đều đến đại lý đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay. Mọi người đều nhận tiền trúng số bằng tiền mặt, đại lý xác minh thông tin và tiến hành đổi thưởng", phía đại lý Anh Tuấn cho hay.

Đại lý đổi thưởng 16 tờ trúng 316 triệu xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 - Ảnh 1.

Đại lý vé số Anh Tuấn đổi thưởng 7 tờ trúng số sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10

ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Thanh Vân ở Đồng Tháp cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 3 tờ trúng an ủi và 6 tờ trúng khuyến khích. Theo đó, 3 tờ có dãy số 574618 thuộc đài An Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 trúng an ủi trị giá 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). 6 tờ có dãy số 271618 cũng thuộc đài này trúng khuyến khích trị giá 36 triệu đồng. Trong khi đó giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 274618.

Đại lý đổi thưởng 16 tờ trúng 316 triệu xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 - Ảnh 2.

Đại lý vé số Thanh Vân đổi thưởng 9 tờ trúng số sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy xác nhận đại lý của anh ở phường Chánh Hưng (TP.HCM) vừa bán trúng 14 tờ độc đắc trị giá 28 tỉ, sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10. Theo đó, những tờ vé số có dãy may mắn 079896 thuộc đài Đồng Nai, đại lý đã bán hết cho khách và tiến hành đổi thưởng.

Khám phá thêm chủ đề

