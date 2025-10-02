Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Khách TP.HCM trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, đại lý chuyển khoản ngay

Dương Lan - Cao An Biên
02/10/2025 05:50 GMT+7

Người đàn ông ở TP.HCM trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10 liền đến đại lý đổi thưởng và nhận tiền qua hình thức chuyển khoản.

Phía đại lý vé số Duy ở phường Chánh Hưng, TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 3 tờ có dãy số 079896 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 3 tờ vé số này là người đàn ông ở gần đại lý. Sau khi dò kết quả, người này ghé quầy đổi thưởng. Ông ấy mua vé số lúc 15 giờ sau đó một mình đến nhận tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản. Khách mua vé số thường xuyên nhưng đây là lần đầu tiên trúng độc đắc. Thông tin sử dụng tiền trúng số tôi không hỏi vì mang tính riêng tư", phía đại lý vé số Duy cho hay.

Khách TP.HCM trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, đại lý chuyển khoản ngay - Ảnh 1.

3 tờ vé số trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10

ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Thanh Tâm ở phường Long An, Tây Ninh cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc và 4 tờ trúng an ủi cho khách. Theo đó, 5 tờ có dãy số 025150 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 4 tờ trúng an ủi còn lại có dãy số 525150 và 925150 cũng thuộc đài này trị giá 200 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Trong khi đó, đại lý vé số Đại Phát lại đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc có dãy số 506883 thuộc đài Bạc Liêu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9 trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi được các đại lý đổi thưởng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9: Một đại lý vừa đổi thưởng 140 tờ

Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9: Một đại lý vừa đổi thưởng 140 tờ

Ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 9, một đại lý đã đổi thưởng 140 tờ trúng số cho khách.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam đài Bạc Liêu, Cà Mau được đổi thưởng

TP.HCM: Vừa xuất hiện 14 vé trúng 28 tỉ xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10 xổ số miền Nam 1 tháng 10 XSMN kết quả xsmn xổ số miền Nam hôm nay trúng độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận