Khách TP.HCM trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, đại lý chuyển khoản ngay

Phía đại lý vé số Duy ở phường Chánh Hưng, TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 3 tờ có dãy số 079896 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Chủ nhân của 3 tờ vé số này là người đàn ông ở gần đại lý. Sau khi dò kết quả, người này ghé quầy đổi thưởng. Ông ấy mua vé số lúc 15 giờ sau đó một mình đến nhận tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản. Khách mua vé số thường xuyên nhưng đây là lần đầu tiên trúng độc đắc. Thông tin sử dụng tiền trúng số tôi không hỏi vì mang tính riêng tư", phía đại lý vé số Duy cho hay.

3 tờ vé số trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10 ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Thanh Tâm ở phường Long An, Tây Ninh cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc và 4 tờ trúng an ủi cho khách. Theo đó, 5 tờ có dãy số 025150 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 4 tờ trúng an ủi còn lại có dãy số 525150 và 925150 cũng thuộc đài này trị giá 200 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Trong khi đó, đại lý vé số Đại Phát lại đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc có dãy số 506883 thuộc đài Bạc Liêu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9 trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi được các đại lý đổi thưởng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.