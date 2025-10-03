Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM: Vừa xuất hiện gần 200 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 10

Cao An Biên - Hà Vy
03/10/2025 17:34 GMT+7

Gần 200 tờ trúng số đài Vĩnh Long, Bình Dương được bán ra ở TP.HCM lộ diện, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 10.

Ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 10 chiều nay, phía đại lý vé số Thành Đạt ở phường Hòa Lợi, TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán trúng 182 tờ cho khách.

Cụ thể, đại lý này xác nhận bán trúng 140 tờ trúng giải tám đài Bình Dương. Những tờ vé này có hai số cuối là 81. Cũng thuộc đài này, đại lý bán trúng 14 tờ trúng giải khuyến khích, là những tờ vé có dãy số may mắn 009820 và 28 tờ vé trúng giải sáu, có dãy số cuối 4278.

TP.HCM: Vừa xuất hiện gần 200 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 10 - Ảnh 1.
TP.HCM: Vừa xuất hiện gần 200 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 10 - Ảnh 2.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 10 hôm nay lộ diện

ẢNH: NVCC

"Hôm nay tôi bán trúng nhiều giải của đài Bình Dương và chờ khách tới đổi thưởng. Đại lý của tôi kinh doanh vé số gần 20 năm nay, nhiều lần đổi thưởng cho khách", phía đại lý vé số Thành Đạt chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng mong chờ những tờ trúng độc đắc đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long lộ diện.

Trong khi đó, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Chánh Hưng (TP.HCM) cũng thông báo bán trúng 14 tờ vé số trúng giải tư đài Vĩnh Long cho khách, theo kết quả xổ số miền Nam hôm nay. Theo đó, các vé có dãy số cuối 47400. Khách đến quầy mua dãy số này và đại lý cũng đang chờ khách tới đổi thưởng.

Đáng chú ý, đại lý này cũng vừa gây sốt khi bán trúng 14 tờ độc đắc trị giá 28 tỉ theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 10. Theo đó, những tờ vé số có dãy may mắn 079896 thuộc đài Đồng Nai. Đại lý đã đổi thưởng cho khách.

Khám phá thêm chủ đề

