Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9: Một đại lý vừa đổi thưởng 140 tờ

Dương Lan - Hà Vy
30/09/2025 17:44 GMT+7

Ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9, một đại lý đã đổi thưởng 140 tờ trúng số cho khách.

Đại lý vé số Lan Hùng Tú xác nhận bán trúng và vừa đổi thưởng 140 tờ trúng số cho khách. Theo đó, 140 tờ có 4 số cuối là 2567 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9 trúng giải năm, trị giá 140 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 025150.

"Khách mua cặp nguyên gồm 140 tờ, sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay đã liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Hiện tôi đang chờ những khách trúng số tiếp tục đến đổi thưởng", phía đại lý vé số Lan Hùng Tú nói.

Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9: Nhiều đại lý vừa đổi 182 tờ trúng số - Ảnh 1.

140 tờ trúng giải năm sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9

ẢNH: NVCC

Phía đại lý vé số Út Tuyên ở Tây Ninh (Long An cũ) cũng đổi thưởng 14 tờ vé số trúng an ủi cho khách. Theo đó, 14 tờ có dãy số 225150 thuộc đài Vũng Tàu trúng an ủi trị giá 700 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 14 tờ vé số này khách nữ, thường xuyên mua vé số bên đại lý. Người này nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Người bán dạo còn 14 tờ "ế" lúc 16 giờ nên khách mua, không ngờ trúng số sau khi có kết quả. Hiện có khách thông báo đã trúng thêm nhiều giải an ủi khác nữa, tôi đang chờ họ đến đổi thưởng. Tôi mới kinh doanh vé số vài tháng, được khách ủng hộ nên rất mừng", phía đại lý vé số Út Tuyên chia sẻ.

Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9: Nhiều đại lý vừa đổi 182 tờ trúng số - Ảnh 2.

Đại lý vé số Út Tuyên đổi thưởng 14 tờ trúng an ủi cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9

ẢNH: NVCC

Còn đại lý vé số Phú Vinh đã đổi thưởng 14 tờ trúng khuyến khích sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9. 14 tờ có dãy số 066576 thuộc đài Bến Tre trúng khuyến khích trị giá 84 triệu đồng. Trong khi đó giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 067576.

Đại lý vé số Phát Tài ở xã Đức Hòa (Tây Ninh) cho biết vừa đổi thưởng 14 tờ trúng số cho khách. Theo đó, 14 tờ có 2 số cuối là 72 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số hôm nay trúng giải tám trị giá 100.000 đồng/tờ. Như vậy, vừa xong kết quả xổ số miền Nam thứ ba, các đại lý liên tiếp đổi 182 tờ trúng số cho khách may mắn.

Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9: Nhiều đại lý vừa đổi 182 tờ trúng số - Ảnh 3.

28 tờ trúng số vừa được đại lý đổi thưởng

ẢNH: NVCC

 

