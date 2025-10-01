TP.HCM: Vừa xuất hiện 14 vé trúng 28 tỉ xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy xác nhận đại lý của anh ở phường Chánh Hưng (TP.HCM) vừa bán trúng 14 tờ độc đắc trị giá 28 tỉ, ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10 chiều nay.

Theo đó, những tờ vé số có dãy may mắn 079896 thuộc đài Đồng Nai. Đại lý đã bán hết cho khách và đang chờ những vị khách may mắn trúng độc đắc tới đổi thưởng.

14 vé trúng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10 xuất hiện tại TP.HCM ẢNH: NVCC

"14 tờ này do 2 khách mua, trong đó 1 người mua 11 tờ và người còn lại mua 3 tờ. Bất ngờ chiều nay những tờ vé này trúng độc đắc, chúng tôi chờ khách may mắn tới đổi thưởng. Đại lý của tôi đã nhiều lần bán trúng và đổi thưởng độc đắc cho khách", phía đại lý vé số Duy tiết lộ.

Hình ảnh cọc vé số trúng độc đắc trên được dân mạng chia sẻ chiều nay kèm lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng mong chờ những người sở hữu vé trúng độc đắc đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng xổ số hôm nay lộ xuất hiện.

Mới đây, đại lý vé số Ích Tuyên ở Vĩnh Long (Bạc Liêu cũ) vừa đổi thưởng 35 tờ trúng số cho khách. Theo đó 35 tờ có 5 số cuối là 28529 thuộc đài Bạc Liêu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9 trúng giải nhất trị giá 1,05 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Hàng chục tờ vé số được đại lý đổi thưởng của nhiều khách khác nhau, người trúng 2 - 3 tờ, cũng có người trúng 5 - 7 tờ. Vì số tiền trúng không quá lớn như trúng độc đắc nên nhiều người nhận bằng tiền mặt. Những ngày tiếp theo, đại lý vẫn tiếp tục nhận đổi thưởng cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9", phía đại lý vé số Ích Tuyên cho biết.