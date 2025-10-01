Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam đài Bạc Liêu, Cà Mau được đổi thưởng

Đại lý vé số Ích Tuyên ở Vĩnh Long (Bạc Liêu cũ) vừa đổi thưởng 35 tờ trúng số cho khách. Theo đó 35 tờ có 5 số cuối là 28529 thuộc đài Bạc Liêu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9 trúng giải nhất trị giá 1,05 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Hàng chục tờ vé số được đại lý đổi thưởng của nhiều khách khác nhau, người trúng 2 - 3 tờ, cũng có người trúng 5 - 7 tờ. Vì số tiền trúng không quá lớn như trúng độc đắc nên nhiều người nhận bằng tiền mặt. Những ngày tiếp theo, đại lý vẫn tiếp tục nhận đổi thưởng cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9", phía đại lý vé số Ích Tuyên cho biết.

Đại lý Ích Tuyên đổi thưởng hàng chục tờ trúng số sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9 ẢNH: NVCC

Phía đại lý vé số Duy ở TP.Cần Thơ cũng đăng tải hình ảnh 12 tờ vé số trúng an ủi sau khi được đổi thưởng. Theo đó, 12 tờ có dãy số 414605 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 9 trúng an ủi trị giá 600 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Mới đây, phía đại lý vé số Lan Hùng Tú xác nhận đã bán trúng và đổi thưởng 140 tờ trúng số cho khách. Theo đó, 140 tờ có 4 số cuối là 2567 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9 trúng giải năm, trị giá 140 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 025150.

"Khách mua cặp nguyên gồm 140 tờ, sau khi có kết quả xổ số miền Nam đã liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", phía đại lý vé số Lan Hùng Tú nói.

Phía đại lý vé số Út Tuyên ở Tây Ninh (Long An cũ) cũng đổi thưởng 14 tờ vé số trúng an ủi cho khách. Theo đó, 14 tờ có dãy số 225150 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9 trúng an ủi trị giá 700 triệu đồng (chưa trừ thuế).